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Селекционерът на Норвегия: Холанд е суперзвезда, но е много земен човек

Селекционерът на Норвегия: Холанд е суперзвезда, но е много земен човек

17 Юни, 2026 07:00 848 0

  • стале солбакен-
  • ерлинг холанд-
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  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Нападателят отбеляза два гола при победата с 4:1 над Ирак в първия мач от груповата фаза на Мондиал 2026

Селекционерът на Норвегия: Холанд е суперзвезда, но е много земен човек - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор на Норвегия Стале Солбакен сподели мнението си за звездата на тима Ерлинг Холанд. Нападателят отбеляза два гола при победата с 4:1 над Ирак в първия мач от груповата фаза на Мондиал 2026.

„С Ерлинг се работи лесно. Той желае всичко най-добро на съотборниците си и обича да прекарва време с тях и с треньорския щаб", заяви Солбакен.

"Холанд е суперзвезда, но в същото време е много спокоен и земен човек“, добави специалистът.

Следващият двубой на Норвегия е срещу Сенегал на 23 юни. В третия си мач от групата скандинавският отбор ще се изправи срещу Франция на 26 юни.


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