Роналдо възхвалява Меси: „Лео е безспорният крал на футбола“

Лионел Меси отново прикова вниманието на целия свят. С впечатляващ хеттрик срещу Алжир на Световното първенство по футбол, 38-годишният капитан на „гаучосите“ не само донесе категорична победа с 3:0, но и се изравни с германската легенда Мирослав Клозе по брой голове на световни финали – и двамата вече имат по 16 попадения.

След този забележителен успех, бразилската икона Роналдо не скри възхищението си от постиженията на Меси. В интервю за испанското издание Mundo Deportivo, двукратният световен шампион заяви: „Всяко излизане на Меси на терена е истински спектакъл, който остава в историята. Време е светът да признае – Лео е най-великият футболист, който някога е стъпвал на зеления килим. Той продължава да удивлява с класа и постоянство, независимо от годините и съперниците. Това, което видяхме тази вечер, ще се помни завинаги.“

Поредният рекорд на Меси затвърждава статута му на жива легенда. С всяко свое действие на терена, аржентинецът вдъхновява милиони фенове и млади таланти по цял свят. Победата над Алжир и историческият хеттрик са поредното доказателство, че Меси не просто играе футбол – той създава изкуство, което ще остане в аналите на спорта.