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Норвегия не блесна, но Холанд реши всичко

Норвегия не блесна, но Холанд реши всичко

17 Юни, 2026 06:30 647 1

  • норвегия-
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  • мондиал 2026-
  • ерлинг холанд

Два гола на голямата звезда дадоха комфортен старт на скандинавците на Мондиал 2026

Норвегия не блесна, но Холанд реши всичко - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Норвегия се завърна на световно първенство за първи път през XXI век и започна с победа 4:1 над Ирак, макар играта ѝ да не беше толкова убедителна, колкото резултатът. Разликата дойде от обичайния източник — Ерлинг Холанд, който реализира два гола и наклони мача в полза на скандинавците.

Холанд откри в 29-ата минута, а малко преди почивката наказа груба грешка на вратаря Джалал Хасан за 2:1. Между двата гола Ирак заслужено беше изравнил чрез Аймен Хюсеин. През второто полувреме резервата Лео Йостигор направи 3:1, а в добавеното време Хюсеин си отбеляза автогол след намеса на Холанд.

Ирак показа характер и дълги периоди беше равностоен, но умората натежа след почивката. Норвегия пък демонстрира, че дори без да доминира, може да печели, когато Холанд е в удар.

В следващия кръг Норвегия играе със Сенегал, а Ирак се изправя срещу Франция.


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  • 1 коментар

    1 0 Отговор
    Важен е резултата, 4:1 в полза на Норвегия, пък кой блеснал кой изгаснал, то се видя!

    06:46 17.06.2026

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