Инж. Димитър Куманов пред ФАКТИ: Не допуснаха български лекар в Сърбия да говори за отровите от „Караманица“

Д-р Валентин Янев – активист на сдружението „Западни покрайнини“ и част от управителния съвет на научния институт „Западни покрайнини“ – не е бил допуснат да влезе в Сърбия. Той е трябвало да участва в екологична дискусия в Босилеград по проблема с мината за добив на олово и цинк „Караманица“. На форума е обсъден проблемът с възстановяването на рудодобива в мината. Д-р Янев е трябвало да представи доклад, в който са описани вредите върху здравето на хората и върху околната среда от дейността на мината, която след десетилетия работа сега е затворена, но се провеждат сондажи за започването на нов добив.
„От страна на България това поражда искрено възмущение, защото пристига мисия на Бернската конвенция, за да извършва проверка на мините в Сърбия край Караманица. Д-р Янев е много добре запознат със здравословния статус на българите там, защото хората при него идват да се лекуват. Д-р Янев не бе допуснат да изнесе доклад на форума, а така неговият глас не бе чут от представителите на Бернската конвенция по тези теми – здравният статус на населението, отровите, които се бълват от мината, и замърсяването на водите“, обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ инж. Димитър Куманов от сдружение „Балканка“.
„Бил съм там с трите национални български телевизии, като се взимаха проби от водата, и се оказа, че там има тежки метали, които са 40-50 пъти над нормата. Показа се тежко замърсяване на водата и седименти. А от другата страна на границата имаме кладенци на река Драговищица за питейни води“, добави гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Отстрани
Правилно са го наричали.
Да ходи да обяснява вредите от оловото в Кърджали!
Коментиран от #4
14:42 13.08.2026
3 Демократ
14:45 13.08.2026
4 Риболовеца
До коментар #2 от "Отстрани":Обяснявал е и даже е пуснал подписка.
14:49 13.08.2026
5 никой не иска
14:54 13.08.2026
6 Българин 🇧🇬
14:58 13.08.2026
7 Перо
Коментиран от #8
15:05 13.08.2026
8 Българин 🇧🇬
До коментар #7 от "Перо":Можеше да го направят като съвместна среща на наши и сръбски специалисти , но това нашето е левашка работа и накрая заприличва на политическа провокация срещу Сърбия . А колко са нашите си подобни проблеми съм споменал по-горе .
15:10 13.08.2026
9 АГАТ а Кристи
Застана ли в поза "партер" ? Застана !
Е какво повече ???
На общата "червения" чаршав ли дири там ???
15:13 13.08.2026