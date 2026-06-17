Левски може да се изправи срещу молдовци или албанци при ранно отпадане от Шампионската лига

Футболният клуб Левски София вече знае какъв ще бъде следващият му европейски път, ако не успее да преодолее първото си препятствие в квалификациите за Шампионската лига. При евентуално отпадане от босненския Борац Баня Лука, столичани ще се насочат към Лигата на конференциите, където ги очаква ново предизвикателство.

Жребият отреди, че във втория предварителен кръг на третия по престиж европейски клубен турнир, Левски ще премери сили със загубилия от двойката Петрокуб (Молдова) – Егнатия (Албания). Това означава, че "сините" ще трябва да се подготвят за сблъсък с отбор, който също ще търси реванш и нов шанс за изява на континенталната сцена.

Първият двубой е насрочен за 23 юли и ще се проведе на стадион "Георги Аспарухов", където Левски ще бъде домакин. Реваншът ще се изиграе седмица по-късно, на 30 юли, като този път българският тим ще гостува на терена на своя съперник.

Макар да е поставен в жребия, Левски няма да има лесна задача, независимо от съперника. И Петрокуб, и Егнатия са амбициозни отбори, които ще се борят със зъби и нокти за място в следващата фаза на турнира. За "сините" това е още един шанс да докажат класата си на европейската сцена и да зарадват своите верни фенове.