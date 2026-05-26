Валери Найденов пред ФАКТИ: Тръмп няма да приеме сделка „самолети срещу визи“ (ВИДЕО)

Разговорът на Румен Радев с Доналд Тръмп за пребиваването на американските самолети на българско летище и респективно коментарът за отпадането на визите за българи трябва да се разглеждат през няколко конкретни обстоятелства. Американците имат точни изисквания, когато говорим за отпадането на визите – какъв процент невърнати посетители трябва да има, какъв брой отказани визи. Когато се изпълнят тези изисквания, тогава автоматично се разрешава. Има такъв договор с Европейския съюз и той трябва да се спазва. Що се отнася до Тръмп – той по принцип е против външната миграция. Няма да бъде благосклонен в никакъв случай към подобна сделка, ако му бъде предложена. Това вероятно добре му е докладвано. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„Тези самолети няма да се поставят от българското правителство като някакъв голям коз, защото ако ни кажат да ги сложим на площад „Батенберг“, ще ги сложим. Интересно за мен е посещението Радев при Мерц в Германия. Сигурно Радев има желание да посети Белия дом и вероятно това е следващото голямо посещение, което се подготвя. В София на посещение беше помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Артър Милик, който проведе отделни срещи с Румен Радев и Бойко Борисов. Основните теми са били стратегическото партньорство между България и САЩ, сигурността в региона, войната в Украйна и напрежението в Близкия изток. Интересно ще бъде да разберем какво са говорили“, добави гостът.



„Аз смятам, че с визитата на Радев в Германия се търси подкрепа за приемането на "Проглесивна България" в семейството на Европейската народна партия (ЕНП), където са още „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ГЕРБ. Така се оформя едно голямо народно семейство в българската политика. Интересно е това, че Радев тръгна с подкрепата на БСП, сега търси място в дясното политическо семейство в Европейския парламент. Ще видим ли тази интересна трансформация в европейското политическо пространство, предстои да разберем“, каза още журналистът.

