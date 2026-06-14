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Росен Христов: В ДКК има сигнали за милиони за правни услуги и авансови плащания без банкови гаранции

Росен Христов: В ДКК има сигнали за милиони за правни услуги и авансови плащания без банкови гаранции

14 Юни, 2026 11:31 1 209 27

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  • заплати

По повод обществените коментари за възнагражденията в държавните дружества Христов заяви, че обявената сума от около 1770 евро не е необичайно висока

Росен Христов: В ДКК има сигнали за милиони за правни услуги и авансови плащания без банкови гаранции - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен министър на енергетиката Росен Христов, който вече е член на Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания (ДКК), отхвърли твърденията, че е имало намерение да оглави дружеството.

„Никога не е имало такова намерение. Информацията, която беше изнесена, включително и за заплати, беше подвеждаща и представляваше умишлена манипулация. Член съм на Съвета на директорите и няма да представлявам компанията“, заяви той в предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

По думите му ролята на борда е да определя рамката за работа на дружеството, да подпомага решаването на сложни казуси и да одобрява ключови договори и решения.

По повод обществените коментари за възнагражденията в държавните дружества Христов заяви, че обявената сума от около 1770 евро не е необичайно висока.

„Сумата не е космическа и това е намерението на сегашното правителство – да не раздава космически заплати“, каза той.

Според Христов ДКК е сложна холдингова структура, която контролира около 15 дъщерни дружества в различни сектори – от хранително-вкусовата промишленост до отбранителната индустрия и инфраструктурата.

Той обаче посочи, че има индикации за проблеми в управлението.

„Има сигнали, които сочат, че дружествата не са управлявани ефективно – милиони за правни услуги, авансови плащания по големи договори без банкови гаранции и без реален напредък по изпълнението“, заяви Христов.

По думите му неговата задача не е да търси виновници, а да предлага решения.

„Моята задача не е да установявам виновници или да правя разследвания. Моята задача е, когато се установят проблемите, да предложа решения.“

Бившият енергиен министър направи критична оценка и на политическата ситуация през последните години.

„Годините на безвремие – смяна на правителства по два пъти в годината – доведоха до липса на стратегия и последователност“, каза той.

Според него проблемът не е в отделните кабинети, а в политическата нестабилност.

„Парламентът ръководеше правителството, а не обратното, и това води до липса на стратегия.“

Христов отправи критики и към управлението на енергийния сектор.

„Купуваме руски газ, после се отказваме от него, после не можем да се откажем напълно. Крачка назад, крачка настрани – няма стратегия за нищо“, заяви той.

По думите му по време на мандата му е била разработена визия за развитие на сектора, която впоследствие не е получила продължение.

Коментирайки отбранителната индустрия, Христов посочи, че ВМЗ – Сопот се намира в благоприятна пазарна ситуация заради ръста на военните поръчки, но това не означава автоматично добро управление.

„Печалбата не означава оптимално управление“, подчерта той.

Бившият министър защити и договора между „Булгаргаз“ и турската компания „Боташ“, като заяви, че критиките срещу него са били преувеличени.

„Договорът с „Боташ“ започна да се използва. Балонът и лъжите, които се говореха за този договор – че бил ужасен и щял да фалира държавата – започват да издишат“, каза Христов.

Според него споразумението е било добро още при подписването си, но България не е използвала пълноценно предоставения капацитет.

„Договорът е добър, но просто не го използвахме и затова страдаме“, заяви той.

Христов допълни, че България и Турция имат значителен потенциал за сътрудничество не само в енергетиката, но и в транспорта, отбраната и сигурността.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 катамараня

    27 5 Отговор
    гепих парите ся другите са виновни!!

    11:36 14.06.2026

  • 2 Закривай кочината!

    32 7 Отговор
    Ако Боташ е било от зор, защо договора е за 13 години?
    Кой взе рушветите?

    11:37 14.06.2026

  • 3 Бг дебил

    30 4 Отговор
    Щом договорът с Боташ е добър, защо искаме предоговаряне?

    Коментиран от #5

    11:39 14.06.2026

  • 4 Сатана Z

    28 4 Отговор
    Подписът на лицето Росен Христов се мъдри на загробващия договор с БОТАШ,и вместо да е разследван от органите му се дава трибуна да лъже и маже за да спаси кожата си.

    11:40 14.06.2026

  • 5 крадев

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "Бг дебил":

    за да се набълбукаме още

    11:40 14.06.2026

  • 6 ленка мустакова

    19 3 Отговор
    Милионите са за договори за клправни услуги с моята фирма, но това е случайност.

    11:44 14.06.2026

  • 7 Българин

    6 14 Отговор
    Много го харесвам. Надявам се да има повече такива специалисти и експерти в новото правителство!

    Коментиран от #8

    11:47 14.06.2026

  • 8 Анонимен

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Ново кое му е новото това са стари служебници статукваджии

    11:59 14.06.2026

  • 9 Ааааааааа

    15 4 Отговор
    А милиардите за Боташ не споменава

    12:11 14.06.2026

  • 10 Гледай

    12 1 Отговор
    си в твойта паница , би трябвало вече да е затворническа ! До сега къде беше ,че сега се сети и всичките ви служебни другари ?

    12:13 14.06.2026

  • 11 @@@

    15 2 Отговор
    Г-н Росен Христов:
    Кога ще изгоните КрадливатаГрупировка ГЕРБ, която е Узурпирала
    цял етеж в НДК без да плаща никакъв наем!

    12:16 14.06.2026

  • 12 така така

    5 9 Отговор
    Най-добрият министър на енергетиката който сме имали!

    12:18 14.06.2026

  • 13 Лешояд

    10 4 Отговор
    за тоя само "Боташ" стига да бъде съден, ама рундите няма кой да ги накаже

    12:20 14.06.2026

  • 14 Удряй.

    8 1 Отговор
    Стига са ни пили кръвчицата.

    12:23 14.06.2026

  • 15 Бахтимир

    7 7 Отговор
    Пичове, дето само БОТАШ ви е в главата и с него лягате и ставате : А Дънди прешъс, а останалите ?? Там нещо така...няма ли да вземете отношение ? Прекратени ли са концесионните договори ? Или сме на брашното евтини, пък на триците - скъпи ? От колко години са тези договори? Май скоро 30 ще чукнат. Някой да попита Тиквата за тях ??

    Коментиран от #18, #20

    12:29 14.06.2026

  • 16 Ддд

    14 0 Отговор
    Този го върнаха, да сключи още няколко договора като БОТАШ, че да източи България до нула.

    12:36 14.06.2026

  • 17 ЧОЧО

    11 0 Отговор
    Член на съвета на директорите. Такова животно има ли го по Европейските страни! Или е измислено в БГ за наши хора! Ятаците и активните борци трябва да се подържат.

    12:40 14.06.2026

  • 18 Ддд

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бахтимир":

    БОТАШ е 100 % неизгоден, държавата в лицето на Булгаргаз губи 500 милиона евро на ден.

    Коментиран от #19

    12:43 14.06.2026

  • 19 Бахтимир

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ддд":

    Да кажем стане предоговаряне, малко по-добри условия настъпят. Ми с Костовата благословия как ще се справим ? Губим според мен и повече от износ на благородни и редки метали, но за тях никой дума не обели.

    12:47 14.06.2026

  • 20 всичките

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бахтимир":

    са с руски капитали не гледай собственици управители особени и обикновени крадци!

    12:47 14.06.2026

  • 21 Тези

    5 0 Отговор
    Много нагли тези.Точно тоя го нагласиха отново там където се крадат пари.Взеха руските хора властта за 4 години и сега потопа е сигурен.Шумкарския ген само това може.Сега ви занимават как ще намалят цените,които и така и така поевтиняват със лятата, и как големите вериги ги е страх.Как се обадил на Тръмп па и го заплашил за американските самолети и онзи се уплашил и пр.Лупавите народа е така си губят територията без война като избират слуги на чужди интереси.

    12:49 14.06.2026

  • 22 А заповеди за арести

    5 0 Отговор
    и конфискации на имущество има ли? Щото ако до 2-3 месеца няма наесен ще ви изметем

    Коментиран от #23

    12:50 14.06.2026

  • 23 крадев

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "А заповеди за арести":

    не можете да ме пипнете имам пълно мнозинство!

    12:53 14.06.2026

  • 24 АНТИ-КОМУНИ$Т

    4 0 Отговор
    ТОВА Е ПО$ТКОМУНИ$ТИЧ€$КА РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ)-В$ИЧКИ "ин$титуции" $€ УПРАВЛЯВАТ ОТ Ч€РВ€НИ /РОЗОВИ рожби("умни" И "кра$иви),пр€ми€рът -
    ТРОЙНОЙ А Г€ НТ ШТИР ЛИЦ П€Д€ рад€в Н€ ПРАВИ ИЗКЛЮЧ€НИ€!
    този ро$ко, гълъб дон€в, д€ница злат€ва И Т. Н. ,В$ИЧКИТ€ $А ЗА ПРОКУРОРА!

    Коментиран от #26

    13:10 14.06.2026

  • 25 Бе Ле Не

    4 0 Отговор
    За тази шамандура, а за ментора му Диарбекир.

    13:10 14.06.2026

  • 26 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ! ПБ-По-Б€да!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    13:11 14.06.2026

  • 27 Цвете

    6 0 Отговор
    КОЛКО Е КОМИСИОННАТА ВИ ОТ " БОТАШ "? КОГО ЗАБЛУЖДАВАШ ЗА ДОГОВОРЪТ С ТУРЦИЯ? СЕБЕ СИ ЛИ? ТОЛКОВА МНОГО СЕ Е СМЪКНАЛ НАДОЛУ ЖИВОТА НА БЪЛГАРИТЕ, ЧЕ НЕ СЕ ЗНАЕ ОЩЕ КАКВО ЩЕ НАТРЕСЕТЕ В БЪДЕЩЕ?! НЕ ИЗПИТВАШ НЕУДОБСТВО ДОРИ ДА КОМЕНТИРАШ, ЧЕ НИ ВЪВЛЯКОХТЕ В НОВ ЗАЕМ С " БОТАШ "? 😠🤦‍♂️🤷‍♀️✈️✈️

    13:11 14.06.2026

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