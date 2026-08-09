Километрично задръстване на АМ „Тракия“ между Нова Загора и Стара Загора заради катастрофи

Сериозно задръстване се е образувало на автомагистрала „Тракия“ в участъка между Нова Загора и Стара Загора заради поредица от леки пътнотранспортни произшествия и аварирали автомобили.

По първоначална информация няма тежко пострадали. Регистрирани са няколко верижни катастрофи с материални щети, като вероятните причини са неспазване на дистанция, рязко спиране и намалено внимание на фона на високите температури.

Допълнително затруднение за движението създават и няколко автомобила, аварирали заради прегряване на охладителните системи. Макар да са отбили в аварийната лента, присъствието им забавя трафика и увеличава риска от нови инциденти, тъй като част от водачите се опитват да ги заобиколят.

Шофьори, преминаващи през участъка, съобщават за километрични колони от автомобили, които се движат с едва няколко километра в час.

На място са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението, обезопасяват районите на произшествията и съдействат за изтеглянето на повредените превозни средства.

Очаква се движението да бъде възстановено след разчистването на катастрофиралите и авариралите автомобили.