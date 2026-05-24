Усик нокаутира Верховен край пирамидите в Гиза и защити титлите си в тежката категория

24 Май, 2026 06:25, обновена 24 Май, 2026 06:33 2 691 11

Украинецът ще получи 100 милиона долара за тази битка, докато съперникът му -15 милиона

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинецът Александър Усик защити титлите си в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC), Международната боксова федерация (IBF) и Световната боксова асоциация (WBA, с префикса "супер").

В 12-рундов мач, проведен на пирамидите в Гиза в Египет, той победи нидерландеца Рико Верховен с технически нокаут в 11-ия рунд.

Битката беше по-оспорвана, отколкото много фенове очакваха. Противно на очакванията, Верховен изглеждаше конкурентноспособен и оказваше натиск върху опонента си през по-голямата част от мача. Нидерландецът се възползва от ръста си, придвижвайки се напред и оказвайки натиск, работейки с високо темпо. Усик контраатакува, но не успя да се справи с активността на опонента си.

Уменията на Усик започнаха да се проявяват едва в по-късните рундове. Той спечели чисто 10-ия рунд и нокаутира Верховен в 11-ия. Верховен продължи двубоя, но след серия от удари от украинеца, реферът прецени, че холандецът не е в състояние да отговори и спря двубоя. Боят беше спрян една секунда преди края на 11-ия рунд.

В момента на прекъсването на мача, двама съдии бяха с равен резултат – 95-95, 95-95, докато третият беше в полза на Верховен – 96-94.

39-годишният Усик защити световната си титла на WBA за шести път, титлата си на WBC за трети път и титлата си на IBF за първи път. IBF и WBA преди това обявиха, че ще считат защитите на титлите за успешни, ако Усик спечели, но Верховен няма да може да ги събере, ако спечели. След мача украинецът ще трябва да направи задължителна защита на пояса си на IBF в рамките на 180 дни. Миналия ноември украинецът освободи пояса си на Световната боксова организация (WBO), с което го лиши от безспорната му световна титла в тежка категория.

В последния си мач през юли 2025 г. Усик победи британеца Даниел Дюбоа, за да стане безспорен световен шампион за втори път. След първия си двубой с британеца Тайсън Фюри през 2024 г., в който за първи път стана абсолютен световен шампион, Усик освободи пояса си на IBF поради отказа си да направи доброволна защита.

През 2021 г. Усик спечели поясите си на IBF, WBA и WBO от британеца Антъни Джошуа по съдийско решение, а през 2022 г. ги защити за първи път, побеждавайки същия опонент по съдийско решение в реванш. През юни 2023 г. Усик защити поясите си за втори път, побеждавайки Дюбоа. Оттогава той е побеждавал Фюри два пъти по съдийско решение. Украинецът остава непобеден на професионалния ринг с 25 победи (16 с нокаут).

Усик преди това притежаваше шампионските пояси на WBO, IBF, WBA и WBC в теглова категория до 90,71 кг (200 фунта). Той е победител в първия сезон на Световните боксови суперсерии, където победи руснака Мурат Гасиев на финала, обединявайки четири шампионски пояса. Това беше деветата му битка в тежка категория, категория, в която дебютира през октомври 2019 г.

37-годишният Верховен е един от най-добрите кикбоксьори в света, с рекорд от 66 победи (21 с нокаут) и 11 загуби. Той държеше титлата в тежка категория на Glory от 2013 до 2025 г. Спечелил е 26 поредни битки под знамето на Glory като шампион. Верховен държи и рекорда на организацията за най-много победи в битки за титлата (14). Това беше втората му професионална боксова битка, като претърпя първата си загуба и една победа с нокаут.

Според нидерландското издание Panorama, Усик ще получи 100 милиона долара за тази битка, докато Верховен ще получи 15 милиона долара.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шперца

    22 8 Отговор
    Украта тряв да го е срам от такава "победа"...

    06:39 24.05.2026

  • 2 Британец

    29 8 Отговор
    На украиеца са му подарили победата по политичеки причини една секунда преди края на 11 раунд.

    06:47 24.05.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    29 7 Отговор
    "Боят беше спрян една секунда преди края на 11-ия рунд.
    В момента на прекъсването на мача,
    двама съдии бяха с равен резултат – 95-95, 95-95,
    докато третият беше в полза на Верховен – 96-94." -
    Подарена победа за бандераинеца...

    Коментиран от #4

    06:49 24.05.2026

  • 4 Лост

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Верховен беше нокаутиран в 11 рунд ,но двубоя продължи,за да бъде спрян една секунда преди края на 11 рунд.

    07:28 24.05.2026

  • 5 Софиянец

    6 1 Отговор
    Евтина постановка за дбили, даже тия двамата безмозъчните са по-умни от гледащите този жалък цирк, поне ще вземат мангизи!

    08:14 24.05.2026

  • 6 Aлфа Bълкът

    6 8 Отговор
    Сутринта чета милиони глупости, как Рико отупал Усик, намирам компилацията от мача. Пускам и като видях стойката на Рико – падам от смях 🤣.
    Тоя е минал заминал край бокса, пожален от Усик, ако играе с тая стойка и атакува някой с по-тежък удар, втори рунд най-късно е чао. На Рико съм му гледал 4 мача, двата бяха срещу Бадр и двата реално ги загуби, ако не бяха контузиите на Хари, които са съмнителни. Но от там го зная, че слаб в бокса, едни лолкикове има и това е.
    Тази сутрин ви спретнали един театър и понеже сте лапни-шарани и викате: "а тоя утрепа Усик", ще ви направят втори мач, дето украинецът пак ще си го вземе, може и в 5-и рунд, а на вас ще ви вземат парите.

    08:15 24.05.2026

  • 7 стоян георгиев

    5 3 Отговор
    😂 поредното подаяние за укрите, да се радват и бият в гърдите колко са силни, въпреки очевидно нагласения мач! Помпат им самочувствието и комплексите едновременно! Жалки са!

    08:16 24.05.2026

  • 8 Стойко

    5 3 Отговор
    Поредната европейска пародия, сякаш фриийк шоуто евровизия с участието на исраелци не ни стигна 😂

    08:18 24.05.2026

  • 9 Варненец

    7 3 Отговор
    Циркаджии! По-добре да гледате краварския кеч, там поне са забавни 🤭

    08:19 24.05.2026

  • 10 Лопата Орешник

    5 1 Отговор
    Уиск дали ще дари заплатата в стил про100 Киро или как?!

    08:46 24.05.2026

  • 11 Джоко

    0 1 Отговор
    Както се казва би го хитро по точки. Нидерландския мамун носи на бой, но техника никаква. Едно хамалско клатене и млатене и на който му издържат силите и нервите.

    09:53 24.05.2026

