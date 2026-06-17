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Спортът по ТВ в сряда (17 юни)

Спортът по ТВ в сряда (17 юни)

17 Юни, 2026 06:20 420 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (17 юни) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

11.05 Колоездене: Обиколка на Швейцария, първи етап, жени Евроспорт 1

12.30 Тенис, турнир в Хале МАХ Спорт 3

13.00 Волейбол, България – Полша, жени МАХ One

13.30 Тенис, турнир в Лондон МАХ Спорт 1

14.30 Колоездене: Обиколка на Словения, първи етап, мъже Евроспорт 1

16.00 Волейбол, Франция – Бразилия, жени МАХ Спорт 2

16.45 Колоездене: Обиколка на Швейцария, първи етап, мъже Евроспорт 1

20.00 Португалия – ДР Конго БНТ 1, БНТ 3

20.30 Фехтовка: Европейско първенство в Антони Евроспорт 2

21.00 Баскетбол, Барселона – Тенерифе Нова спорт

23.00 Англия – Хърватия БНТ 1, БНТ 3

02.00 Гана – Панама БНТ 1, БНТ 3


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