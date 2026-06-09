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Реал Мадрид удря на камък с рекордна оферта за Хулиан Алварес

Реал Мадрид удря на камък с рекордна оферта за Хулиан Алварес

9 Юни, 2026 22:41 365 0

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Градското дерби се пренася на трансферния пазар

Реал Мадрид удря на камък с рекордна оферта за Хулиан Алварес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В истински трансферен трилър се превърна опитът на Реал Мадрид да привлече аржентинската звезда Хулиан Алварес. „Белият балет“ официално отправи зашеметяващо предложение от 150 милиона евро към градския си съперник Атлетико, надявайки се да изкуши „дюшекчиите“ с една от най-високите оферти в историята на испанския футбол.

Въпреки внушителната сума, ръководството на Атлетико Мадрид не се поколеба и категорично отхвърли офертата. От клуба благодариха за проявения интерес и подчертаха, че отношенията между двата мадридски гранда остават коректни, но настояха, че Алварес не е на пазара. Според източници, откупната клауза на нападателя възлиза на колосалните 500 милиона евро – сума, която изглежда недостижима дори за най-богатите клубове в Европа.

Президентът на Реал Мадрид, Флорентино Перес, неотдавна намекна, че клубът е готов да инвестира 150 милиона евро за световна футболна звезда. Макар първоначално слуховете да сочеха към Майкъл Олисе от Байерн Мюнхен, сега е ясно, че истинската цел е бил именно Хулиан Алварес – един от най-ярките нападатели на Стария континент.

Отказът на Атлетико е ясен знак към всички останали кандидати за подписа на Алварес, сред които се споменават Барселона, Пари Сен Жермен и Арсенал. Аржентинецът се утвърди като ключова фигура в състава на „дюшекчиите“ и трансфер между двата мадридски колоса би разтърсил футболния свят.


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