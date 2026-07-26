Министърът на икономиката: Българската страна вече е подала необходимите документи за удължаване на дерогацията

Рафинерията "Лукойл Нефтохим" не преработва руски петрол и не е нарушавала условията на действащите санкционни режими. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев пред БНТ.
Той посочи, че след решението на САЩ да удължат с още един месец отлагането на санкциите, свързани с активите на "Лукойл", българската страна вече е подала необходимите документи за удължаване на дерогацията.
"Подадохме си нужните документи, заедно с експертите от Министерството на енергетиката. Имахме редица срещи по темата, официални и неофициални. Смятам, че от страна на българското правителство, чрез института на особения търговски управител, категорично във всеки един момент сме спазвали изискванията на дерогацията", каза Пулев.
Министърът отбеляза, че след законодателни промени министърът на икономиката вече има достъп до информация за доставките на рафинерията и той се е възползвал от това право.
"Видях портфолиото на доставчиците. Всяка една от фирмите отговаря на изискванията, така че ние не сме били в нарушение в нито един момент", заяви той.
По думите му все още се очакват анализите за дейността на предишния особен търговски управител, като предстои и международен одит.
Пулев съобщи още, че "Прогресивна България" е внесла промени в Закона за нефтените продукти, с които обектите на "Лукойл" да бъдат определени като обекти с национално-стратегическо значение.
"Ако утре рафинерията спре да работи и влязат руски собственици, санкциите ще почукат на вратата. Тогава няма да имаме друг избор, освен да влизаме в обяснителен режим. Няма да имаме контрол върху тези дружества", заяви министърът.
По темата за проекта с германския отбранителен концерн "Райнметал" Пулев каза, че правителството започва преговорите "от празен лист", тъй като според него към момента липсват договорености, които да защитават българския интерес.
"Към настоящия момент няма абсолютно нито една договореност, която да защитава българските интереси и да показва проектна готовност", заяви той.
Министърът уточни, че 130 млн. лева вече са преведени на ВМЗ - Сопот, но при проверката са били установени сериозни структурни дефицити в проекта. По думите му не е осигурено необходимото финансиране, а първоначално предвидената инвестиция от 400 млн. евро впоследствие е нараснала до близо 700 млн. евро.
"Задължението на българската държава става около 1,5 млрд. лева, а зад него стоят едва 180 млн. лева обезпечения в бюджета, които за съжаление са само на хартия", каза Пулев.
Той обвини предишното управление в използване на "цинични и симулативни" счетоводни операции, като твърди, че 180 млн. лева са били преведени от централния бюджет към ВМЗ под формата на увеличение на капитала, а впоследствие са върнати обратно като дивидент.
"Една серия от счетоводни транзакции, която има две основни цели - да заблуди европейските ни партньори, че има осигурен първоначален капитал за инвестицията, и да заблуди българските граждани чрез счетоводни хватки. Ние няма да използваме подобни счетоводни трикове и няма да манипулираме българските граждани", заяви министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано иранците треснат базата в Безмер
Коментиран от #10, #17
09:16 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пак
09:30 26.07.2026
4 Уха
09:32 26.07.2026
5 препис
09:42 26.07.2026
6 Колко странно!
Коментиран от #27
09:43 26.07.2026
7 Володимир
09:44 26.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 печатна грешка
09:51 26.07.2026
10 А ти
До коментар #1 от "Дано иранците треснат базата в Безмер":да си в центъра на десетката !!!
Какъв кеф!
Един комуняга по-малко. 🤣
Коментиран от #23
09:52 26.07.2026
11 Демократъ
А това е така от едно 100 години. Аеца лукойл Мариците и тн. Решението изритването им от България първо с удари с дронове над руския посол после давене в Перловската река Нататъка ясно.Нови реактори Канду Фраматим или Уеетингхаус. Еафинерията на Техако или Шеврон Мариците закрити.
Коментиран от #15, #19
09:57 26.07.2026
12 Зеления
Едно уникално интервю !
Темата е свободата на словото.
Не си спомням някога да съм виждал такова емблематично интервю, извън всички досега наложени медийни рамки!
Коментиран от #16
09:59 26.07.2026
13 Райнметал да си стои в Германия
Румен Радев работи за САЩ, респективно за The Carlyle Group.
Да се знае защо правителството не желае да национализира Лукоил и по-специално Литаско - дъщерната фирма на Лукоил, чиято собственост са Нефтохим Бургас, бензинистанциите и митническите складове.
Няма никаква реална причина Русия да е срещу национализацията на частната компания Лукоил, която и без друго е твърде нелоялна към Кремъл. Освен ако Путин и Алекперов не са в комбина...
При всички случаи Русия няма да вземе и един щатски долар от продажбата на Лукоил на американския инвестиционен фонд The Carlyle Group, нито пък Вагит Алекперов, защото парите от продажбата ще бъдат замразени в американска банка до вдигане на санкциите срещу Русия (на Кукуво лято).
А ако Радев е за Русия, да убеди Путин да национализира Лукоил (Литаско) и да да я продаде на България за един евроцент, защото Русия и без друго няма да вземе и един щатски цент от продажбата на Лукоил на американския инвестиционен фонд The Carlyle Group, а Путин би могъл да направи добро на братския български народ...
Коментиран от #25
10:04 26.07.2026
14 България дойната крава на янките
10:06 26.07.2026
15 Не е тъй Господине
До коментар #11 от "Демократъ":По скоро ще нахраните прасетата
10:08 26.07.2026
16 Никси
До коментар #12 от "Зеления":Аз го гледах и каза много точни работи г-н Мартин Кирилов Богданов-Карбовски !!!.
10:08 26.07.2026
17 Дойната крава на янките
До коментар #1 от "Дано иранците треснат базата в Безмер":Дерогацията не върши работа. Трябва национализация на Нефтохим Бургас! Иван Костов в затвора за дето подари Нефтохим Бургас на западните акули. Няма самолети в Безмер, няма бензин и нафта в България! Това са казали янките изнудвачи.
10:10 26.07.2026
18 Гробар
10:14 26.07.2026
19 Хаха
До коментар #11 от "Демократъ":Ти да не живееш в Мадагаскар? Явно случващото се в България не те засяга.
10:15 26.07.2026
20 Без дерогация няма дизел за Украйна!
Цели 40% от украинския дизел е от Лукоил Нефтофим-Бургас.
Дългите влакови композиции с дизел за Украйна ще се движат дотогава, доката има дерогация на американските санкции срещу Лукоил, освен ако американската компания The Carlyle Group не купи Лукоил, за да стане господар в Черно море с двата огромни нефтохимически заводи в Бургас и в Констанца, а ние - роби на американците до края на света.
Дерогацията за работата на Лукоил Нефтохим-Бургас е последно е направена още през месец април 2026 г. и е за шест месеца - до 29.10.2026 г.
Спете спокойно деца поробени!
10:20 26.07.2026
21 Мисит
10:37 26.07.2026
22 Крадев
10:43 26.07.2026
23 Не, бе комунде пребоядисано,
До коментар #10 от "А ти":качен съм върху мakя ти и се клатим бавно в такт!
10:46 26.07.2026
24 Сандо
Коментиран от #26
10:57 26.07.2026
25 Ксаниба
До коментар #13 от "Райнметал да си стои в Германия":Дано да разкарат монголляка .И без друго не плащат данъци и дерат народа.
10:59 26.07.2026
26 Заради глупавото Наде
До коментар #24 от "Сандо":30 г посредствена лакомщина, евтини сакенца, прическа от автомат и "мъдрости безкрай".
11:00 26.07.2026
27 СВО 1 613 дни РЕЗИЛ
До коментар #6 от "Колко странно!":Има причина. Това е петролната база и резервоарите за съхранение на „Лукойл“, разположени край канала в Недер-Овер-Хембек (Брюксел, Белгия).
11:04 26.07.2026