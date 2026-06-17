Роналдо възхвалява Меси: „Лео е безспорният крал на футбола“

Лионел Меси отново прикова вниманието на целия свят. С впечатляващ хеттрик срещу Алжир на Световното първенство по футбол, 38-годишният капитан на „гаучосите“ не само донесе категорична победа с 3:0, но и се изравни с германската легенда Мирослав Клозе по брой голове на световни финали – и двамата вече имат по 16 попадения.
След този забележителен успех, бразилската икона Роналдо не скри възхищението си от постиженията на Меси. В интервю за испанското издание Mundo Deportivo, двукратният световен шампион заяви: „Всяко излизане на Меси на терена е истински спектакъл, който остава в историята. Време е светът да признае – Лео е най-великият футболист, който някога е стъпвал на зеления килим. Той продължава да удивлява с класа и постоянство, независимо от годините и съперниците. Това, което видяхме тази вечер, ще се помни завинаги.“
Поредният рекорд на Меси затвърждава статута му на жива легенда. С всяко свое действие на терена, аржентинецът вдъхновява милиони фенове и млади таланти по цял свят. Победата над Алжир и историческият хеттрик са поредното доказателство, че Меси не просто играе футбол – той създава изкуство, което ще остане в аналите на спорта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
Коментиран от #2, #5
16:27 17.06.2026
2 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "Освалдо Риос":ААА НЕДЕЙ ТАКА
ЧЕ НАЧАЛНИКА НА ФУТ.ШПИКЕРИ ПО БТ
ЩЕ СЕ НАТЪЖИ...
ама как се фанахме на въдицата
Да четеме като прочетохме
Ко е казал ..роналдо...😀
16:33 17.06.2026
3 Гавра
16:48 17.06.2026
4 Меселина е набеден футболист
17:03 17.06.2026
5 На този свят има таланти като
До коментар #1 от "Освалдо Риос":Стоичков. Може да тренират може и да не тренират но винаги ще бъдат номер едно.
Роналдо тренира по цял ден нон стоп и на това първенство ще видим колко е продуктивен след като ти го защитаваш спрямо Меси .
Нищо лично но...... това е мнението на професионални играчи. Колкото и да риташ топката и да тренираш от сутрин довечера никога няма да можеш да достигнеш таланта.
17:51 17.06.2026
6 Лопата Орешник
18:02 17.06.2026