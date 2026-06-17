Норвегия не блесна, но Холанд реши всичко

Норвегия се завърна на световно първенство за първи път през XXI век и започна с победа 4:1 над Ирак, макар играта ѝ да не беше толкова убедителна, колкото резултатът. Разликата дойде от обичайния източник — Ерлинг Холанд, който реализира два гола и наклони мача в полза на скандинавците.

Холанд откри в 29-ата минута, а малко преди почивката наказа груба грешка на вратаря Джалал Хасан за 2:1. Между двата гола Ирак заслужено беше изравнил чрез Аймен Хюсеин. През второто полувреме резервата Лео Йостигор направи 3:1, а в добавеното време Хюсеин си отбеляза автогол след намеса на Холанд.

Ирак показа характер и дълги периоди беше равностоен, но умората натежа след почивката. Норвегия пък демонстрира, че дори без да доминира, може да печели, когато Холанд е в удар.

В следващия кръг Норвегия играе със Сенегал, а Ирак се изправя срещу Франция.