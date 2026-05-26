Валери Найденов пред ФАКТИ: Тръмп няма да приеме сделка „самолети срещу визи“ (ВИДЕО)

Разговорът на Румен Радев с Доналд Тръмп за пребиваването на американските самолети на българско летище и респективно коментарът за отпадането на визите за българи трябва да се разглеждат през няколко конкретни обстоятелства. Американците имат точни изисквания, когато говорим за отпадането на визите – какъв процент невърнати посетители трябва да има, какъв брой отказани визи. Когато се изпълнят тези изисквания, тогава автоматично се разрешава. Има такъв договор с Европейския съюз и той трябва да се спазва. Що се отнася до Тръмп – той по принцип е против външната миграция. Няма да бъде благосклонен в никакъв случай към подобна сделка, ако му бъде предложена. Това вероятно добре му е докладвано. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.
„Тези самолети няма да се поставят от българското правителство като някакъв голям коз, защото ако ни кажат да ги сложим на площад „Батенберг“, ще ги сложим. Интересно за мен е посещението Радев при Мерц в Германия. Сигурно Радев има желание да посети Белия дом и вероятно това е следващото голямо посещение, което се подготвя. В София на посещение беше помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Артър Милик, който проведе отделни срещи с Румен Радев и Бойко Борисов. Основните теми са били стратегическото партньорство между България и САЩ, сигурността в региона, войната в Украйна и напрежението в Близкия изток. Интересно ще бъде да разберем какво са говорили“, добави гостът.
„Аз смятам, че с визитата на Радев в Германия се търси подкрепа за приемането на "Проглесивна България" в семейството на Европейската народна партия (ЕНП), където са още „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ГЕРБ. Така се оформя едно голямо народно семейство в българската политика. Интересно е това, че Радев тръгна с подкрепата на БСП, сега търси място в дясното политическо семейство в Европейския парламент. Ще видим ли тази интересна трансформация в европейското политическо пространство, предстои да разберем“, каза още журналистът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейкин
Коментиран от #6
15:06 26.05.2026
2 Пфуууу
15:07 26.05.2026
3 Не искам
15:07 26.05.2026
4 фен на сидеров
15:07 26.05.2026
5 честен ционист
15:09 26.05.2026
6 Прав си!
До коментар #1 от "Копейкин":С лъжи и мръсотии си изкарва хляба този несретник.
15:09 26.05.2026
7 Защо не давате
15:10 26.05.2026
8 Тоя комунист
15:10 26.05.2026
9 Анонимен
15:11 26.05.2026
10 Трол
15:11 26.05.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Те казаха ДА преди още да сме им казали какво искаме! "
🤔🤔🤔
15:13 26.05.2026
12 Самолети - визи
15:15 26.05.2026
13 Радев постави Ултиматум на Тръмп
15:17 26.05.2026
14 Кондарев
Коментиран от #20
15:17 26.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 оня с коня
15:19 26.05.2026
17 много противен е този
А сега е мрачен, все отричащ и НИЩО съществено не даващ.
15:29 26.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 оня с коня
До коментар #14 от "Кондарев":Злобната ви русофилия НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ да бъде Прът в колелата на Влака "България" - осъзнайте го най-после!В случая изобщо не става въпрос за някакво отпадане на визовия Режим БГ/САЩ което безспорно ще е едно съществено улеснение за Туризма и Бизнеса ни,а за далеч по- сериозни неща като например МЕЖДУНАР. ПРИЗНАНИЕ на България като Надеждна държава заслужила доверието на Америка,евентуалното присъждане на Привилегията "Най-облагодетелствена държава" от САЩ,имаща преки Иконом последствия за страната ни,Целеви Икономически Помощи насърчаващи определени Ресори в Икономиката ни и т.н.
15:36 26.05.2026
21 Цък
Коментиран от #23
15:38 26.05.2026
22 праз голям
15:39 26.05.2026
23 Танто за кукуригу
До коментар #21 от "Цък":Не е луд да ги изгони без повод. Сега вече има такъв.
15:41 26.05.2026