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Бешикташ се връща за Влахович, след като се отказа от Салах: решението остава в ръцете на сърбина

Бешикташ се връща за Влахович, след като се отказа от Салах: решението остава в ръцете на сърбина

28 Юли, 2026 20:21 564 1

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  • мохамед салах

Винченцо Италиано иска отново да работи с нападателя, с когото постигна най-силните му години във Фиорентина

Бешикташ се връща за Влахович, след като се отказа от Салах: решението остава в ръцете на сърбина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бешикташ отново насочва вниманието си към Душан Влахович, пише “Sport Mediaset”. Турският гранд, воден от Винченцо Италиано, поднови интереса си към сръбския нападател, след като се отказа от опита да привлече Мохамед Салах.

Италиано познава отлично качествата на Влахович и вижда в него идеалното решение за атаката на своя отбор. Именно под ръководството на италианския специалист във Фиорентина сръбският нападател направи най-силния период в кариерата си, което впоследствие убеди Ювентус да инвестира 70 милиона евро за неговия трансфер през януари 2022 година.

В Торино обаче престоят на Влахович не оправда напълно огромните очаквания. След края на договора му с Ювентус нападателят вече е свободен агент и търси следващото предизвикателство, но финансовите му изисквания остават сериозна пречка.

Сърбинът не желае да намалява заплатата си, а неговият екип не е променил първоначалните си условия. Именно високите претенции са причината до този момент големите европейски клубове да не предприемат решителни действия.

Единствената конкретна оферта на масата за Влахович в момента е тази от Бешикташ. Турският клуб е готов да удовлетвори финансовите му изисквания и отдавна проявява интерес към него.

При първите разговори с Италиано нападателят е бил откровен и е дал положителен знак за евентуално събиране с бившия си треньор, но е поискал време, за да изчака предложение от по-голям европейски клуб. Това е накарало Бешикташ временно да насочи усилията си към Мохамед Салах.

След като египтянинът изглежда все по-близо до трансфер в МЛС, турците отново са активирали варианта с Влахович. Сега решението е изцяло в ръцете на сърбина – дали да продължи да чака оферта от европейски гранд, или да приеме богатия проект на Бешикташ.


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