Фредерик Уудман преподписа с Ливърпул и остава на "Анфийлд"

Ливърпул официално обяви, че вратарят Фредерик Уудман ще продължи да носи екипа на "червените" и през следващите сезони. 29-годишният английски страж, който пристигна на "Анфийлд" като свободен агент миналото лято, подписа нов договор с клуба.

"Изключително съм щастлив и горд, че ще остана част от този велик клуб. Миналият сезон беше истинско приключение за мен. След като се завърнах за предсезонната подготовка и получих предложение за нов договор, не се поколебах нито за миг. Чувствам се свързан с феновете и съм благодарен за доверието, което ми оказаха", сподели Уудман пред официалния сайт на Ливърпул.

През изминалата кампания Фредерик Уудман записа четири официални мача с екипа на Ливърпул. Дебютът му дойде в двубой за Купата на Лигата срещу Кристъл Палас, а след това остави ярка следа и във Висшата лига. Вратарят се появи на терена в драматичното дерби срещу Евертън, където "червените" триумфираха с 2:1 на стадион "Хил Дикинсън". Заради травмите на титулярите Алисон и Мамардашвили, Уудман получи шанс да започне като титуляр в следващите два шампионатни мача. Силното му представяне срещу Кристъл Палас на "Анфийлд" му донесе признанието "Играч на мача" и аплодисментите на публиката.

С удължаването на договора си, Фредерик Уудман ще продължи да бъде част от вратарската група на Ливърпул, вече под ръководството на новия мениджър Андони Ираола.