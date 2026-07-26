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Министърът на икономиката: Българската страна вече е подала необходимите документи за удължаване на дерогацията

Министърът на икономиката: Българската страна вече е подала необходимите документи за удължаване на дерогацията

26 Юли, 2026 09:15 845 27

  • русия-
  • лукойл-
  • петрол-
  • александър пулев

Александър Пулев отбеляза, че след законодателни промени министърът на икономиката вече има достъп до информация за доставките на рафинерията и той се е възползвал от това право

Министърът на икономиката: Българската страна вече е подала необходимите документи за удължаване на дерогацията - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Рафинерията "Лукойл Нефтохим" не преработва руски петрол и не е нарушавала условията на действащите санкционни режими. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев пред БНТ.

Той посочи, че след решението на САЩ да удължат с още един месец отлагането на санкциите, свързани с активите на "Лукойл", българската страна вече е подала необходимите документи за удължаване на дерогацията.

"Подадохме си нужните документи, заедно с експертите от Министерството на енергетиката. Имахме редица срещи по темата, официални и неофициални. Смятам, че от страна на българското правителство, чрез института на особения търговски управител, категорично във всеки един момент сме спазвали изискванията на дерогацията", каза Пулев.

Министърът отбеляза, че след законодателни промени министърът на икономиката вече има достъп до информация за доставките на рафинерията и той се е възползвал от това право.

"Видях портфолиото на доставчиците. Всяка една от фирмите отговаря на изискванията, така че ние не сме били в нарушение в нито един момент", заяви той.

По думите му все още се очакват анализите за дейността на предишния особен търговски управител, като предстои и международен одит.

Пулев съобщи още, че "Прогресивна България" е внесла промени в Закона за нефтените продукти, с които обектите на "Лукойл" да бъдат определени като обекти с национално-стратегическо значение.

"Ако утре рафинерията спре да работи и влязат руски собственици, санкциите ще почукат на вратата. Тогава няма да имаме друг избор, освен да влизаме в обяснителен режим. Няма да имаме контрол върху тези дружества", заяви министърът.

По темата за проекта с германския отбранителен концерн "Райнметал" Пулев каза, че правителството започва преговорите "от празен лист", тъй като според него към момента липсват договорености, които да защитават българския интерес.

"Към настоящия момент няма абсолютно нито една договореност, която да защитава българските интереси и да показва проектна готовност", заяви той.

Министърът уточни, че 130 млн. лева вече са преведени на ВМЗ - Сопот, но при проверката са били установени сериозни структурни дефицити в проекта. По думите му не е осигурено необходимото финансиране, а първоначално предвидената инвестиция от 400 млн. евро впоследствие е нараснала до близо 700 млн. евро.

"Задължението на българската държава става около 1,5 млрд. лева, а зад него стоят едва 180 млн. лева обезпечения в бюджета, които за съжаление са само на хартия", каза Пулев.

Той обвини предишното управление в използване на "цинични и симулативни" счетоводни операции, като твърди, че 180 млн. лева са били преведени от централния бюджет към ВМЗ под формата на увеличение на капитала, а впоследствие са върнати обратно като дивидент.

"Една серия от счетоводни транзакции, която има две основни цели - да заблуди европейските ни партньори, че има осигурен първоначален капитал за инвестицията, и да заблуди българските граждани чрез счетоводни хватки. Ние няма да използваме подобни счетоводни трикове и няма да манипулираме българските граждани", заяви министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано иранците треснат базата в Безмер

    15 5 Отговор
    няма говедарски цистерни - няма нужда от безплатен керосин за говедарите - няма нужда от дерогации на руския нефт

    Коментиран от #10, #17

    09:16 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пак

    11 1 Отговор
    мушенгии от другарите лъжци .

    09:30 26.07.2026

  • 4 Уха

    8 1 Отговор
    Абе то затова Генерал Мишок направи номера с руснаците и сега е в стойка партер със американските самолети. Сега няма да има дерогация и с изцъклени очи ще сдава властта. От два стола се сяда на дедовия

    09:32 26.07.2026

  • 5 препис

    7 0 Отговор
    Дерогацията е правно понятие за частична отмяна, изменение или временно изключение от правилото на даден закон.

    09:42 26.07.2026

  • 6 Колко странно!

    3 1 Отговор
    Да видиш снимка на Рафинерия която не гори!

    Коментиран от #27

    09:43 26.07.2026

  • 7 Володимир

    4 1 Отговор
    Направо ви завиждам че имате рафинерия

    09:44 26.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 печатна грешка

    3 1 Отговор
    искахте да кажете деградация нали?

    09:51 26.07.2026

  • 10 А ти

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дано иранците треснат базата в Безмер":

    да си в центъра на десетката !!!
    Какъв кеф!
    Един комуняга по-малко. 🤣

    Коментиран от #23

    09:52 26.07.2026

  • 11 Демократъ

    6 4 Отговор
    България ще е бедна винаги фокато енергийният сектор се държи от Руснаци.
    А това е така от едно 100 години. Аеца лукойл Мариците и тн. Решението изритването им от България първо с удари с дронове над руския посол после давене в Перловската река Нататъка ясно.Нови реактори Канду Фраматим или Уеетингхаус. Еафинерията на Техако или Шеврон Мариците закрити.

    Коментиран от #15, #19

    09:57 26.07.2026

  • 12 Зеления

    2 4 Отговор
    Който не е гледал интервюто на Карбовски при Георги Любенов по БНТ около 09:30 часа днес, може да си го потърси да го види.
    Едно уникално интервю !
    Темата е свободата на словото.
    Не си спомням някога да съм виждал такова емблематично интервю, извън всички досега наложени медийни рамки!

    Коментиран от #16

    09:59 26.07.2026

  • 13 Райнметал да си стои в Германия

    6 2 Отговор
    България да национализира Лукоил Нефтохим-Бургас и цялата мрежа на Лукоил - бензиностанции и митнически складове, преди частната компания Лукоил, от която руският олигарх Вагит Алекперов притежава около 30%, да бъде продадена на американския инвестиционен фонд The Carlyle Group.

    Румен Радев работи за САЩ, респективно за The Carlyle Group.

    Да се знае защо правителството не желае да национализира Лукоил и по-специално Литаско - дъщерната фирма на Лукоил, чиято собственост са Нефтохим Бургас, бензинистанциите и митническите складове.

    Няма никаква реална причина Русия да е срещу национализацията на частната компания Лукоил, която и без друго е твърде нелоялна към Кремъл. Освен ако Путин и Алекперов не са в комбина...

    При всички случаи Русия няма да вземе и един щатски долар от продажбата на Лукоил на американския инвестиционен фонд The Carlyle Group, нито пък Вагит Алекперов, защото парите от продажбата ще бъдат замразени в американска банка до вдигане на санкциите срещу Русия (на Кукуво лято).

    А ако Радев е за Русия, да убеди Путин да национализира Лукоил (Литаско) и да да я продаде на България за един евроцент, защото Русия и без друго няма да вземе и един щатски цент от продажбата на Лукоил на американския инвестиционен фонд The Carlyle Group, а Путин би могъл да направи добро на братския български народ...

    Коментиран от #25

    10:04 26.07.2026

  • 14 България дойната крава на янките

    4 0 Отговор
    Изнудва ли Тръмпета България за военните самолети чрез Нефтохим Бургас? Определено го изнудва. Който и да беше на мястото на Радев щеше да действа така спрямо изнудвача. За това лукойт Бургас трябва да се национализира и да няма изнудване от янките. В момента сме дойната крава на янките.

    10:06 26.07.2026

  • 15 Не е тъй Господине

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Демократъ":

    По скоро ще нахраните прасетата

    10:08 26.07.2026

  • 16 Никси

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Зеления":

    Аз го гледах и каза много точни работи г-н Мартин Кирилов Богданов-Карбовски !!!.

    10:08 26.07.2026

  • 17 Дойната крава на янките

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дано иранците треснат базата в Безмер":

    Дерогацията не върши работа. Трябва национализация на Нефтохим Бургас! Иван Костов в затвора за дето подари Нефтохим Бургас на западните акули. Няма самолети в Безмер, няма бензин и нафта в България! Това са казали янките изнудвачи.

    10:10 26.07.2026

  • 18 Гробар

    1 0 Отговор
    Първо война с Иран, после с Русия, следва Ганю на фронта и Софето на картофена нива. Заради едната дерогация.

    10:14 26.07.2026

  • 19 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Демократъ":

    Ти да не живееш в Мадагаскар? Явно случващото се в България не те засяга.

    10:15 26.07.2026

  • 20 Без дерогация няма дизел за Украйна!

    2 0 Отговор
    Дерогацията я направи чичко ви Тръмп, за да има дизел за украинската армия.

    Цели 40% от украинския дизел е от Лукоил Нефтофим-Бургас.

    Дългите влакови композиции с дизел за Украйна ще се движат дотогава, доката има дерогация на американските санкции срещу Лукоил, освен ако американската компания The Carlyle Group не купи Лукоил, за да стане господар в Черно море с двата огромни нефтохимически заводи в Бургас и в Констанца, а ние - роби на американците до края на света.

    Дерогацията за работата на Лукоил Нефтохим-Бургас е последно е направена още през месец април 2026 г. и е за шест месеца - до 29.10.2026 г.

    Спете спокойно деца поробени!

    10:20 26.07.2026

  • 21 Мисит

    1 1 Отговор
    Руски нефт,,газ,, Нема! Всичко е Турско! Всяка суровина влязла на Турска територия е Турска! И се плаща на Турция по цени коиито тя,определя! Това е!

    10:37 26.07.2026

  • 22 Крадев

    1 1 Отговор
    Заложик селяндурите от ямболско срещу руската нафта, за да има керосин за американските литящи цистерни!

    10:43 26.07.2026

  • 23 Не, бе комунде пребоядисано,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "А ти":

    качен съм върху мakя ти и се клатим бавно в такт!

    10:46 26.07.2026

  • 24 Сандо

    1 1 Отговор
    Нали бяхми свободна държава от свободния свят,защо лазим по колене в краката на някого си да ни даде глътка въздух?А най-големия цинизъм в цялата тая история е,че тия които са ни стъпили на врата и са ни стиснали за гушата спокойно си купуват петрол и газ от Русия,че и всяка година си увеличават обемите.Здравей свобода,здравей демокрация,привет на богаташите в клуба - обречените на смърт те поздравяват!

    Коментиран от #26

    10:57 26.07.2026

  • 25 Ксаниба

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Райнметал да си стои в Германия":

    Дано да разкарат монголляка .И без друго не плащат данъци и дерат народа.

    10:59 26.07.2026

  • 26 Заради глупавото Наде

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сандо":

    30 г посредствена лакомщина, евтини сакенца, прическа от автомат и "мъдрости безкрай".

    11:00 26.07.2026

  • 27 СВО 1 613 дни РЕЗИЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Колко странно!":

    Има причина. Това е петролната база и резервоарите за съхранение на „Лукойл“, разположени край канала в Недер-Овер-Хембек (Брюксел, Белгия).

    11:04 26.07.2026

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