Промяна в Ливърпул: Майкъл Едуардс напуска ръководството на Фенуей Спортс Груп

Майкъл Едуардс, считан за един от най-влиятелните архитекти на успехите на Ливърпул през последното десетилетие, е подал оставка като главен изпълнителен директор по футболните въпроси във Fenway Sports Group (FSG) – американската компания, която държи юздите на "червените". Решението идва като гръм от ясно небе, само две години след като Едуардс се завърна триумфално в структурата на собствениците с разширени правомощия и амбициозни планове за бъдещето на клуба.

Майкъл Едуардс не е просто поредният администратор – той е човекът, който стоеше зад трансферните успехи на Ливърпул и бе основен двигател в изграждането на шампионския състав под ръководството на Юрген Клоп. След завръщането си през пролетта на 2024 г., Едуардс пое отговорността не само за футболните операции на "Анфийлд", но и за стратегическите планове на FSG, включително евентуалното придобиване на втори клуб. Неговото внезапно напускане хвърля сянка на несигурност върху бъдещето на мърсисайдци.

Ситуацията се усложнява още повече от нарастващите слухове за съдбата на настоящия спортен директор на Ливърпул – Ричард Хюз. Назначен по препоръка и под менторството на Едуардс, Хюз има дългогодишни професионални и приятелски отношения с напускащия ръководител, датиращи още от съвместната им работа в Портсмут. Сега, когато неговият най-голям съюзник напуска, бъдещето на Хюз на "Анфийлд" изглежда все по-несигурно.

Към момента Fenway Sports Group не е излязла с официално изявление относно причините за напускането на Едуардс, нито е посочила кой ще поеме кормилото на футболните операции. Това мълчание само подхранва спекулациите и тревогите сред феновете, които се опасяват, че клубът може да навлезе в период на организационна турбуленция. Предизвикателството пред собствениците е огромно – Едуардс бе не само доверен стратег, но и ключова фигура в преструктурирането на Ливърпул след ерата на Клоп.