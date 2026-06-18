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Точни критерии при изготвянето на програмата за Първа лига на евроучастниците ни

Точни критерии при изготвянето на програмата за Първа лига на евроучастниците ни

18 Юни, 2026 16:56 471 0

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Мярката има за цел да създаде оптимални условия за подготовка

Точни критерии при изготвянето на програмата за Първа лига на евроучастниците ни - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

С цел по-доброто планиране на програмата на клубовете, улесняване на привържениците и осигуряване на по-голяма предвидимост за всички заинтересовани страни, БФС и БПФЛ въведоха единни критерии при определянето на програмата на срещите от efbet Лига за клубовете, участващи в европейските клубни турнири.

Мярката има за цел да създаде оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване на българските представители в европейските клубни турнири, като същевременно осигури по-ранна яснота относно графика на срещите за клубовете, привържениците, медиите и партньорите на първенството.

При участие на български клуб в европейските клубни турнири, срещите от efbet Лига ще бъдат насрочвани по следния начин:

  • При среща във вторник в ЕКТ (при домакинство в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в петък; при гостуване в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в събота)
  • При среща в сряда в ЕКТ, Мачът от efbet Лига е в събота
  • При среща в четвъртък в ЕКТ (при домакинство в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в неделя; при гостуване в ЕКТ, мачът от efbet Лига е в понеделник)
Точни критерии при изготвянето на програмата за Първа лига на евроучастниците ни


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