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Моуриньо няма да разчита на четирима футболисти в Реал Мадрид

Моуриньо няма да разчита на четирима футболисти в Реал Мадрид

16 Юни, 2026 14:15 679 2

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  • футбол-
  • реал мадрид-
  • раул асенсио-
  • ферлан менди-
  • фран гарсия-
  • дани себайос

Става дума за Раул Асенсио, Ферлан Менди, Фран Гарсия и Дани Себайос

Моуриньо няма да разчита на четирима футболисти в Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо не смята да разчита на четирима футболисти от настоящия състав. Става дума за Раул Асенсио, Ферлан Менди, Фран Гарсия и Дани Себайос, твърди журналистът Марио Кортегана.

Въпросните играчи не попадат в сметките на португалеца и "белите" ще се опитат да се разделят с тях. Това обаче няма да стане лесно, след като Асенсио и Менди искат да останат и да се борят за мястото си на "Бернабеу".

Себайос е съгласен да напусне, но иска да разтрогне договора си с Реал. Към него интерес има от Аякс, но "кралския клуб" държи да получи трансферна сума за правата му.

Реал вече подписа с Дензъл Дъмфрис, Ибрахима Конате и Марк Кукурея. Очаква се скоро Бернардо Силва също да стане футболист на мадридския гранд.


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