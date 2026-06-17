Спортът по ТВ в сряда (17 юни)

Хорхе Валдано скочи в защита на Игор Тиаго: Футболът е суров съдник! Днес те възхваляват, а утре забравят всичко при един пропуск

Футболният свят често е безмилостен – днес си герой, утре си на прицел. Точно това изпита на гърба си бразилският нападател Игор Тиаго, който ...