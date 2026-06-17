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Роналдо възхвалява Меси: „Лео е безспорният крал на футбола“

Роналдо възхвалява Меси: „Лео е безспорният крал на футбола“

17 Юни, 2026 16:24 1 191 6

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  • футболна легенда-
  • спортни новини

Бразилската легенда с емоционално признание след историческия хеттрик на аржентинската звезда

Роналдо възхвалява Меси: „Лео е безспорният крал на футбола“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лионел Меси отново прикова вниманието на целия свят. С впечатляващ хеттрик срещу Алжир на Световното първенство по футбол, 38-годишният капитан на „гаучосите“ не само донесе категорична победа с 3:0, но и се изравни с германската легенда Мирослав Клозе по брой голове на световни финали – и двамата вече имат по 16 попадения.

След този забележителен успех, бразилската икона Роналдо не скри възхищението си от постиженията на Меси. В интервю за испанското издание Mundo Deportivo, двукратният световен шампион заяви: „Всяко излизане на Меси на терена е истински спектакъл, който остава в историята. Време е светът да признае – Лео е най-великият футболист, който някога е стъпвал на зеления килим. Той продължава да удивлява с класа и постоянство, независимо от годините и съперниците. Това, което видяхме тази вечер, ще се помни завинаги.“

Поредният рекорд на Меси затвърждава статута му на жива легенда. С всяко свое действие на терена, аржентинецът вдъхновява милиони фенове и млади таланти по цял свят. Победата над Алжир и историческият хеттрик са поредното доказателство, че Меси не просто играе футбол – той създава изкуство, което ще остане в аналите на спорта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    4 5 Отговор
    Меси е бълхата на футбола.

    Коментиран от #2, #5

    16:27 17.06.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Освалдо Риос":

    ААА НЕДЕЙ ТАКА
    ЧЕ НАЧАЛНИКА НА ФУТ.ШПИКЕРИ ПО БТ
    ЩЕ СЕ НАТЪЖИ...
    ама как се фанахме на въдицата
    Да четеме като прочетохме
    Ко е казал ..роналдо...😀

    16:33 17.06.2026

  • 3 Гавра

    2 1 Отговор
    с трупче…

    16:48 17.06.2026

  • 4 Меселина е набеден футболист

    4 3 Отговор
    Вкара три гола на слаб отбор и стана най-великия. Има още много срещи и Аржентина ще отпадне ързо

    17:03 17.06.2026

  • 5 На този свят има таланти като

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Освалдо Риос":

    Стоичков. Може да тренират може и да не тренират но винаги ще бъдат номер едно.
    Роналдо тренира по цял ден нон стоп и на това първенство ще видим колко е продуктивен след като ти го защитаваш спрямо Меси .
    Нищо лично но...... това е мнението на професионални играчи. Колкото и да риташ топката и да тренираш от сутрин довечера никога няма да можеш да достигнеш таланта.

    17:51 17.06.2026

  • 6 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    То хубаво три гола ама след като в гръб с бутоните в прасеца на противника не ти дават жълт картон! Срамота! Всеки който обича и разбира футбола да изгледа какво направи Бълхата преди да отбележи три гола! Роналдо например щеше да получи директен червен картон за такова влизане отзад с изблъскване и бутони в прасеца! Тука даже няма жълт картон, няма ВАР, няма нищо! Срам за футбола е това! Ще видите,че карма ще се намеси скоро!

    18:02 17.06.2026

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