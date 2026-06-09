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Барселона търси спешно нови средства, за да довърши модернизацията на "Камп Ноу"

Барселона търси спешно нови средства, за да довърши модернизацията на "Камп Ноу"

9 Юни, 2026 18:46 437 1

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  • шампионска лига

Финансовата криза спира финалния етап

Барселона търси спешно нови средства, за да довърши модернизацията на "Камп Ноу" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стадион "Камп Ноу" се оказа в центъра на истинска финансова буря. Барселона се сблъсква с неочаквано препятствие: парите за завършване на мащабната реконструкция на стадиона са на изчерпване.

Президентът на "блаугранас" Жоан Лапорта е изправен пред труден избор. За да не остане проектът недовършен, той ще се обърне към верните членове на клуба – така наречените "сосиос". Очаква се Лапорта да поиска тяхното одобрение за увеличаване на първоначалния бюджет, който възлизаше на внушителните 1,4 милиарда евро.

Въпреки че "Камп Ноу" вече посреща мачове от Ла Лига и Шампионската лига, съоръжението далеч не функционира на максимален капацитет. Първите месеци след частичното откриване бяха белязани от редица неудобства – включително течове при дъждовно време, които предизвикаха недоволство сред феновете и ръководството.

Ако не бъдат намерени нови финансови източници, Барселона рискува да остане със стадион, който не отговаря на амбициите и славата на клуба.


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  • 1 Читател

    0 0 Отговор
    Да се обадят на меси заради неговата заплата са на това дередже

    19:02 09.06.2026

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