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Позитивни новини за Комо около голямата звезда на клуба

Позитивни новини за Комо около голямата звезда на клуба

16 Юни, 2026 07:29 724 0

  • нико пас-
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  • комо

Испанският гранд все още не е взел окончателно решение за бъдещето на талантливия халф

Позитивни новини за Комо около голямата звезда на клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бъдещето на Нико Пас остава една от най-интересните теми около Комо през това лято. В клуба от Серия А обаче нараства оптимизмът, че аржентинският талант ще остане в отбора и през следващия сезон, пише Джанлука Ди Марцио.

Преговорите с Реал Мадрид продължават, а окончателно решение все още не е взето. Макар в последните часове “ESPN” да съобщи, че испанският гранд е склонен да не активира клаузата за обратно откупуване на футболиста още това лято, подобна позиция засега не е потвърдена официално.

Според информацията разговорите между двата клуба продължават и всички варианти остават на масата. Както по-рано не е имало категорично решение Нико Пас да се завърне в Мадрид, така и в момента не може да се твърди, че Реал окончателно се е отказал от подобен ход.

В Комо обаче вярват, че могат да постигнат споразумение, което да позволи на 20-годишния полузащитник да продължи развитието си в Италия още една година.

Важен фактор в преговорите е и желанието на самия футболист. Според информациите Нико Пас е изразил предпочитание да остане в Комо, където получава редовни игрови минути и възможност да продължи развитието си на високо ниво.

Затова към момента най-вероятният сценарий изглежда свързан с още един сезон на аржентинеца в Серия А, макар окончателното решение да остава в ръцете на мадридчани.


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