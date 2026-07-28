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Бешикташ се оттегли от преговорите със Салах

Бешикташ се оттегли от преговорите със Салах

28 Юли, 2026 09:00 796 0

  • мохамед салах-
  • бешикташ-
  • футбол

Въпреки предложената годишна заплата от впечатляващите 12.5 милиона евро, преговорите са спрели заради несъгласие по отношение на търговски права и такси за представителство

Бешикташ се оттегли от преговорите със Салах - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Амбициозният опит на Бешикташ да привлече Мохамед Салах като свободен агент претърпя неуспех. Египетската звезда, която стана свободен агент след изтичането на договора му с Ливърпул на 30 юни, беше основна трансферна цел за турския гранд.

Въпреки предложената годишна заплата от впечатляващите 12.5 милиона евро, преговорите са спрели заради несъгласие по отношение на търговски права и такси за представителство.

Ръководството на турския гранд, в лицето на спортния директор Йондер Йозeн, потвърди прекратяването на дискусиите, заявявайки нежеланието на клуба да надхвърли предварително зададените си правни и финансови граници.

Президентът на Бешикташ е взел "непопулярно решение" временно да се оттегли от масата за преговори по сделката за Салах.

С провала на сделката за Салах, Бешикташ бързо се ориентира към алтернативни цели с висок профил.

Според Football Italia, клубът е започнал преговори с Милан относно наличността на португалския крило Рафаел Леао. Милан обаче е категоричен, че разглежда само чиста парична продажба, като оценява Леао между 50 и 60 милиона евро.

Самият играч има високи изисквания за заплата от поне 8 милиона евро на сезон, плюс бонуси.


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