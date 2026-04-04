Резултати от НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация (NBA) на САЩ и Канада:
Шарлът Хорнетс – Индиана Пейсърс 129:108
Бруклин Нетс – Атланта Хоукс 107:141
Ню Йорк Никс – Чикаго Булс 136:96
Филаделфия 76-ърс – Минесота Тимбъруулвс 115:103
Мемфис Глизлис – Торонто Раптърс 96:128
Милуоки Бъкс – Бостън Селтикс 101:133
Сакраменто Кингс – Ню Орлиънс Пеликанс 117:113
Хюстън Рокетс – Юта Джаз 140:106
Далас Маверикс – Орландо Меджик 127:138
