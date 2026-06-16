Моуриньо няма да разчита на четирима футболисти в Реал Мадрид

Новият треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо не смята да разчита на четирима футболисти от настоящия състав. Става дума за Раул Асенсио, Ферлан Менди, Фран Гарсия и Дани Себайос, твърди журналистът Марио Кортегана.
Въпросните играчи не попадат в сметките на португалеца и "белите" ще се опитат да се разделят с тях. Това обаче няма да стане лесно, след като Асенсио и Менди искат да останат и да се борят за мястото си на "Бернабеу".
Себайос е съгласен да напусне, но иска да разтрогне договора си с Реал. Към него интерес има от Аякс, но "кралския клуб" държи да получи трансферна сума за правата му.
Реал вече подписа с Дензъл Дъмфрис, Ибрахима Конате и Марк Кукурея. Очаква се скоро Бернардо Силва също да стане футболист на мадридския гранд.
🚨 CONFIRMED: José Mourinho and Real Madrid want these players to LEAVE:— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 16, 2026
• Raúl Asencio
• Ferland Mendy
• Fran García
• Dani Ceballos
However, Mendy and Asencio want to STAY, while Ceballos wants to leave on a FREE. @MarioCortegana pic.twitter.com/aaqoRAxhrm
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