Турция изпрати два противопожарни самолета в помощ на Испания заради тежките горски пожари

Турция изпрати два противопожарни самолета в Испания, за да помогне в борбата с тежките горски пожари, съобщи турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ, цитиран от „Хюриет дейли нюз“, предава БТА.

В публикация в социалните мрежи Юмаклъ заяви, че Турция следи с тревога ситуацията с горските пожари в няколко европейски държави и остава готова да подкрепя засегнатите страни.

„Изпратихме два противопожарни самолета по молба на нашия съюзник Испания. Дано да няма повече изгорели гори и повече погубени животи никъде по света, защото горите са споделено наследство на цялото човечество“, посочи турският министър.

Мащабните пожари в Испания и Франция избухнаха на фона на продължителни горещини и суша, които създадоха изключително опасни условия за разпространение на огъня.

Освен Турция, помощ за Испания вече предоставиха и други европейски държави. Противопожарни самолети изпратиха Гърция, Италия, Нидерландия и Португалия, за да подпомогнат местните служби в овладяването на стихията.