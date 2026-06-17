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Гениален хеттрик на Меси и нови рекорди дадоха мечтан старт на Аржентина

Гениален хеттрик на Меси и нови рекорди дадоха мечтан старт на Аржентина

17 Юни, 2026 06:17 971 1

  • лионел меси-
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  • алжир-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Меси стана и първият футболист в историята, участвал на шест световни първенства, а с головете си в Канзас Сити продължи серията си от попадения на пет различни Мондиала – постижение, което дели само с Кристиано Роналдо

Гениален хеттрик на Меси и нови рекорди дадоха мечтан старт на Аржентина - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Световният шампион Аржентина започна защитата на титлата си по перфектния начин – с убедителна победа 3:0 над Алжир, а Лионел Меси отново беше в центъра на всичко. На прага на 39-ия си рожден ден капитанът реализира хеттрик, постави нови исторически рекорди и изравни Мирослав Клозе на върха в голмайсторската класация на световните финали – по 16 попадения.

Меси стана и първият футболист в историята, участвал на шест световни първенства, а с головете си в Канзас Сити продължи серията си от попадения на пет различни Мондиала – постижение, което дели само с Кристиано Роналдо.

Аржентина контролираше мача от началото до края. Меси откри в 17-ата минута след комбинация с Родриго де Пол, удвои в 60-ата след грешка на вратаря Люка Зидан, а в 76-ата оформи хеттрика си с характерен удар от границата на наказателното поле.

Алжир, завърнал се на световна сцена след 12 години, показа дисциплина в защита, но не успя да спре вдъхновения капитан на „гаучосите“.

С победата Аржентина продължи серията си от седем поредни успеха и направи първата крачка към целта – да стане едва третият отбор в историята, защитил световната титла.


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