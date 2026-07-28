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113 години от Букурещкия мирен договор: Урокът от Първата национална катастрофа, който помним и днес

113 години от Букурещкия мирен договор: Урокът от Първата национална катастрофа, който помним и днес

28 Юли, 2026 12:13 744 13

  • букурещки мирен договор-
  • годишнина

На 28 юли 1913 г. Междусъюзническата война приключва с тежки териториални загуби за България и преначертаване на Балканите

113 години от Букурещкия мирен договор: Урокът от Първата национална катастрофа, който помним и днес - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 28 юли 2026 г., се навършват точно 113 години от подписването на съдбоносния Букурещки мирен договор, който слага край на Втората балканска (Междусъюзническа) война. Събитието, останало в националната ни памет като Първата национална катастрофа, продължава да бъде обект на анализи от страна на историци и политически експерти заради дълбокия отпечатък, който оставя върху геополитическата съдба на Балканите. Към ранните часове на днешния ден в редица културни институции у нас се припомнят поуките от недалновидната дипломация и прибързаните военни действия от лятото на 1913 г.

Хронология на един предизвестен разгром

След бляскавите победи в Първата балканска война и подписването на Лондонския мирен договор на 17 май 1913 г., въпросът за подялбата на Македония остава нерешен. Противоречията между доскорошните съюзници ескалират бързо. На 16 юни 1913 г. по заповед на цар Фердинанд българските войски атакуват сръбските и гръцките позиции, което дава началото на Междусъюзническата война.

България се оказва в пълна международна изолация. Ситуацията става критична, когато Османската империя нарушава Лондонския договор и нахлува в Източна Тракия, а Румъния напада страната ни в гръб. Румънските войски напредват необезпокоявано и достигат до околностите на София, което принуждава българското правителство да поиска примирие.

Тежките клаузи на Букурещкия мир

Преговорите в румънската столица започват в средата на юли, а окончателният договор е скрепен с подписите на делегатите на 28 юли 1913 г. Условията за страната ни са съкрушителни:

  • Южна Добруджа – най-плодородната българска земя, е отстъпена на Кралство Румъния.
  • Вардарска Македония – преминава под властта на Кралство Сърбия.
  • Егейска Македония – е присъединена към Кралство Гърция.

За България остават единствено Пиринският край и излаз на Бяло море в Западна Тракия (между реките Места и Марица). Въпреки че в чисто географски план след войните територията на страната се увеличава с около 17% (от 96 945 кв. км на 112 000 кв. км), моралният, демографският и политическият удар е огромен. Стотици хиляди българи в Македония и Тракия са подложени на етническо прочистване и са принудени да напуснат домовете си, превръщайки се в бежанци.

Дългосрочни геополитически последствия

Букурещкият договор залага бомба с часовников механизъм в сърцето на Европа. Още в онези години британският външен министър Едуард Грей заявява пророчески, че „всеки мир на Балканите бе невъзможен, докато Букурещкият договор съществуваше“.

Стремежът към национално обединение и ревизия на това несправедливо споразумение тласка България към съюз с Централните сили по време на Първата световна война, което впоследствие води и до Втората национална катастрофа.

Днес историците са категорични, че 28 юли 1913 г. трябва да се помни не само като ден на скръб, но и като тежък политически урок за важността на балансираната дипломация, реалната преценка на силите и опасностите от изолирането от големите международни партньори.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    5 9 Отговор
    Доказа се многократно, че ние държава не може да имаме! За това, колкото по-бързо се върнем към Турция, толкова по-добре за нас. Лошото е, че сега Ердоган има икономически проблеми и не иска и да чуе подобно нещо. Но ние ще трябва да го убедим, защото само като част от силна, мощна и независима държава, имаме шанс да оцелеем.

    Коментиран от #2, #4

    12:18 28.07.2026

  • 2 Стършел

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Събирай си партакешите и ,, Гюле, гюле" А за България не тревожи-Оцелели сме и Пак ще оцелеем, но без с такива като тебе!

    Коментиран от #5

    12:29 28.07.2026

  • 3 УдоМача

    16 0 Отговор
    Определено не помним урока защото сме се запътили с едри крачки към трета национална катастрофа!!!

    12:29 28.07.2026

  • 4 Лоша работа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    За криво колело прав път няма.

    12:30 28.07.2026

  • 5 Добре сме си

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Стършел":

    С Белчо и Сивушка, със Стефчова и Душко Добродушко..

    Коментиран от #7

    12:33 28.07.2026

  • 6 Мъж

    0 0 Отговор
    Отворете чарта на биткойн идват най интересните месеци в четиригодишния цикъл. Сега се правят милионите

    12:40 28.07.2026

  • 7 Планинец

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Добре сме си":

    Ааа няма ги ,, Белчо и Сивушка"отдавна им изяде главите ,, демокрацията", а по браздите-перки соларки! А за Душко Добродушков тиквите свършиха(само окло Банкя) се мярка от време на време някоя!

    12:51 28.07.2026

  • 8 Фердинанд е атакувал гърци и сърби за да

    2 0 Отговор
    Развали съюза между балканските страни и всяка една от тези страни да стане клиент за оръжие на западните страни
    Интереса клати феса
    Русия и Санстефанска България трябваше да воюват и да отстояват териториите определени след Руско турската война
    Тогава историята щеше да е друга

    12:56 28.07.2026

  • 9 Неприятно доказателство

    4 0 Отговор
    Че трябваше да си сложим българин за цар, пък дори и тип селския цар Ивайло, след като аристокрацията е била унищожена.

    12:56 28.07.2026

  • 10 Василеску

    0 1 Отговор
    Да, нациовална катасрофа, но заради неспазени ангажименти и договорености от страна на Гърция, Сърбия и Румъния. Три страни, обитателите на които са имали през вековете царе с имена Симеон, Самуил, Иван Асен....

    13:02 28.07.2026

  • 11 Надежда всяка оставете !

    5 0 Отговор
    Требе да си уникално….., да си внушиш, че по тези географски ширини, на едно пушкало разстояние от Проливите, някой от Великите Хищници, или заобиколилите ненаситни чакали, ще ти позволят да станеш “Санстефански”. Че една такава държава сама ще иска да се цамбурка у Босфоро. Фердинанд даде заповед за щурма на Царския град и за да му скършат “величайшите “ мераци , мамалигарите аха да влязат в София . И за “равновесие “ си взеха Южна Добруджа. Дядо Иван се усмихна под мустак и добре че се появи другия с “мустачките”, че ни върна “житницата” през 1940 година с Крайовския договор. Кой знае какви “ подвизи” ни чакат с днешните Натовски братушки. А ние , юнаците , след три ракии сме в Беломорието , а след четвъртата - в Македония.

    13:03 28.07.2026

  • 12 Янко

    1 0 Отговор
    За това с голямо уважение докараха костите на Фердинант в България от продажни политици

    13:30 28.07.2026

  • 13 Жорж

    0 0 Отговор
    Дебелият Бахур ще налази Предателите допуснали да се загребат на територията на днешна София отпадъците от разлагане на туловището с гърбавия нос и неморални наклонности

    13:36 28.07.2026