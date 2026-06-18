Реал Мадрид на прага на още един трансфер: Енцо Фернандес готов за „Сантяго Бернабеу“

Реал Мадрид е на път да привлече един от най-ярките таланти на Висшата лига. Според авторитетния инсайдър Николо Шира, „белият балет“ вече е постигнал лично споразумение с аржентинския национал Енцо Фернандес, който в момента блести в средата на терена за Челси.

Очаква се Фернандес да парафира контракт с мадридчани, който ще го задържи на „Сантяго Бернабеу“ чак до лятото на 2032 година. Това би било един от най-дългосрочните договори в историята на клуба, а Реал Мадрид подготвя внушителна оферта към Челси за 25-годишния полузащитник.

Любопитен детайл е, че според испанското издание Marca, старши треньорът на Реал Мадрид – Жозе Моуриньо, лично е настоял за привличането на Фернандес. Португалският специалист вижда в аржентинеца ключов елемент за изграждането на нов, още по-силен състав.

През сезон 2025/26 Енцо Фернандес се превърна в един от най-важните играчи на Челси, записвайки цели 54 мача във всички турнири. Със своите 15 попадения и 7 асистенции, той доказа, че е не само стабилен халф, но и опасен реализатор. Не е изненада, че порталът Transfermarkt оценява стойността му на внушителните 90 милиона евро.