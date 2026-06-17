Лудогорец среща израелския Апоел Тел Авив в Лигата на конференциите

Съдбата не бе особено благосклонна към Лудогорец при тегленето на жребия за втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Разградчани ще трябва да премерят сили с израелския Апоел (Тел Авив) – клуб, който се завръща на европейската сцена след дълга 12-годишна пауза.

Първият сблъсък между двата тима ще се състои на 23 юли в Израел, където Лудогорец ще бъде гост. Седмица по-късно, на 30 юли, българският шампион ще приеме Апоел на своя стадион в Разград. Именно тогава ще стане ясно кой ще продължи напред в престижния европейски турнир.

Любопитен щрих към предстоящия двубой е присъствието на българския национал Андриан Краев в редиците на Апоел Тел Авив. Халфът, който се присъедини към израелския тим, ще има възможност да се изправи срещу роден клуб на европейската сцена – нещо, което със сигурност ще добави допълнителна интрига към срещата.

Израелският гранд завърши на четвърта позиция в местното първенство през изминалия сезон и сега е решен да остави следа в Европа. След дългогодишно отсъствие от международните турнири, Апоел Тел Авив ще търси силно завръщане, а Лудогорец ще трябва да демонстрира най-доброто от себе си, за да преодолее този корав противник.