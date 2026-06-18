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Спортът по ТВ в четвъртък (18 юни)

Спортът по ТВ в четвъртък (18 юни)

18 Юни, 2026 06:24 784 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (18 юни) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Узбекистан – Колумбия БНТ 1, БНТ 3

11.05 Колоездене: Обиколка на Швейцария, втори етап, жени Евроспорт 1

12.30 Тенис, турнир в Хале МАХ Спорт 3

13.30 Тенис, турнир в Лондон МАХ Спорт 1

14.30 Колоездене: Обиколка на Словения, втори етап, мъже Евроспорт 1

15.00 Волейбол, Сърбия – Италия, жени МАХ Спорт 2

16.30 Волейбол, Тайланд – България, жени МАХ One

17.00 Колоездене: Обиколка на Швейцария, втори етап, мъже Евроспорт 1

19.00 Чехия – ЮАР БНТ 1, БНТ 3

20.30 Спортно катерене: Световни серии в Инсбрук, боулдър, жени Евроспорт 1

20.30 Фехтовка: Европейско първенство в Антони Евроспорт 2

22.00 Швейцария – Босна и Херцеговина БНТ 1, БНТ 3

01.00 Канада – Катар БНТ 1, БНТ 3

04.00 Мексико – Южна Корея БНТ 1, БНТ 3


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