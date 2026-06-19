Директорът на Ferrari: Да говорим за титлата е най-лошият подход

Отборният директор на Ferrari Фред Васьор отказва да говори за титлата във Формула 1, въпреки изключителното състезание на Люис Хамилтън в Гран при на Каталуня и първата победа за сезона. В Барселона италианският отбор постигна пик в представянето си и британецът се доближи на 41 точки от Андреа Кими Антонели в надпреварата за първото място.

Попитан дали Ferrari ще даде пълната си подкрепа на Хамилтън в потенциална битка за титлата, Васьор каза: "Не съм сигурен как да отговарям на такива въпроси".

"Казвах това и преди две седмици, когато уж всичко бе катастрофално (след Канада - б.пр.). Сега говорим за титли, а това е може би най-лошият подход. Правилният е да се подготвим за Австрия и да направим същото, което направихме в Барселона, а не да мислим за титлата, за 25 победи и подобни неща. Никога не бих го направил", продължи отборният директор.

След Монако мнозина твърдяха, че Ferrari е пропуснал най-добрата си възможност през сезона. Преди състезателния уикенд доста от съперниците на италианците твърдяха, че са фаворити, сочейки скоростта в завоите и това, че за Монте Карло мощта на двигателя няма чак такова значение. Най-гласен за това беше световният шампион Ландо Норис от Макларън.

В самото състезание обаче Хамилтън и Льоклер, класирали се трети и четвърти на решетката, не оправдаха високите очаквания. Първият завърши на второ място зад Кими Антонели, а вторият отпадна.

Състезанието в Барселона бе тотално различно за Хамилтън, който излезе на пистата със стратегия за три бокса и я изпълни перфектно след последно спиране при виртуален автомобил на сигурността. Ferrari изпъкна и с работата с гумите, но Васьор запази суперлативите за по-напред. Той подчерта, че високите температури в Каталуня също са изиграли важна роля.

"Вземаме тези неща под внимание. Това, че си направил едно силно състезание, съвсем не означава, че ще доминираш и през следващия уикенд. Условията бяха екстремни, както бе и в Канада по различни причини. По-скоро там бе точно обратното. Гран при на Австрия сигурно ще бъде някъде в средата", продължи Васьор, цитиран от Моторспорт.

"В Барселона гумите бяха на косъм от тотална деградация. Можеш да имаш и добри, и лоши стинтове с един болид и на една писта. Разликата се видя и при нас. Ако съпоставим автомобилите с медиум и хард, някои бяха по-силни с вторите. Това обаче не гарантира абсолютно нищо за следващите състезания и сезона като цяло", добави той.