Инж. Димитър Куманов пред ФАКТИ: Не допуснаха български лекар в Сърбия да говори за отровите от „Караманица“

Д-р Валентин Янев – активист на сдружението „Западни покрайнини“ и част от управителния съвет на научния институт „Западни покрайнини“ – не е бил допуснат да влезе в Сърбия. Той е трябвало да участва в екологична дискусия в Босилеград по проблема с мината за добив на олово и цинк „Караманица“. На форума е обсъден проблемът с възстановяването на рудодобива в мината. Д-р Янев е трябвало да представи доклад, в който са описани вредите върху здравето на хората и върху околната среда от дейността на мината, която след десетилетия работа сега е затворена, но се провеждат сондажи за започването на нов добив.

„От страна на България това поражда искрено възмущение, защото пристига мисия на Бернската конвенция, за да извършва проверка на мините в Сърбия край Караманица. Д-р Янев е много добре запознат със здравословния статус на българите там, защото хората при него идват да се лекуват. Д-р Янев не бе допуснат да изнесе доклад на форума, а така неговият глас не бе чут от представителите на Бернската конвенция по тези теми – здравният статус на населението, отровите, които се бълват от мината, и замърсяването на водите“, обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ инж. Димитър Куманов от сдружение „Балканка“.

„Бил съм там с трите национални български телевизии, като се взимаха проби от водата, и се оказа, че там има тежки метали, които са 40-50 пъти над нормата. Показа се тежко замърсяване на водата и седименти. А от другата страна на границата имаме кладенци на река Драговищица за питейни води“, добави гостът.

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