Километрично задръстване на АМ „Тракия“ между Нова Загора и Стара Загора заради катастрофи

Сериозно задръстване се е образувало на автомагистрала „Тракия“ в участъка между Нова Загора и Стара Загора заради поредица от леки пътнотранспортни произшествия и аварирали автомобили.
По първоначална информация няма тежко пострадали. Регистрирани са няколко верижни катастрофи с материални щети, като вероятните причини са неспазване на дистанция, рязко спиране и намалено внимание на фона на високите температури.
Допълнително затруднение за движението създават и няколко автомобила, аварирали заради прегряване на охладителните системи. Макар да са отбили в аварийната лента, присъствието им забавя трафика и увеличава риска от нови инциденти, тъй като част от водачите се опитват да ги заобиколят.
Шофьори, преминаващи през участъка, съобщават за километрични колони от автомобили, които се движат с едва няколко километра в час.
На място са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението, обезопасяват районите на произшествията и съдействат за изтеглянето на повредените превозни средства.
Очаква се движението да бъде възстановено след разчистването на катастрофиралите и авариралите автомобили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Помак
20:22 09.08.2026
3 Нормално за
20:22 09.08.2026
4 Друпи
Коментиран от #12
20:30 09.08.2026
5 Фейк - либераст
20:36 09.08.2026
6 Търпение
20:36 09.08.2026
7 Оня с рикията
20:39 09.08.2026
8 смешковци...
20:48 09.08.2026
9 Гошката
21:04 09.08.2026
10 Милчо Лаков
21:11 09.08.2026
11 Жителите на габон
21:17 09.08.2026
12 Антон
До коментар #4 от "Друпи":И като видят ПТП, задължително намаляват за да огледат. В резултат правят задръстване назад или реализират друго леко ПТП, поради зяпане настрани. Ганчо турист, ганчо шофьор
21:25 09.08.2026
13 Механик ремонтиращ немски прегряващи
Няколко коли са аварирали заради прегрята охл. система.
Давам 1000€ на който познае марките автомобили.
21:35 09.08.2026
14 Криводолското биче
21:48 09.08.2026
15 деса атанасова
21:54 09.08.2026
16 Чукча писател
22:07 09.08.2026
17 Луд
22:21 09.08.2026
18 Иван
22:49 09.08.2026
19 Фют
00:32 10.08.2026