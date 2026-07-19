България с победа над САЩ във волейболната Лига на нациите

Пред над 5000 български фенове в NOW Arena България победи четвъртия във временното класиране на волейболната Лига на нациите тим на САЩ с 3:1 (27:25; 22:25; 26:24; 25:18). Националите ни изиграха най-силния си мач от началото на тазгодишното издание на турнира, а седмият успех ни доближи още повече до участие във финалния турнир в Нинбо.

България започна в следния стартов състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Денислав Бърдаров, Аспарух Аспарухов, Александър Николов и либеро Дамян Колев.

Началото бе равностойно, но след серия на Матю Андерсън САЩ поведе. България обаче постепенно намери своя ритъм, а началният удар на Александър Николов и стабилната работа на блокада възстановиха равенството при 12:12. До края на гейма двата отбора вървяха точка за точка. Американците стигнаха първи до геймбол след успешната двойна смяна на Карч Кирали, но два отлични сервиса на Илия Петков, контраатака на Александър Николов и ас на централния ни блокировач донесоха успеха с 27:25.

Втората част започна отлично за България, която поведе с 5:2 след нападение на Алекс Грозданов и блокада на Жасмин Величков. Американците реагираха с четири поредни точки и обърнаха развоя на гейма. В следващите минути двата отбора си разменяха инициативата, а блокадата ни неколкократно спря Тори Дефалко. България поведе с 18:17, но в заключителните разигравания домакините показаха повече търпение и изравниха геймовото съотношение след 25:22.

В третия гейм националите ни отново демонстрираха висока ефективност на сервис и блокада. Александър Николов и Аспарух Аспарухов дадоха тон с отлични изпълнения, а Симеон Николов на два пъти спря Мат Андерсън на блокада за 9:5. САЩ успя да обърне до 15:14, но в най-важните моменти капитанът Алекс Грозданов пое лидерската роля с ключова блокада и отличен сервис. Последваха ас на Аспарухов, нова успешна контраатака и серия от зрелищни защитни действия. Геймът трябваше да се реши отново след екстра точки, като Илия Петков направи точкова блокада за 26:24.

Лъвовете започнаха концентрирано и четвъртата част. След равностойно начало Алекс Грозданов реализира ас срещу либерото Шоджи, а още в следващото разиграване тройната ни блокада спря нападението на Джейк Хейнс за 13:10. Симеон Николов също се отчете с директна точка от сервис, а Денислав Бърдаров завърши едно от най-важните разигравания в мача за 18:13. До края България показа на съперника, че двубоят не е по неговите възможности и след нова отлична блокада срещу Тори Дефалко затвори двубоя с убедителното 25:18.

Националите ни изиграха най-силния си мач от началото на тазгодишното издание на VNL и завършиха срещата с впечатляващите 10 аса, 14 блокади и 43% отборна ефективност в атака.

Александър Николов бе най-резултатен с 32 точки (3 аса и 2 блокади). Аспарух Аспарухов завърши с 12 точки, Денислав Бърдаров добави 10, а капитанът Алекс Грозданов и Симеон Николов реализираха по три точкови блокади.

След победата срещу САЩ България вече има 7 победи и 20 точки, което ни изкачва на 6-о място във временното класиране. Националите ни изпревариха Украйна и Турция, които по-късно днес ще изиграят своите последни срещи от турнира съответно срещу Германия и Иран. За отбора на Джанлоренцо Бленджини предстои последният двубой от груповата фаза срещу олимпийския шампион Франция в нощта на 19 срещу 20 юли от 00:00 ч. българско време.