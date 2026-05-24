Усик нокаутира Верховен край пирамидите в Гиза и защити титлите си в тежката категория

Украинецът Александър Усик защити титлите си в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC), Международната боксова федерация (IBF) и Световната боксова асоциация (WBA, с префикса "супер").

В 12-рундов мач, проведен на пирамидите в Гиза в Египет, той победи нидерландеца Рико Верховен с технически нокаут в 11-ия рунд.

Битката беше по-оспорвана, отколкото много фенове очакваха. Противно на очакванията, Верховен изглеждаше конкурентноспособен и оказваше натиск върху опонента си през по-голямата част от мача. Нидерландецът се възползва от ръста си, придвижвайки се напред и оказвайки натиск, работейки с високо темпо. Усик контраатакува, но не успя да се справи с активността на опонента си.

Уменията на Усик започнаха да се проявяват едва в по-късните рундове. Той спечели чисто 10-ия рунд и нокаутира Верховен в 11-ия. Верховен продължи двубоя, но след серия от удари от украинеца, реферът прецени, че холандецът не е в състояние да отговори и спря двубоя. Боят беше спрян една секунда преди края на 11-ия рунд.

В момента на прекъсването на мача, двама съдии бяха с равен резултат – 95-95, 95-95, докато третият беше в полза на Верховен – 96-94.

39-годишният Усик защити световната си титла на WBA за шести път, титлата си на WBC за трети път и титлата си на IBF за първи път. IBF и WBA преди това обявиха, че ще считат защитите на титлите за успешни, ако Усик спечели, но Верховен няма да може да ги събере, ако спечели. След мача украинецът ще трябва да направи задължителна защита на пояса си на IBF в рамките на 180 дни. Миналия ноември украинецът освободи пояса си на Световната боксова организация (WBO), с което го лиши от безспорната му световна титла в тежка категория.

В последния си мач през юли 2025 г. Усик победи британеца Даниел Дюбоа, за да стане безспорен световен шампион за втори път. След първия си двубой с британеца Тайсън Фюри през 2024 г., в който за първи път стана абсолютен световен шампион, Усик освободи пояса си на IBF поради отказа си да направи доброволна защита.

През 2021 г. Усик спечели поясите си на IBF, WBA и WBO от британеца Антъни Джошуа по съдийско решение, а през 2022 г. ги защити за първи път, побеждавайки същия опонент по съдийско решение в реванш. През юни 2023 г. Усик защити поясите си за втори път, побеждавайки Дюбоа. Оттогава той е побеждавал Фюри два пъти по съдийско решение. Украинецът остава непобеден на професионалния ринг с 25 победи (16 с нокаут).

Усик преди това притежаваше шампионските пояси на WBO, IBF, WBA и WBC в теглова категория до 90,71 кг (200 фунта). Той е победител в първия сезон на Световните боксови суперсерии, където победи руснака Мурат Гасиев на финала, обединявайки четири шампионски пояса. Това беше деветата му битка в тежка категория, категория, в която дебютира през октомври 2019 г.

37-годишният Верховен е един от най-добрите кикбоксьори в света, с рекорд от 66 победи (21 с нокаут) и 11 загуби. Той държеше титлата в тежка категория на Glory от 2013 до 2025 г. Спечелил е 26 поредни битки под знамето на Glory като шампион. Верховен държи и рекорда на организацията за най-много победи в битки за титлата (14). Това беше втората му професионална боксова битка, като претърпя първата си загуба и една победа с нокаут.

Според нидерландското издание Panorama, Усик ще получи 100 милиона долара за тази битка, докато Верховен ще получи 15 милиона долара.