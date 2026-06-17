Спортът по ТВ в сряда (17 юни)

11.05 Колоездене: Обиколка на Швейцария, първи етап, жени Евроспорт 1
12.30 Тенис, турнир в Хале МАХ Спорт 3
13.00 Волейбол, България – Полша, жени МАХ One
13.30 Тенис, турнир в Лондон МАХ Спорт 1
14.30 Колоездене: Обиколка на Словения, първи етап, мъже Евроспорт 1
16.00 Волейбол, Франция – Бразилия, жени МАХ Спорт 2
16.45 Колоездене: Обиколка на Швейцария, първи етап, мъже Евроспорт 1
20.00 Португалия – ДР Конго БНТ 1, БНТ 3
20.30 Фехтовка: Европейско първенство в Антони Евроспорт 2
21.00 Баскетбол, Барселона – Тенерифе Нова спорт
23.00 Англия – Хърватия БНТ 1, БНТ 3
02.00 Гана – Панама БНТ 1, БНТ 3
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