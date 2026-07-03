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Юлиан Нагелсман подадe оставка като селекционер на Германия

Юлиан Нагелсман подадe оставка като селекционер на Германия

3 Юли, 2026 11:31, обновена 3 Юли, 2026 13:50 1 283 7

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  • селекционер-
  • оставка

Причината е фиаското на Световното в САЩ

Юлиан Нагелсман подадe оставка като селекционер на Германия - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Юлиан Нагелсман подаде оставка като старши треньор на националния отбор на Германия след отпадането на 1/16-финалите на Световното първенство, съобщиха от Германската футболна федерация, потвърждавайки, че желаят преговори с бившия мениджър на Ливърпул Юрген Клоп.

„Надзорният съвет на федерацията единодушно реши, по предложение на президента Бернд Нойендорф, незабавно да прекрати договорните отношения с треньора Юлиан Нагелсман“, се казва в изявлението, цитирано от агенция ДПА.

„Нагелсман вече поиска предишния ден, в поверителен разговор с ръководството на федерацията, да бъде освободен от задълженията си. Това искане беше уважено“, се посочва още в съобщението.

Съдбата на Юлиан Нагелсман беше предопределена, след като отборът загуби с 3:4 от Парагвай след изпълнение дузпи на Световния шампионат, а повечето критики бяха насочени към Нагелсман.

Четирикратният шампион Германия преди това загуби и последния си мач от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Еквадор, след като спечели първите си две срещи с Кюрасао и Кот д'Ивоар.

38-годишният бивш наставник на Хофенхайм, РБ Лайпциг и Байерн Мюнхен Нагелсман зае поста на национален селекционер през септември 2023-а, когато наследи Ханзи Флик.

Той ръководи тима в 37 мача, от които Германия спечели 23, а записа още 7 равенства и 7 загуби. Нагелсман също така изведе отбора до четвъртфиналите на домакинското Европейско първенство през 2024 година и до финалите на Лигата на нациите миналата година.

Бившият треньор на Борусия Дортмунд Юрген Клоп вече се превърна официален фаворит за поста. 59-годишният Клоп в момента е ръководител на глобалните футболни операции в Ред Бул.

Следващият мач на държавния състав на Германия е на старта на Лигата на нациите на 24 септември срещу Нидерландия. Гърция и Сърбия са останалите съперници в груповата фаза на турнира.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    8 1 Отговор
    Логично,чеп за зеле не става от него!🥳🤣👍

    11:55 03.07.2026

  • 2 хмммм

    6 1 Отговор
    И кого ще вземат? Някой Обонго ли?

    12:15 03.07.2026

  • 3 1302

    4 1 Отговор
    Време е за Юрген Клоп

    12:33 03.07.2026

  • 4 Анонимен

    6 1 Отговор
    След неимоверни усилия от негова страна той се почеса по главата и измъдри този състав без един германец почти.После обяви на всеослушание ,че това е националният състав по футбол.

    Коментиран от #7

    13:27 03.07.2026

  • 5 Да подава оставка

    9 1 Отговор
    С тия надути афро-германци толкова

    14:06 03.07.2026

  • 6 Не си виновен ти

    3 1 Отговор
    а Меркел която пусна аборигените А вие решихте че ще ви заместят навсякъде то добре. Как маймуни в националния отбор на федералната Република могат да заместят това което бяхте вие арийците. Маймуните могат само да ядат бананите с кората.

    14:08 03.07.2026

  • 7 така така

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Toгава трябва да хвърлят оставка и треньорите на : Канада, Нидерландия, Белгия, Великобритания, Франция и тк. нататък.

    14:15 03.07.2026

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