Юлиан Нагелсман подадe оставка като селекционер на Германия

Юлиан Нагелсман подаде оставка като старши треньор на националния отбор на Германия след отпадането на 1/16-финалите на Световното първенство, съобщиха от Германската футболна федерация, потвърждавайки, че желаят преговори с бившия мениджър на Ливърпул Юрген Клоп.



„Надзорният съвет на федерацията единодушно реши, по предложение на президента Бернд Нойендорф, незабавно да прекрати договорните отношения с треньора Юлиан Нагелсман“, се казва в изявлението, цитирано от агенция ДПА.



„Нагелсман вече поиска предишния ден, в поверителен разговор с ръководството на федерацията, да бъде освободен от задълженията си. Това искане беше уважено“, се посочва още в съобщението.



Съдбата на Юлиан Нагелсман беше предопределена, след като отборът загуби с 3:4 от Парагвай след изпълнение дузпи на Световния шампионат, а повечето критики бяха насочени към Нагелсман.



Четирикратният шампион Германия преди това загуби и последния си мач от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Еквадор, след като спечели първите си две срещи с Кюрасао и Кот д'Ивоар.



38-годишният бивш наставник на Хофенхайм, РБ Лайпциг и Байерн Мюнхен Нагелсман зае поста на национален селекционер през септември 2023-а, когато наследи Ханзи Флик.



Той ръководи тима в 37 мача, от които Германия спечели 23, а записа още 7 равенства и 7 загуби. Нагелсман също така изведе отбора до четвъртфиналите на домакинското Европейско първенство през 2024 година и до финалите на Лигата на нациите миналата година.



Бившият треньор на Борусия Дортмунд Юрген Клоп вече се превърна официален фаворит за поста. 59-годишният Клоп в момента е ръководител на глобалните футболни операции в Ред Бул.



Следващият мач на държавния състав на Германия е на старта на Лигата на нациите на 24 септември срещу Нидерландия. Гърция и Сърбия са останалите съперници в груповата фаза на турнира.

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