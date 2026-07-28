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Пътник в катастрофиралия на "Цариградско шосе" автобус: Започна да се движи на зигзаг, не се усети опит за спиране
  Тема: Войната на пътя

Пътник в катастрофиралия на "Цариградско шосе" автобус: Започна да се движи на зигзаг, не се усети опит за спиране

28 Юли, 2026 08:51 1 184 19

  • пътник-
  • автобус-
  • цариградско-
  • мантинела-
  • катастрофа

За щастие, успя да спре и да остане на платното

Пътник в катастрофиралия на "Цариградско шосе" автобус: Започна да се движи на зигзаг, не се усети опит за спиране - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима души пострадаха леко след катастрофа с автобус по линия 204 на столичния градски транспорт на булевард „Цариградско шосе“ вчера.

Превозното средство е скъсало мантинелата, навлязло е в платното за насрещно движение и е спряло в бетонна преграда. Четирима от ранените бяха закарани в ИСУЛ, а 16-годишно момиче в „Пирогов“, изброи бТВ.

Димитър Манлиев е бил в автобуса. Той разказа, че му е направило впечатление, че той е много стар.

„Пътувах почти от самото начало до спирката на „Света Анна“. Пътувах в задната част и точно там усетих едно поднасяне. Автобусът започна да се движи на зигзаг. Цялата ситуация продължи 10-15 секунди. Скоростта сякаш засилваше, не се усети опит за спиране“, разказа Димитър Манлиев.

„Усети се, че автобусът става неуправляем и че ще настъпи това ПТП. Започна да се удря в страничната мантинела. Хората започнаха да викат, имаше стрес и паника. В този момент автобусът рязко зави наляво, премина през мантинелата в насрещното платно. За щастие, успя да спре и да остане на платното“, каза Манлиев.

По думите му в превозното средства е имало около 10 души.

„Попитах няколко пъти шофьора какво се случи. Той беше в шок, не можа да каже точно обяснение. Каза, че не е имал спирачки. Опитал се е да спре, но не е могъл“, разказа още Димитър Манлиев.

От Столичния автотранспорт обясниха, че автобусът е преминал технически преглед на 21 юли. Няколко дни по-късно е преминал и техническо обслужване. Тепърва експертизи ще покажат причините за инцидента и имало ли е техническа неизправност.

„За много високо интензивни пътища, каквото е и „Цариградско шосе“, категорично в средната разделителна ивица трябва да има стоманобетонови предпазни огради, а не стоманени. Както виждате, стоманените се късат постоянно“, каза от своя страна инж. Христо Грозданов, директор на института по транспортна структура.

„Оградата буквално е скъсана с дължина, равна на широчината на автобуса. Тоест има нулева работа на стоманената предпазна ограда“, каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 5 Отговор
    Стига с този автобус бе!!!Оставете това!!! Големият скандал е заснетият хеликоптер, който засипва България със скакалци !!! Може да го видите в Тик - Ток !!! Готвят ни глад, като унищожават реколтата!!! Ей така убиват и животните с измислени зарази, поради същата причина !!!

    Коментиран от #4, #5, #8, #9, #15

    08:52 28.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    До мол София на Цариградско шосе често стават такива инциденти

    Коментиран от #16

    08:59 28.07.2026

  • 3 Терзиев, къде си?

    6 1 Отговор
    Стари каруци се движат по пътищата!

    09:03 28.07.2026

  • 4 Видях!

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И не знам какво да кажа, освен че съм възмутена, и погнусена!

    Коментиран от #6, #11

    09:05 28.07.2026

  • 5 "Другарю",

    10 13 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ако не знаеш какво е фейк новина, току що ТИ я произведе.
    Къде при комунизма такава техника, че да правиш каквато си снимка искаш....
    Блей червено стадо, блей и възхвалявай комунизма, като най-висш строй. Утопия, само на теория

    Коментиран от #7

    09:05 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 да ве да

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тик Ток е най-достоверната "медия"!? Ай стига, по-сериозно! С ИИ може и динозаври да пускат от хеликоптера! Ако поне малко се интересуваше, щеше да знаеш, че на мароканските скакалци не са им нужни хеликоптери и така е от време оно!

    09:12 28.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахаха

    4 0 Отговор
    Какви технически прегледи, какви 5 лева! Всички знаем как се минават технически прегледи в България, а за сведение, на половината "бели" автобуси MAN, като се кача от предната врата и погледна таблото на шофьора, им стои надпис "неизправност на спирачната система". Всичко е една пунта мара!

    Коментиран от #14

    09:20 28.07.2026

  • 11 да ве да

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Видях!":

    И кво видя!? Не били скакалци, а хартийки, не било над Пазарджик, а над Барселона.... не било компютри, а компоти... 🤣

    09:22 28.07.2026

  • 12 в червена топлина арнолд и един друг се

    1 1 Отговор
    гонят с рейсове . по 30 тона . с мръсна газ изблъскват коли, микробуси и разрушават кафета, магазинчета и какво ли не . у нас 90 процента е виновен шофьора . за птп . тея с 6 000 евро заплата карат кат луди . навикват пътници и са с грешна преценка . пререждат коли, все бързат и минават на жълто . бибиткат изнервени . карат с извънредни часове преуморени . с хитрина трупат стаж по 40 години . за 10г сигурно са сгазили над 120 души . по 12 на година . все били на зелено . все невидели . престарелия рециклиран рейс е за скраб . навил волана наляво . да избие пътниците .

    09:23 28.07.2026

  • 13 Автобусите по цариградско се движат с

    0 1 Отговор
    Скоростта на автомобилите

    Коментиран от #17

    09:32 28.07.2026

  • 14 Новичок

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хахаха":

    Като мантинелите на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) .Ей колко сте крадливи .Пфу...

    09:32 28.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🤣🤣🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ПЛЮСОВЕ - МОЛ София не е на Цариградско шосе !!! 🤣🤣🤣

    09:37 28.07.2026

  • 17 Чичо,

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Автобусите по цариградско се движат с":

    Да си видял друга табела, освен 80 ?
    / ама и ти трябва да се из ходиш !!! /

    09:41 28.07.2026

  • 18 Човека е Гледал !

    1 0 Отговор
    Какво Ша Стане !

    10:26 28.07.2026

  • 19 Афиф

    0 0 Отговор
    преграда е мантинелата от стоманвн профил, железобетонния борд е истинското препятствие. Обаче от стоманените мантинели лесно се краде, а от железобетонни не е така .....

    10:30 28.07.2026

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