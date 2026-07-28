Пътник в катастрофиралия на "Цариградско шосе" автобус: Започна да се движи на зигзаг, не се усети опит за спиране

Петима души пострадаха леко след катастрофа с автобус по линия 204 на столичния градски транспорт на булевард „Цариградско шосе“ вчера.

Превозното средство е скъсало мантинелата, навлязло е в платното за насрещно движение и е спряло в бетонна преграда. Четирима от ранените бяха закарани в ИСУЛ, а 16-годишно момиче в „Пирогов“, изброи бТВ.

Димитър Манлиев е бил в автобуса. Той разказа, че му е направило впечатление, че той е много стар.

„Пътувах почти от самото начало до спирката на „Света Анна“. Пътувах в задната част и точно там усетих едно поднасяне. Автобусът започна да се движи на зигзаг. Цялата ситуация продължи 10-15 секунди. Скоростта сякаш засилваше, не се усети опит за спиране“, разказа Димитър Манлиев.

„Усети се, че автобусът става неуправляем и че ще настъпи това ПТП. Започна да се удря в страничната мантинела. Хората започнаха да викат, имаше стрес и паника. В този момент автобусът рязко зави наляво, премина през мантинелата в насрещното платно. За щастие, успя да спре и да остане на платното“, каза Манлиев.

По думите му в превозното средства е имало около 10 души.

„Попитах няколко пъти шофьора какво се случи. Той беше в шок, не можа да каже точно обяснение. Каза, че не е имал спирачки. Опитал се е да спре, но не е могъл“, разказа още Димитър Манлиев.

От Столичния автотранспорт обясниха, че автобусът е преминал технически преглед на 21 юли. Няколко дни по-късно е преминал и техническо обслужване. Тепърва експертизи ще покажат причините за инцидента и имало ли е техническа неизправност.

„За много високо интензивни пътища, каквото е и „Цариградско шосе“, категорично в средната разделителна ивица трябва да има стоманобетонови предпазни огради, а не стоманени. Както виждате, стоманените се късат постоянно“, каза от своя страна инж. Христо Грозданов, директор на института по транспортна структура.

„Оградата буквално е скъсана с дължина, равна на широчината на автобуса. Тоест има нулева работа на стоманената предпазна ограда“, каза още той.