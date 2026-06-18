Спортът по ТВ в четвъртък (18 юни)

05.00 Узбекистан – Колумбия БНТ 1, БНТ 3
11.05 Колоездене: Обиколка на Швейцария, втори етап, жени Евроспорт 1
12.30 Тенис, турнир в Хале МАХ Спорт 3
13.30 Тенис, турнир в Лондон МАХ Спорт 1
14.30 Колоездене: Обиколка на Словения, втори етап, мъже Евроспорт 1
15.00 Волейбол, Сърбия – Италия, жени МАХ Спорт 2
16.30 Волейбол, Тайланд – България, жени МАХ One
17.00 Колоездене: Обиколка на Швейцария, втори етап, мъже Евроспорт 1
19.00 Чехия – ЮАР БНТ 1, БНТ 3
20.30 Спортно катерене: Световни серии в Инсбрук, боулдър, жени Евроспорт 1
20.30 Фехтовка: Европейско първенство в Антони Евроспорт 2
22.00 Швейцария – Босна и Херцеговина БНТ 1, БНТ 3
01.00 Канада – Катар БНТ 1, БНТ 3
04.00 Мексико – Южна Корея БНТ 1, БНТ 3
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