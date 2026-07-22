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Челси с рекорден за британския футбол трансфер

Челси с рекорден за британския футбол трансфер

22 Юли, 2026 07:12 1 055 1

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"Сините" от Лондон привлякоха Морган Роджърс

Челси с рекорден за британския футбол трансфер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Морган Роджърс официално се присъединява към Челси, след като подписа дългосрочен договор с лондонския гранд. Според информация на реномирания журналист Дейвид Орнстийн от The Athletic, сделката с Астън Вила е на стойност впечатляващите 117 милиона паунда – абсолютен рекорд за британски футболист.

23-годишният атакуващ полузащитник се обвърза със „сините“ за шест сезона, като в контракта е включена и опция за удължаване с още една година. Това ясно показва дългосрочните планове на Челси и доверието, което клубът гласува на младия талант.

Преди да облече екипа на новия си клуб, Роджърс впечатли футболната общественост с изявите си на Световното първенство през 2026 година. Той бе ключова фигура за националния отбор на Англия, като взе участие в 7 от 8-те срещи на „Трите лъва“, стартирайки като титуляр в три от тях и записвайки две асистенции. Усилията му помогнаха на Англия да се окичи с бронзовите медали – постижение, което допълнително повиши интереса към него.

Очаква се Роджърс да се присъедини към съотборниците си в Челси веднага след края на предсезонното турне на тима в Австралия и Азия.


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  • 1 в кратце

    1 0 Отговор
    ... сделката с "Астън Вила" е на стойност впечатляващите 117 милиона паунда .....ЗА ОТБОРА НА фк"ЧЕЛСИ" става въпрос,а не за "Астън Вила".

    08:16 22.07.2026

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