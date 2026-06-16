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Оле Гунар Солскяер на прага на ново завръщане в английския футбол

Оле Гунар Солскяер на прага на ново завръщане в английския футбол

16 Юни, 2026 21:46 668 0

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Норвежкият специалист е сред фаворитите за треньорския пост в Ипсуич Таун

Оле Гунар Солскяер на прага на ново завръщане в английския футбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Известният норвежки треньор и бивша звезда на Манчестър Юнайтед, Оле Гунар Солскяер, отново е в светлината на прожекторите на Острова. Според авторитетната BBC, името му се спряга като един от основните кандидати за мениджърския пост в Ипсуич Таун – клуб, който търси нов лидер след напускането на Киърън МакКена.

След като през август миналата година се раздели с турския гранд Бешикташ, Солскяер не крие желанието си бързо да се завърне в треньорската професия. Източници, близки до норвежеца, разкриват, че той е амбициран да избегне дълга пауза в кариерата си и активно проучва възможности за ново предизвикателство на английска земя.

Любопитен факт е, че по-рано през годината Солскяер бе спряган и за временен наставник на Манчестър Юнайтед след напускането на Рубен Аморим. В крайна сметка обаче ръководството на "червените дяволи" заложи на Майкъл Карик, който впоследствие бе утвърден като постоянен мениджър.


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