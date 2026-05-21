Съд спря референдума в Карлово за завода за барут

Административният съд в Пловдив спира изпълнението на решението на Общински съвет – Карлово, с което беше насрочен местен референдум за 28 юни 2026 година, съобщиха от общинската администрация. Определението е постановено по образуваното административно дело по жалба от „Иганово“ ЕАД. Определението не представлява преценка по същество относно законосъобразността на оспорения административен акт, а единствено констатация, че интересите на жалбоподателя могат да бъдат непоправимо увредени до приключване на съдебния спор, пише БТА.
Провеждането на референдума преди приключване на съдебния контрол върху законосъобразността на оспореното решение създава реална възможност за настъпване на неблагоприятни последици, които биха били трудно поправими, пише в определението.
Делото е разгледано от съдия Дани Каназирева. В мотивите е записано, че производството по организиране и провеждане на местен референдум представлява сложен фактически процес, включващ предприемане на множество организационни, административни и публични действия, чиито последици не биха могли да бъдат преодолени в случай на последваща отмяна на оспорения акт. Към мотивите е допълнено, че жалбоподателят е дружество, създадено във връзка с реализацията на инвестиционен проект, свързан с дейности от значение за националната сигурност и отбранителната индустрия, по отношение на който са налице и актове на Министерския съвет.
Съдът приема, че ако до произнасянето на съдиите по жалбата, изпълнението на решението не бъде спряно, за жалбоподателя ще настъпи „значителна или трудно поправима вреда“.
С насроченото за 28 юни допитване жителите на общината трябваше да отговорят на три въпроса – дали са съгласни Община Карлово да не променя предназначението на имоти от общинския устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут; дали са против изграждането на производствена база за боеприпаси и взривни вещества, свързана с инвестиционното намерение на "Рейнметал" и ВМЗ ЕАД и дали са за забрана на строежа на завод за барут на територията на общината.
По думите на съдия Каназирева съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление предмет на местен референдум могат да бъдат единствено въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентността на органите на местното самоуправление. В жалбата са развити съображения, че поставените на референдум въпроси не попадат в обхвата на тази компетентност, доколкото са свързани с дейности и обекти, по отношение на които са налице актове на Министерския съвет и уредба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
