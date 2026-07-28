113 години от Букурещкия мирен договор: Урокът от Първата национална катастрофа, който помним и днес

Днес, 28 юли 2026 г., се навършват точно 113 години от подписването на съдбоносния Букурещки мирен договор, който слага край на Втората балканска (Междусъюзническа) война. Събитието, останало в националната ни памет като Първата национална катастрофа, продължава да бъде обект на анализи от страна на историци и политически експерти заради дълбокия отпечатък, който оставя върху геополитическата съдба на Балканите. Към ранните часове на днешния ден в редица културни институции у нас се припомнят поуките от недалновидната дипломация и прибързаните военни действия от лятото на 1913 г.

Хронология на един предизвестен разгром

След бляскавите победи в Първата балканска война и подписването на Лондонския мирен договор на 17 май 1913 г., въпросът за подялбата на Македония остава нерешен. Противоречията между доскорошните съюзници ескалират бързо. На 16 юни 1913 г. по заповед на цар Фердинанд българските войски атакуват сръбските и гръцките позиции, което дава началото на Междусъюзническата война.

България се оказва в пълна международна изолация. Ситуацията става критична, когато Османската империя нарушава Лондонския договор и нахлува в Източна Тракия, а Румъния напада страната ни в гръб. Румънските войски напредват необезпокоявано и достигат до околностите на София, което принуждава българското правителство да поиска примирие.

Тежките клаузи на Букурещкия мир

Преговорите в румънската столица започват в средата на юли, а окончателният договор е скрепен с подписите на делегатите на 28 юли 1913 г. Условията за страната ни са съкрушителни:

Южна Добруджа – най-плодородната българска земя, е отстъпена на Кралство Румъния.

Вардарска Македония – преминава под властта на Кралство Сърбия.

Егейска Македония – е присъединена към Кралство Гърция.

За България остават единствено Пиринският край и излаз на Бяло море в Западна Тракия (между реките Места и Марица). Въпреки че в чисто географски план след войните територията на страната се увеличава с около 17% (от 96 945 кв. км на 112 000 кв. км), моралният, демографският и политическият удар е огромен. Стотици хиляди българи в Македония и Тракия са подложени на етническо прочистване и са принудени да напуснат домовете си, превръщайки се в бежанци.

Дългосрочни геополитически последствия

Букурещкият договор залага бомба с часовников механизъм в сърцето на Европа. Още в онези години британският външен министър Едуард Грей заявява пророчески, че „всеки мир на Балканите бе невъзможен, докато Букурещкият договор съществуваше“.

Стремежът към национално обединение и ревизия на това несправедливо споразумение тласка България към съюз с Централните сили по време на Първата световна война, което впоследствие води и до Втората национална катастрофа.

Днес историците са категорични, че 28 юли 1913 г. трябва да се помни не само като ден на скръб, но и като тежък политически урок за важността на балансираната дипломация, реалната преценка на силите и опасностите от изолирането от големите международни партньори.