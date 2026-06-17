УЕФА пред дилема: Възможна размяна на домакинствата между ЦСКА 1948 и Спартак (Търнава)

Ситуацията около предстоящите двубои на ЦСКА 1948 във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите се заплита. УЕФА е на път да вземе решение, което може да доведе до размяна на домакинствата между българския тим и словашкия Спартак (Търнава). Причината? Сложно преплитане на графици и приоритети, които изискват бърза и адекватна реакция от страна на европейската футболна централа.

Първоначално жребият определи ЦСКА 1948 да гостува в Словакия на 23 юли, а седмица по-късно да приеме съперника си на националния стадион "Васил Левски" в София. Но, както често се случва във футбола, плановете се променят в последния момент. На 30 юли, когато е насрочен реваншът на ЦСКА 1948, другият столичен гранд – ЦСКА, също ще бъде домакин на същия стадион в мач срещу Карабах или Риека. Тъй като "червените" от "Борисовата градина" са носители на Купата на България, те получават приоритет при разпределението на домакинствата според правилата на УЕФА.

Проблемите не свършват дотук. В същия ден – 23 юли, и Спартак (Търнава), и Дунайска Стреда трябва да бъдат домакини в Словакия. Двата стадиона се намират на по-малко от 50 километра един от друг, което създава логистични и организационни трудности. В този случай Дунайска Стреда има предимство, което допълнително усложнява ситуацията за Спартак (Търнава).

Всички тези фактори поставят УЕФА пред необходимостта да направи промени в програмата. Най-вероятният сценарий е размяна на домакинствата между ЦСКА 1948 и Спартак (Търнава), за да се избегнат съвпаденията и да се осигури нормалното протичане на европейските мачове. Футболните фенове и двата клуба очакват с нетърпение официалното становище на УЕФА, което ще внесе яснота в този заплетен казус.