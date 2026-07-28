Пътник в катастрофиралия на "Цариградско шосе" автобус: Започна да се движи на зигзаг, не се усети опит за спиране

Петима души пострадаха леко след катастрофа с автобус по линия 204 на столичния градски транспорт на булевард „Цариградско шосе“ вчера.
Превозното средство е скъсало мантинелата, навлязло е в платното за насрещно движение и е спряло в бетонна преграда. Четирима от ранените бяха закарани в ИСУЛ, а 16-годишно момиче в „Пирогов“, изброи бТВ.
Димитър Манлиев е бил в автобуса. Той разказа, че му е направило впечатление, че той е много стар.
„Пътувах почти от самото начало до спирката на „Света Анна“. Пътувах в задната част и точно там усетих едно поднасяне. Автобусът започна да се движи на зигзаг. Цялата ситуация продължи 10-15 секунди. Скоростта сякаш засилваше, не се усети опит за спиране“, разказа Димитър Манлиев.
„Усети се, че автобусът става неуправляем и че ще настъпи това ПТП. Започна да се удря в страничната мантинела. Хората започнаха да викат, имаше стрес и паника. В този момент автобусът рязко зави наляво, премина през мантинелата в насрещното платно. За щастие, успя да спре и да остане на платното“, каза Манлиев.
По думите му в превозното средства е имало около 10 души.
„Попитах няколко пъти шофьора какво се случи. Той беше в шок, не можа да каже точно обяснение. Каза, че не е имал спирачки. Опитал се е да спре, но не е могъл“, разказа още Димитър Манлиев.
От Столичния автотранспорт обясниха, че автобусът е преминал технически преглед на 21 юли. Няколко дни по-късно е преминал и техническо обслужване. Тепърва експертизи ще покажат причините за инцидента и имало ли е техническа неизправност.
„За много високо интензивни пътища, каквото е и „Цариградско шосе“, категорично в средната разделителна ивица трябва да има стоманобетонови предпазни огради, а не стоманени. Както виждате, стоманените се късат постоянно“, каза от своя страна инж. Христо Грозданов, директор на института по транспортна структура.
„Оградата буквално е скъсана с дължина, равна на широчината на автобуса. Тоест има нулева работа на стоманената предпазна ограда“, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4, #5, #8, #9, #15
08:52 28.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #16
08:59 28.07.2026
3 Терзиев, къде си?
09:03 28.07.2026
4 Видях!
До коментар #1 от "Пич":И не знам какво да кажа, освен че съм възмутена, и погнусена!
Коментиран от #6, #11
09:05 28.07.2026
5 "Другарю",
До коментар #1 от "Пич":Ако не знаеш какво е фейк новина, току що ТИ я произведе.
Къде при комунизма такава техника, че да правиш каквато си снимка искаш....
Блей червено стадо, блей и възхвалявай комунизма, като най-висш строй. Утопия, само на теория
Коментиран от #7
09:05 28.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 да ве да
До коментар #1 от "Пич":Тик Ток е най-достоверната "медия"!? Ай стига, по-сериозно! С ИИ може и динозаври да пускат от хеликоптера! Ако поне малко се интересуваше, щеше да знаеш, че на мароканските скакалци не са им нужни хеликоптери и така е от време оно!
09:12 28.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хахаха
Коментиран от #14
09:20 28.07.2026
11 да ве да
До коментар #4 от "Видях!":И кво видя!? Не били скакалци, а хартийки, не било над Пазарджик, а над Барселона.... не било компютри, а компоти... 🤣
09:22 28.07.2026
12 в червена топлина арнолд и един друг се
09:23 28.07.2026
13 Автобусите по цариградско се движат с
Коментиран от #17
09:32 28.07.2026
14 Новичок
До коментар #10 от "Хахаха":Като мантинелите на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) .Ей колко сте крадливи .Пфу...
09:32 28.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 🤣🤣🤣
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ПЛЮСОВЕ - МОЛ София не е на Цариградско шосе !!! 🤣🤣🤣
09:37 28.07.2026
17 Чичо,
До коментар #13 от "Автобусите по цариградско се движат с":Да си видял друга табела, освен 80 ?
/ ама и ти трябва да се из ходиш !!! /
09:41 28.07.2026
18 Човека е Гледал !
10:26 28.07.2026
19 Афиф
10:30 28.07.2026