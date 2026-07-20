Ясни са четвъртфиналите във волейболната Лига на нациите при мъжете

След края на последния мач от груповата фаза между САЩ и Полша, картината на четвъртфиналите във волейболната Лига на нациите при мъжете вече е напълно ясна. Световният елит се събира в Нинбо, Китай, където от 29 юли до 2 август ще се изиграят решаващите битки за престижния трофей.

Япония, която доминираше през цялата основна фаза и завърши на върха в класирането, ще се изправи срещу амбициозния домакин Китай. Местната публика със сигурност ще даде криле на своите любимци, но японците са решени да затвърдят лидерската си позиция.

В другия четвъртфинал от този поток ще видим сблъсък между настоящия световен шампион Италия и борбения тим на САЩ. Италианците завършиха четвърти в груповата фаза, докато американците се наредиха пети, което обещава изключително оспорван двубой.

Полша, която триумфира в миналогодишното издание на Лигата на нациите и сега зае второто място в групите, ще премери сили със седмия в класирането – Украйна. Поляците са фаворити, но украинците вече доказаха, че могат да поднасят изненади.

Третият в основната фаза – Словения, ще се изправи срещу шестия – Турция. Двата отбора са известни със своята борбеност и непредсказуем стил, което превръща този четвъртфинал в истинска загадка.

Програма на финалния турнир във волейболната Лига на нациите 2026:

Сряда, 29 юли

10:00 ч.: Полша – Украйна

14:30 ч.: Словения – Турция



Четвъртък, 30 юли

10:00 ч.: Италия – САЩ

14:30 ч.: Япония – Китай



Събота, 1 август

10:00 ч.: Първи полуфинал

14:30 ч.: Втори полуфинал



Неделя, 2 август

10:00 ч.: Мач за третото място

14:30 ч.: Финал