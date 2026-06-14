Росен Христов: В ДКК има сигнали за милиони за правни услуги и авансови плащания без банкови гаранции

Бившият служебен министър на енергетиката Росен Христов, който вече е член на Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания (ДКК), отхвърли твърденията, че е имало намерение да оглави дружеството.
„Никога не е имало такова намерение. Информацията, която беше изнесена, включително и за заплати, беше подвеждаща и представляваше умишлена манипулация. Член съм на Съвета на директорите и няма да представлявам компанията“, заяви той в предаването „Денят започва с Георги Любенов“.
По думите му ролята на борда е да определя рамката за работа на дружеството, да подпомага решаването на сложни казуси и да одобрява ключови договори и решения.
По повод обществените коментари за възнагражденията в държавните дружества Христов заяви, че обявената сума от около 1770 евро не е необичайно висока.
„Сумата не е космическа и това е намерението на сегашното правителство – да не раздава космически заплати“, каза той.
Според Христов ДКК е сложна холдингова структура, която контролира около 15 дъщерни дружества в различни сектори – от хранително-вкусовата промишленост до отбранителната индустрия и инфраструктурата.
Той обаче посочи, че има индикации за проблеми в управлението.
„Има сигнали, които сочат, че дружествата не са управлявани ефективно – милиони за правни услуги, авансови плащания по големи договори без банкови гаранции и без реален напредък по изпълнението“, заяви Христов.
По думите му неговата задача не е да търси виновници, а да предлага решения.
„Моята задача не е да установявам виновници или да правя разследвания. Моята задача е, когато се установят проблемите, да предложа решения.“
Бившият енергиен министър направи критична оценка и на политическата ситуация през последните години.
„Годините на безвремие – смяна на правителства по два пъти в годината – доведоха до липса на стратегия и последователност“, каза той.
Според него проблемът не е в отделните кабинети, а в политическата нестабилност.
„Парламентът ръководеше правителството, а не обратното, и това води до липса на стратегия.“
Христов отправи критики и към управлението на енергийния сектор.
„Купуваме руски газ, после се отказваме от него, после не можем да се откажем напълно. Крачка назад, крачка настрани – няма стратегия за нищо“, заяви той.
По думите му по време на мандата му е била разработена визия за развитие на сектора, която впоследствие не е получила продължение.
Коментирайки отбранителната индустрия, Христов посочи, че ВМЗ – Сопот се намира в благоприятна пазарна ситуация заради ръста на военните поръчки, но това не означава автоматично добро управление.
„Печалбата не означава оптимално управление“, подчерта той.
Бившият министър защити и договора между „Булгаргаз“ и турската компания „Боташ“, като заяви, че критиките срещу него са били преувеличени.
„Договорът с „Боташ“ започна да се използва. Балонът и лъжите, които се говореха за този договор – че бил ужасен и щял да фалира държавата – започват да издишат“, каза Христов.
Според него споразумението е било добро още при подписването си, но България не е използвала пълноценно предоставения капацитет.
„Договорът е добър, но просто не го използвахме и затова страдаме“, заяви той.
Христов допълни, че България и Турция имат значителен потенциал за сътрудничество не само в енергетиката, но и в транспорта, отбраната и сигурността.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 катамараня
11:36 14.06.2026
2 Закривай кочината!
Кой взе рушветите?
11:37 14.06.2026
3 Бг дебил
Коментиран от #5
11:39 14.06.2026
4 Сатана Z
11:40 14.06.2026
5 крадев
До коментар #3 от "Бг дебил":за да се набълбукаме още
11:40 14.06.2026
6 ленка мустакова
11:44 14.06.2026
7 Българин
Коментиран от #8
11:47 14.06.2026
8 Анонимен
До коментар #7 от "Българин":Ново кое му е новото това са стари служебници статукваджии
11:59 14.06.2026
9 Ааааааааа
12:11 14.06.2026
10 Гледай
12:13 14.06.2026
11 @@@
Кога ще изгоните КрадливатаГрупировка ГЕРБ, която е Узурпирала
цял етеж в НДК без да плаща никакъв наем!
12:16 14.06.2026
12 така така
12:18 14.06.2026
13 Лешояд
12:20 14.06.2026
14 Удряй.
12:23 14.06.2026
15 Бахтимир
Коментиран от #18, #20
12:29 14.06.2026
16 Ддд
12:36 14.06.2026
17 ЧОЧО
12:40 14.06.2026
18 Ддд
До коментар #15 от "Бахтимир":БОТАШ е 100 % неизгоден, държавата в лицето на Булгаргаз губи 500 милиона евро на ден.
Коментиран от #19
12:43 14.06.2026
19 Бахтимир
До коментар #18 от "Ддд":Да кажем стане предоговаряне, малко по-добри условия настъпят. Ми с Костовата благословия как ще се справим ? Губим според мен и повече от износ на благородни и редки метали, но за тях никой дума не обели.
12:47 14.06.2026
20 всичките
До коментар #15 от "Бахтимир":са с руски капитали не гледай собственици управители особени и обикновени крадци!
12:47 14.06.2026
21 Тези
12:49 14.06.2026
22 А заповеди за арести
Коментиран от #23
12:50 14.06.2026
23 крадев
До коментар #22 от "А заповеди за арести":не можете да ме пипнете имам пълно мнозинство!
12:53 14.06.2026
24 АНТИ-КОМУНИ$Т
ТРОЙНОЙ А Г€ НТ ШТИР ЛИЦ П€Д€ рад€в Н€ ПРАВИ ИЗКЛЮЧ€НИ€!
този ро$ко, гълъб дон€в, д€ница злат€ва И Т. Н. ,В$ИЧКИТ€ $А ЗА ПРОКУРОРА!
Коментиран от #26
13:10 14.06.2026
25 Бе Ле Не
13:10 14.06.2026
26 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
До коментар #24 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
13:11 14.06.2026
27 Цвете
13:11 14.06.2026