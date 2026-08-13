Новини
България »
Инж. Димитър Куманов пред ФАКТИ: Не допуснаха български лекар в Сърбия да говори за отровите от „Караманица“

Инж. Димитър Куманов пред ФАКТИ: Не допуснаха български лекар в Сърбия да говори за отровите от „Караманица“

13 Август, 2026 14:37 870 9

  • димитър куманов-
  • сърбия-
  • д-р янев-
  • отрови-
  • река-
  • мина-
  • караманица

Д-р Валентин Янев е трябвало да представи данни за вредите върху здравето и околната среда пред мисия на Бернската конвенция, казва гостът

Инж. Димитър Куманов пред ФАКТИ: Не допуснаха български лекар в Сърбия да говори за отровите от „Караманица“ - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Д-р Валентин Янев – активист на сдружението „Западни покрайнини“ и част от управителния съвет на научния институт „Западни покрайнини“ – не е бил допуснат да влезе в Сърбия. Той е трябвало да участва в екологична дискусия в Босилеград по проблема с мината за добив на олово и цинк „Караманица“. На форума е обсъден проблемът с възстановяването на рудодобива в мината. Д-р Янев е трябвало да представи доклад, в който са описани вредите върху здравето на хората и върху околната среда от дейността на мината, която след десетилетия работа сега е затворена, но се провеждат сондажи за започването на нов добив.

„От страна на България това поражда искрено възмущение, защото пристига мисия на Бернската конвенция, за да извършва проверка на мините в Сърбия край Караманица. Д-р Янев е много добре запознат със здравословния статус на българите там, защото хората при него идват да се лекуват. Д-р Янев не бе допуснат да изнесе доклад на форума, а така неговият глас не бе чут от представителите на Бернската конвенция по тези теми – здравният статус на населението, отровите, които се бълват от мината, и замърсяването на водите“, обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ инж. Димитър Куманов от сдружение „Балканка“.

„Бил съм там с трите национални български телевизии, като се взимаха проби от водата, и се оказа, че там има тежки метали, които са 40-50 пъти над нормата. Показа се тежко замърсяване на водата и седименти. А от другата страна на границата имаме кладенци на река Драговищица за питейни води“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отстрани

    5 2 Отговор
    Що за наглост, някакъв си Куманов се меси в решенията на суверенна държава!??
    Правилно са го наричали.

    Да ходи да обяснява вредите от оловото в Кърджали!

    Коментиран от #4

    14:42 13.08.2026

  • 3 Демократ

    5 0 Отговор
    Естествено пе няма да ви допусне какво дирите на чужда територия.

    14:45 13.08.2026

  • 4 Риболовеца

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Отстрани":

    Обяснявал е и даже е пуснал подписка.

    14:49 13.08.2026

  • 5 никой не иска

    2 2 Отговор
    български мошеници на срещи на цивилизовани хора..

    14:54 13.08.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Добро е щял да стори доктора ако го бяха пуснали . Както и добро биха сторили сръбски лекари да ни запознаят с тежките метали и урана е 47 района в България .

    14:58 13.08.2026

  • 7 Перо

    1 0 Отговор
    Това е въпрос на дипломатическо и държавно ниво, не на отношение от физическо лице, въпреки справедливата на каузата. Редно е М-во на околната среда и водите да инициира случая!

    Коментиран от #8

    15:05 13.08.2026

  • 8 Българин 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    Можеше да го направят като съвместна среща на наши и сръбски специалисти , но това нашето е левашка работа и накрая заприличва на политическа провокация срещу Сърбия . А колко са нашите си подобни проблеми съм споменал по-горе .

    15:10 13.08.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    Рундьо отиде ли в Сърбия ? Отиде !
    Застана ли в поза "партер" ? Застана !
    Е какво повече ???
    На общата "червения" чаршав ли дири там ???

    15:13 13.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове