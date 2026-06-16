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Кошмарният първи мач на Световно отново застигна Испания

Кошмарният първи мач на Световно отново застигна Испания

16 Юни, 2026 15:00 721 1

  • испания-
  • футбол-
  • световно шървенство-
  • мондиал 2026

„Ла Фурия“ не успя да пробие дебютанта Кабо Верде и започна турнира с разочароващо 0:0, което отново извади на повърхността добре познат проблем – трудните откриващи мачове

Кошмарният първи мач на Световно отново застигна Испания - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Европейският шампион Испания стартира участието си на Мондиал 2026 по начин, който далеч не отговаря на статута на един от големите фаворити. „Ла Фурия“ не успя да пробие дебютанта Кабо Верде и започна турнира с разочароващо 0:0, което отново извади на повърхността добре познат проблем – трудните откриващи мачове.

Статистиката е категорична: Испания не е спечелила първия си мач на четири от последните пет световни първенства. Неприятната серия започва през 2010 г. с изненадващото 0:1 от Швейцария, продължава с тежкото 1:5 от Нидерландия през 2014 г., следва зрелищното 3:3 с Португалия през 2018 г., а единственото изключение е разгромът 7:0 над Коста Рика на Мондиал 2022.

Сега историята се повтори. Испания владееше инициативата, но така и не намери път към вратата на Кабо Верде, въпреки че съперникът бе смятан за един от най-скромните на турнира. За отбор с амбиции за титла подобен старт е ясен сигнал, че нищо не е гарантирано.

Все пак миналото дава и повод за оптимизъм. През 2010 г. Испания също започна със загуба, но завърши турнира като световен шампион. Това напомня, че лошият първи мач не е присъда, но е предупреждение – особено когато кошмарът се повтаря отново и отново.


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  • 1 Пак драми преди сиеста

    2 0 Отговор
    Испания ще е в топ 4 на това първенство

    Дайте да си гледаме нашите ритнитопковци
    Че кой и да ни хване от тия 48 отбора ще ни разрита като квартално отборче

    15:33 16.06.2026

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