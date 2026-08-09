Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Километрично задръстване на АМ „Тракия“ между Нова Загора и Стара Загора заради катастрофи

Километрично задръстване на АМ „Тракия“ между Нова Загора и Стара Загора заради катастрофи

9 Август, 2026 20:20 2 703 19

  • катастрофи-
  • задръстване-
  • ам тракия

Допълнително затруднение за движението създават и няколко автомобила, аварирали заради прегряване на охладителните системи

Километрично задръстване на АМ „Тракия“ между Нова Загора и Стара Загора заради катастрофи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозно задръстване се е образувало на автомагистрала „Тракия“ в участъка между Нова Загора и Стара Загора заради поредица от леки пътнотранспортни произшествия и аварирали автомобили.

По първоначална информация няма тежко пострадали. Регистрирани са няколко верижни катастрофи с материални щети, като вероятните причини са неспазване на дистанция, рязко спиране и намалено внимание на фона на високите температури.

Допълнително затруднение за движението създават и няколко автомобила, аварирали заради прегряване на охладителните системи. Макар да са отбили в аварийната лента, присъствието им забавя трафика и увеличава риска от нови инциденти, тъй като част от водачите се опитват да ги заобиколят.

Шофьори, преминаващи през участъка, съобщават за километрични колони от автомобили, които се движат с едва няколко километра в час.

На място са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението, обезопасяват районите на произшествията и съдействат за изтеглянето на повредените превозни средства.

Очаква се движението да бъде възстановено след разчистването на катастрофиралите и авариралите автомобили.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Помак

    15 2 Отговор
    ...аз пък прочетох между Нова Зеландия ...пих 50гр водка с хубава праскова

    20:22 09.08.2026

  • 3 Нормално за

    25 4 Отговор
    koчинkaтa, в която живеем...

    20:22 09.08.2026

  • 4 Друпи

    20 5 Отговор
    Ганчо и Ганчовица се прибират в последния момент с дисагите и пърцуцата 🦫

    Коментиран от #12

    20:30 09.08.2026

  • 5 Фейк - либераст

    28 2 Отговор
    Днес е неделя и ние софийците се връщаме от Слънчака и понеже сме царете на пътя караме само с лЕв мигач и на косъм дистанция и после АХ, ВЪХ И ОХ ВАЙ,ВАЙ!

    20:36 09.08.2026

  • 6 Търпение

    17 1 Отговор
    и спокойствие. Важно е всички да са живи и здрави. Другото е суета и излишни нерви.

    20:36 09.08.2026

  • 7 Оня с рикията

    24 2 Отговор
    Аз само да попитам за един приятел - кога няма задръстване на Тракия?

    20:39 09.08.2026

  • 8 смешковци...

    21 2 Отговор
    дронове, неидентифицирани коли, камери за стотици милиони, глоби зад шипковия храст, къде са клоуните да обяснят как започват нови акции?

    20:48 09.08.2026

  • 9 Гошката

    8 1 Отговор
    Диваци

    21:04 09.08.2026

  • 10 Милчо Лаков

    17 4 Отговор
    Големи почивки карат....До Анталия аероплана е два часа.Евтино,спокойно.Резервето малко по-отрано.

    21:11 09.08.2026

  • 11 Жителите на габон

    7 1 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    21:17 09.08.2026

  • 12 Антон

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "Друпи":

    И като видят ПТП, задължително намаляват за да огледат. В резултат правят задръстване назад или реализират друго леко ПТП, поради зяпане настрани. Ганчо турист, ганчо шофьор

    21:25 09.08.2026

  • 13 Механик ремонтиращ немски прегряващи

    7 2 Отговор
    таратайки.
    Няколко коли са аварирали заради прегрята охл. система.
    Давам 1000€ на който познае марките автомобили.

    21:35 09.08.2026

  • 14 Криводолското биче

    3 1 Отговор
    Докога да чакам онази всезнаещата, Купената коза, Русинова да обясни колко много пречат мантинелите на пътуващите? Но ми се обадиха че е засечена на магистралата как заработва яко от спрялите коли. Очудващото е, че предпочита турски лири?

    21:48 09.08.2026

  • 15 деса атанасова

    4 0 Отговор
    ми одете пеш...

    21:54 09.08.2026

  • 16 Чукча писател

    6 2 Отговор
    Днес пътувах от Бургас до Пазарджик на така наречената магистрала. Това е кошмар и изпитание за нервите. Очевидно е наличието на маса ужасни самовлюбени водачи на леки автомобили. За щастие 20 тонните камиони бяха много малко.

    22:07 09.08.2026

  • 17 Луд

    3 1 Отговор
    Стига БЕ Катастрофи на ,,ТРАКИЯ Неможе да бъде.

    22:21 09.08.2026

  • 18 Иван

    0 0 Отговор
    Ганю е велик кара като ненормален и ще виси по пътищата цял ден

    22:49 09.08.2026

  • 19 Фют

    0 0 Отговор
    На някои проектанти ще трябва да им отнемат пълномощията, абе направо бизнеса да им отрежат.

    00:32 10.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове