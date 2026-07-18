Волейболните национали до 18г. с трето място на Европейското првенство

Пореден голям успех постигна българският волейбол! Националният отбор за мъже под 18 години спечели бронзовите медали на Европейското първенство. В малкия финал отборът, воден от Мирослав Живков, срази домакина Италия с 3:0 (25:19, 25:19,25:23 ). Единственият неприятен привкус остана, че ден по-рано загубихме полуфинала срещу Полша с 2:3. И изпуснахме за втори път да се изправим срещу още действащия шампион Франция, който победихме в първия мач на турнира. Демонстрирахме на всички, че със сигурност имаме класата и за златни медали.

Преди старта на двубоя световният шампион и бронзов олимпийски медалист по сноуборд Тервел Замфиров изпрати надъхващо видео до отбора ни. Звездата ни в зимните спортове обяви, че е един от най-големите фенове на своите почти връстници.

Мачът беше изключително интересен и равностоен. И това прави победата още по-сладка. През последните години срещите срещу Италия на различни възрасти при мъже и жени все завършваха с успех на „скуадра адзура“. Сега обаче българите дадоха урок на съперника през негова публика. Много силна атака и уверена блокада гарнирани с отлични изпълнение на началния удар показаха, че бъдещето на българския волейбол е светло. Нашите дръпнаха с 21:15, при което беше ясно, че ще поведем в резултата.

Подобно започна и втората част. До 11:11 играта вървеше точка за точка. Тогава българите направиха серия от пет поредни! И връщане назад за италианците нямаше. Отново спечелихме с 25:19.

В третия гейм допуснахме обрат в резултата, но само да докажем колко сме добри на блокада. Водена от Кристиан Косев, нашата отбрана направи три поредни точки по този начин и отново излязохме напред. До края на мача и до четирите мачбола дойдоха все след прекрасни блокади. За първия сервира Павел Дженев, но въпреки една добра блокада италианците спасиха. Вторият мачбол беше спасен, третия – също. Но четвъртият – не! България разгроми Италия и трета сила в Европа.

България имаше много сериозно присъствие и при съдиите. Младият международен рефер Любомир Петров стигна до полуфинала Италия – Франция, спечелен от „петлите“.

https://www.youtube.com/watch?v=cF59Jq35njE