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Лудогорец среща израелския Апоел Тел Авив в Лигата на конференциите

Лудогорец среща израелския Апоел Тел Авив в Лигата на конференциите

17 Юни, 2026 15:47 424 1

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Българският шампион започва европейската си кампания с тежко гостуване

Лудогорец среща израелския Апоел Тел Авив в Лигата на конференциите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съдбата не бе особено благосклонна към Лудогорец при тегленето на жребия за втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Разградчани ще трябва да премерят сили с израелския Апоел (Тел Авив) – клуб, който се завръща на европейската сцена след дълга 12-годишна пауза.

Първият сблъсък между двата тима ще се състои на 23 юли в Израел, където Лудогорец ще бъде гост. Седмица по-късно, на 30 юли, българският шампион ще приеме Апоел на своя стадион в Разград. Именно тогава ще стане ясно кой ще продължи напред в престижния европейски турнир.

Любопитен щрих към предстоящия двубой е присъствието на българския национал Андриан Краев в редиците на Апоел Тел Авив. Халфът, който се присъедини към израелския тим, ще има възможност да се изправи срещу роден клуб на европейската сцена – нещо, което със сигурност ще добави допълнителна интрига към срещата.

Израелският гранд завърши на четвърта позиция в местното първенство през изминалия сезон и сега е решен да остави следа в Европа. След дългогодишно отсъствие от международните турнири, Апоел Тел Авив ще търси силно завръщане, а Лудогорец ще трябва да демонстрира най-доброто от себе си, за да преодолее този корав противник.


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  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Какво гостуване в Израел бе?

    16:07 17.06.2026

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