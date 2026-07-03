Юлиан Нагелсман подаде оставка като старши треньор на националния отбор на Германия след отпадането на 1/16-финалите на Световното първенство, съобщиха от Германската футболна федерация, потвърждавайки, че желаят преговори с бившия мениджър на Ливърпул Юрген Клоп.
„Надзорният съвет на федерацията единодушно реши, по предложение на президента Бернд Нойендорф, незабавно да прекрати договорните отношения с треньора Юлиан Нагелсман“, се казва в изявлението, цитирано от агенция ДПА.
„Нагелсман вече поиска предишния ден, в поверителен разговор с ръководството на федерацията, да бъде освободен от задълженията си. Това искане беше уважено“, се посочва още в съобщението.
Съдбата на Юлиан Нагелсман беше предопределена, след като отборът загуби с 3:4 от Парагвай след изпълнение дузпи на Световния шампионат, а повечето критики бяха насочени към Нагелсман.
Четирикратният шампион Германия преди това загуби и последния си мач от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Еквадор, след като спечели първите си две срещи с Кюрасао и Кот д'Ивоар.
38-годишният бивш наставник на Хофенхайм, РБ Лайпциг и Байерн Мюнхен Нагелсман зае поста на национален селекционер през септември 2023-а, когато наследи Ханзи Флик.
Той ръководи тима в 37 мача, от които Германия спечели 23, а записа още 7 равенства и 7 загуби. Нагелсман също така изведе отбора до четвъртфиналите на домакинското Европейско първенство през 2024 година и до финалите на Лигата на нациите миналата година.
Бившият треньор на Борусия Дортмунд Юрген Клоп вече се превърна официален фаворит за поста. 59-годишният Клоп в момента е ръководител на глобалните футболни операции в Ред Бул.
Следващият мач на държавния състав на Германия е на старта на Лигата на нациите на 24 септември срещу Нидерландия. Гърция и Сърбия са останалите съперници в груповата фаза на турнира.
Юлиан Нагелсман подадe оставка като селекционер на Германия
3 Юли, 2026 11:31, обновена 3 Юли, 2026 13:50 1 283 7
Причината е фиаското на Световното в САЩ
Юлиан Нагелсман подаде оставка като старши треньор на националния отбор на Германия след отпадането на 1/16-финалите на Световното първенство, съобщиха от Германската футболна федерация, потвърждавайки, че желаят преговори с бившия мениджър на Ливърпул Юрген Клоп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
11:55 03.07.2026
2 хмммм
12:15 03.07.2026
3 1302
12:33 03.07.2026
4 Анонимен
Коментиран от #7
13:27 03.07.2026
5 Да подава оставка
14:06 03.07.2026
6 Не си виновен ти
14:08 03.07.2026
7 така така
До коментар #4 от "Анонимен":Toгава трябва да хвърлят оставка и треньорите на : Канада, Нидерландия, Белгия, Великобритания, Франция и тк. нататък.
14:15 03.07.2026