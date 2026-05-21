Съд спря референдума в Карлово за завода за барут

21 Май, 2026 10:49 1 270 34

Делото е разгледано от съдия Дани Каназирева

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Административният съд в Пловдив спира изпълнението на решението на Общински съвет – Карлово, с което беше насрочен местен референдум за 28 юни 2026 година, съобщиха от общинската администрация. Определението е постановено по образуваното административно дело по жалба от „Иганово“ ЕАД. Определението не представлява преценка по същество относно законосъобразността на оспорения административен акт, а единствено констатация, че интересите на жалбоподателя могат да бъдат непоправимо увредени до приключване на съдебния спор, пише БТА.

Провеждането на референдума преди приключване на съдебния контрол върху законосъобразността на оспореното решение създава реална възможност за настъпване на неблагоприятни последици, които биха били трудно поправими, пише в определението.

Делото е разгледано от съдия Дани Каназирева. В мотивите е записано, че производството по организиране и провеждане на местен референдум представлява сложен фактически процес, включващ предприемане на множество организационни, административни и публични действия, чиито последици не биха могли да бъдат преодолени в случай на последваща отмяна на оспорения акт. Към мотивите е допълнено, че жалбоподателят е дружество, създадено във връзка с реализацията на инвестиционен проект, свързан с дейности от значение за националната сигурност и отбранителната индустрия, по отношение на който са налице и актове на Министерския съвет.

Съдът приема, че ако до произнасянето на съдиите по жалбата, изпълнението на решението не бъде спряно, за жалбоподателя ще настъпи „значителна или трудно поправима вреда“.

С насроченото за 28 юни допитване жителите на общината трябваше да отговорят на три въпроса – дали са съгласни Община Карлово да не променя предназначението на имоти от общинския устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут; дали са против изграждането на производствена база за боеприпаси и взривни вещества, свързана с инвестиционното намерение на "Рейнметал" и ВМЗ ЕАД и дали са за забрана на строежа на завод за барут на територията на общината.

По думите на съдия Каназирева съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление предмет на местен референдум могат да бъдат единствено въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентността на органите на местното самоуправление. В жалбата са развити съображения, че поставените на референдум въпроси не попадат в обхвата на тази компетентност, доколкото са свързани с дейности и обекти, по отношение на които са налице актове на Министерския съвет и уредба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Пловдив / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мечо ПУХ

    34 1 Отговор
    Отмъщението на ГЕПИ

    Коментиран от #5

    10:54 21.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 21 Отговор
    откакто свят светува има войни и умните оцеляват ,и преуспяват , като им продават оръжие! ако не си ти-друг ще го направи! //може и да си построите църква , и да и дарите имоти-църковни, е вариант номер 2

    Коментиран от #10, #17

    10:54 21.05.2026

  • 3 СЪДИЯТА

    26 2 Отговор
    ОБИЧАМ ДА ВЗИМАМ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА МИ ДАВА НАД 8000 ЕВРО ЗАПЛАТА ВСЕКИ МЕСЕЦ ПЛЮС ПРЕМИЙ ЗА ДА НЕ СЪМ КОРУМПИРАН.КЕФ А.

    Коментиран от #6

    10:57 21.05.2026

  • 4 Дойче зеле

    44 2 Отговор
    Дани Каназирева ?????? Това недоразумение на проДайБ ?????????????????

    10:59 21.05.2026

  • 5 честен ционист

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мечо ПУХ":

    Радев се договори с Мерц да не вдига повече цените у немските вериги и заводът ще бачка на 3 смени.

    10:59 21.05.2026

  • 6 Дойче зеле

    24 2 Отговор

    До коментар #3 от "СЪДИЯТА":

    Сорос владее Бг

    11:00 21.05.2026

  • 7 Дани К.

    31 2 Отговор
    Не пипайте организираната престъпност в България!

    11:00 21.05.2026

  • 8 Здравка

    26 2 Отговор
    сервитьорката иска бомби и пари !

    11:02 21.05.2026

  • 9 Как пък така точно каназирева се падна

    35 0 Отговор
    Знаем що за стока е

    11:03 21.05.2026

  • 10 Годи

    27 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тогава след народен съд недей да виеш по целия свят, че са те репресирали лошите комунисти

    11:05 21.05.2026

  • 11 И кво има ли някой в БГ още да си мисли

    30 0 Отговор
    Че съд и прокоратура са честни и безпристрастни

    11:05 21.05.2026

  • 12 адед

    15 2 Отговор
    После Гешев бил виновен 🤔

    11:07 21.05.2026

  • 13 Мдаа

    32 1 Отговор
    Гербаджийският парцал Каназирева....

    11:13 21.05.2026

  • 14 Така де

    26 0 Отговор
    Дани Каназирева, която по-рано се е казвала Здравка Стефанова Кленджарова, получи плюшено зайче с розова панделка от шефа на ВАС

    11:14 21.05.2026

  • 15 Мишел

    28 1 Отговор
    Демонстрацията по български не допуска референдуми.

    11:14 21.05.2026

  • 16 Морски

    23 0 Отговор
    Тази не беше ли същата дето от трибуната на парламента заяви да не се "бара" организираната престъпност?

    11:17 21.05.2026

  • 17 Ама отде

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    се намирате такива умници. Едно смислено изречение не можете да напишете. Не сте виновни вие де....

    11:17 21.05.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор
    Ако от Вашия глас зависи нещо-
    ще Ви забранят да гласувате!
    Е, вече Ви забраниха ❗
    Толкова за ДЕКОРАЦИЯТА им,
    като демокрация❗

    11:18 21.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ?????

    21 0 Отговор
    Ха ха.
    Референдум е мръсна дума за българските ибр@кчии.

    11:21 21.05.2026

  • 21 ШЕФА

    22 2 Отговор
    Радев,Мутри вън спиш ли ? Проста сервитьорка със сменени имена,корумпирана и некадърна определя съдбата на хиляди хора и техният район защото той ще бъде тотално замърсен от завода ! Надцистите не случайно не го направиха на друго място, всички им отказаха,а тука ги доведе престъпника и българоубиец Винету.

    Коментиран от #31

    11:26 21.05.2026

  • 22 Това демокрация

    18 1 Отговор
    ли е или законово облечен геноцид?

    11:27 21.05.2026

  • 23 Русия

    8 5 Отговор
    Р.Радев,подлогата на Тиквата веднага отиде при фашиста Мерц да уговори комисионната за завода в Карлово.Национален предател по долен и от Винету.

    11:31 21.05.2026

  • 24 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    7 1 Отговор
    СЪДИЙТЕ И ПРОКУРОРИТЕ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ИМСЛИ ПО 4,5 АПАРТАМЕНТА И ПО 2,3 КЪЩИ И ОБИЧАЛИ ДА ВЗИМАТ НАД 7000 ЕВРО СРЕДНО ЗАПЛАТИ ПРАВИТЕЛСТВАТА ДА ИМ ДАВАТ ЗА ДА НЕ БИЛЕ КОРУМПИРАНИ !? ТРВБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ МНОГО ЗАКОНИ В БЪЛГАРИЯ.
    Вижда се че ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЕ са голям основе проблем в МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ИЗТОЧВАТ ЯКО БЮДЖЕТА И ОБРИЧАТ МНОГО ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ОСТАНАЛИТЕ ХОРА НА БЕЗПАРИЧИЕ И МИЗЕРНО СЪЩЕДВУВСНЕ.ФАКТ

    11:34 21.05.2026

  • 25 Механик

    14 0 Отговор
    Тоест, основното правило на демокрацията за гласност и съобразяване с "демос"-а (народа) е в сила само когато демоса иска това което иска и "линията на партията". В противен случай, "демократините" институции заглушават горните права??

    11:38 21.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хорошима

    5 0 Отговор
    Ще ни избиват , без съд и присъда ! Чиста форма на Фашизъм !

    12:11 21.05.2026

  • 28 Честит ви Боташ или ботуш на терора!

    3 2 Отговор
    Мръсниците като Моше Крадев и Бою Циганина ще ни унищожат заради слугинажа си към западните си ционистки господари!

    12:16 21.05.2026

  • 29 А НЕПОПРАВИМА БЕДА НЯМА ЛИ ДА СА СЛУЧИ

    3 0 Отговор
    НА НАРОДЕЦА ОТ ТИЯ БОМБЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ!?!?! ИЛИ НАРОДЕЦА НЕ Е ВАЖЕН САААМО ИНТЕРЕСА НА ЧУЖДАТА ФИРМА Е ВАЖЕН. КАНАЗИРЕВА Е ДИКАЗАНОПОДКУПНА И ЗАВИСИМА НЕЗАЩИТИВАЩА НАРОДНИЯ ИНТЕРЕС...

    12:16 21.05.2026

  • 30 Да ви такoвaм и кaшерната "демокрация"

    4 0 Отговор
    36 години брутална диктатура без никакво право на глас от народа. И "изборите" са винаги нагласени с фалшиви резултати!

    12:18 21.05.2026

  • 31 Глупакo боташки,

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "ШЕФА":

    нали точно вашият ционистки слуга Крадев ѝ е рапоредил да извърши тоя противозаконен съдебен акт!

    12:20 21.05.2026

  • 32 Име

    1 0 Отговор
    Ах, Дани, ах 😗😗😗

    12:23 21.05.2026

  • 33 Метресата от Барселона

    2 0 Отговор
    Тоя военен завод, който неминуемо ще представлява "легитимна цел" ни го наложи пак Бойко Разбойко. Както не питаха хората за въвеждане на еврото, така и в Карлово се бламира по съдебен път провеждането на референдум, за да си кажат думата гражданите. Докато в конституцията не бъде вписано, че провеждането на референдум е основно и неоспоримо право на населението, и че резултатите от него са задължителни за местната власт и правителството, тази страна няма да се оправи!

    12:42 21.05.2026

  • 34 Бръм

    0 0 Отговор
    Що е то българска демокрация - право на мнение всекиму, право на глас никому.

    12:48 21.05.2026

