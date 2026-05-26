Новини
България »
Валери Найденов пред ФАКТИ: Тръмп няма да приеме сделка „самолети срещу визи“ (ВИДЕО)

Валери Найденов пред ФАКТИ: Тръмп няма да приеме сделка „самолети срещу визи“ (ВИДЕО)

26 Май, 2026 15:03 878 23

  • валери-
  • найденов-
  • сащ-
  • радев-
  • тръмп-
  • самолети-
  • визи-
  • мерц

Американските правила за отпадане на визите са ясни и не зависят от моментни политически договорки, казва гостът

Валери Найденов пред ФАКТИ: Тръмп няма да приеме сделка „самолети срещу визи“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Разговорът на Румен Радев с Доналд Тръмп за пребиваването на американските самолети на българско летище и респективно коментарът за отпадането на визите за българи трябва да се разглеждат през няколко конкретни обстоятелства. Американците имат точни изисквания, когато говорим за отпадането на визите – какъв процент невърнати посетители трябва да има, какъв брой отказани визи. Когато се изпълнят тези изисквания, тогава автоматично се разрешава. Има такъв договор с Европейския съюз и той трябва да се спазва. Що се отнася до Тръмп – той по принцип е против външната миграция. Няма да бъде благосклонен в никакъв случай към подобна сделка, ако му бъде предложена. Това вероятно добре му е докладвано. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„Тези самолети няма да се поставят от българското правителство като някакъв голям коз, защото ако ни кажат да ги сложим на площад „Батенберг“, ще ги сложим. Интересно за мен е посещението Радев при Мерц в Германия. Сигурно Радев има желание да посети Белия дом и вероятно това е следващото голямо посещение, което се подготвя. В София на посещение беше помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Артър Милик, който проведе отделни срещи с Румен Радев и Бойко Борисов. Основните теми са били стратегическото партньорство между България и САЩ, сигурността в региона, войната в Украйна и напрежението в Близкия изток. Интересно ще бъде да разберем какво са говорили“, добави гостът.

„Аз смятам, че с визитата на Радев в Германия се търси подкрепа за приемането на "Проглесивна България" в семейството на Европейската народна партия (ЕНП), където са още „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ГЕРБ. Така се оформя едно голямо народно семейство в българската политика. Интересно е това, че Радев тръгна с подкрепата на БСП, сега търси място в дясното политическо семейство в Европейския парламент. Ще видим ли тази интересна трансформация в европейското политическо пространство, предстои да разберем“, каза още журналистът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейкин

    12 3 Отговор
    Един от най-големите мръсници на Прехода в областта но медиите.

    Коментиран от #6

    15:06 26.05.2026

  • 2 Пфуууу

    12 2 Отговор
    Хайде още един специалист се появи. Любимец е на продажника-чалгар Слави Трифонов и неговите бивши депутати крадци.

    15:07 26.05.2026

  • 3 Не искам

    16 4 Отговор
    нито самолети, нито визите на САЩ.

    15:07 26.05.2026

  • 4 фен на сидеров

    9 1 Отговор
    не тръмп дава визите, а ние сами даваме Д..е !

    15:07 26.05.2026

  • 5 честен ционист

    0 6 Отговор
    Бай Дончо, а махна визите, а ви е обявил за 51-ви щат и пратил повестките за Източния фронт.

    15:09 26.05.2026

  • 6 Прав си!

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Копейкин":

    С лъжи и мръсотии си изкарва хляба този несретник.

    15:09 26.05.2026

  • 7 Защо не давате

    4 0 Отговор
    Да коментираме мечтите на Цв. Пенкова

    15:10 26.05.2026

  • 8 Тоя комунист

    4 5 Отговор
    много е остаряла. Защо не си гледат старините, а се занимават с политика. Ами ако Радев лъже и не е говорил с Тръмп? Нямам никакво доверие на националния предател и крадец Радев Боташ.

    15:10 26.05.2026

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тръмп дали изобщо е имало разговор Тръмп е президент на САЩ а къде е месията хахахахахахаха Стига пускахте лъжи за молалоумници

    15:11 26.05.2026

  • 10 Трол

    4 0 Отговор
    Г-н Тръмп на драго сърце ще приеме сделка "самолети без визи".

    15:11 26.05.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Спомняйте си :
    "Те казаха ДА преди още да сме им казали какво искаме! "
    🤔🤔🤔

    15:13 26.05.2026

  • 12 Самолети - визи

    4 0 Отговор
    Тъпо! Неадекватно! Смешно!

    15:15 26.05.2026

  • 13 Радев постави Ултиматум на Тръмп

    3 3 Отговор
    и направи България за смях!

    15:17 26.05.2026

  • 14 Кондарев

    2 1 Отговор
    Те пък едни визи.Кусур ни са.

    Коментиран от #20

    15:17 26.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    3 1 Отговор
    Категорично не съм съгласен със Журналиста че Тръм не би се съгласил на Сделка Самолети/Визи- дори и да няма положителен резултат,ние сме длъжни да опитаме.НО,...така както влизането ни в Шенген и приемането на Еврото се случиха със главозамайваща Бързина потвърждавайки отколешното ни недоволство че досегашното ни отхвърляне бе Полит. Акт на Европа,така и САЩ Без Проблем могат да вземат Решение да ни окачествят като "Изключение" предвид Лоялната ни политика спрямо тях и да прескочим "Ясните и категорични" щатски закони относно визовите отношения с Други държави.

    15:19 26.05.2026

  • 17 много противен е този

    1 0 Отговор
    нагаждач при всички режими. Не е ли пак споменал за своето детство в САЩ? И как го постигна?
    А сега е мрачен, все отричащ и НИЩО съществено не даващ.

    15:29 26.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кондарев":

    Злобната ви русофилия НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ да бъде Прът в колелата на Влака "България" - осъзнайте го най-после!В случая изобщо не става въпрос за някакво отпадане на визовия Режим БГ/САЩ което безспорно ще е едно съществено улеснение за Туризма и Бизнеса ни,а за далеч по- сериозни неща като например МЕЖДУНАР. ПРИЗНАНИЕ на България като Надеждна държава заслужила доверието на Америка,евентуалното присъждане на Привилегията "Най-облагодетелствена държава" от САЩ,имаща преки Иконом последствия за страната ни,Целеви Икономически Помощи насърчаващи определени Ресори в Икономиката ни и т.н.

    15:36 26.05.2026

  • 21 Цък

    0 1 Отговор
    Поредния тъпак. Радев да не е луд да поставя условия на САЩ. Всичко е предварително съгласувано. Ако отпаднат визите ще се потвърди това което пея отдавна- Радев е човек на САЩ, по скоро на РП.И какво ще правят жълтопаветниците, ще продължат да го наричат агент на Путин и ще си препишат заслугите, както направиха със Сарафов.

    Коментиран от #23

    15:38 26.05.2026

  • 22 праз голям

    0 0 Отговор
    Значи ще си прибере самолетите.

    15:39 26.05.2026

  • 23 Танто за кукуригу

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Цък":

    Не е луд да ги изгони без повод. Сега вече има такъв.

    15:41 26.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове