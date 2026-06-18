Любо Пенев с нов екип в Локомотив София, Аралица изненадващо отсъства от лагера в Банско

Локомотив София официално даде старт на новата си ера под ръководството на опитния Любослав Пенев. Клубът обяви имената на специалистите, които ще работят рамо до рамо с Пенев в предстоящия сезон. Атанас Стоилов ще бъде дясната ръка на старши треньора като негов асистент, докато Никола Солаков ще се грижи за физическата подготовка на отбора. За вратарите ще отговаря Мартин Митев, а анализите и тактическите разбори ще бъдат поверени на Димитър Андонов.

Впечатляващата група от 23 играчи на Локо София потегли към планинския курорт Банско за предсезонния лагер. Любопитен детайл е, че цели 20 от тях са български футболисти, което подчертава фокуса на клуба върху родния потенциал. Изненадващо обаче, хърватският нападател Анте Аралица не се присъедини към отбора. От ръководството не дадоха обяснение за неговото отсъствие, а името му не фигурира и сред напускащите играчи. Припомняме, че Аралица има действащ договор с „червено-черните“ до лятото на 2026 година.

Ето и пълния списък на футболистите, които ще се подготвят под зоркото око на новия треньорски щаб:

Вратари: Александър Любенов - Мартин Величков - Цветан Цветков

Защитници: Реян Даскалов - Божидар Кацаров - Никола Нейчев - Калоян Костов - Райън Бидунга - Михаил Захариев - Ангел Лясков

Полузащитници: Красимир Станоев - Красимир Милошев - Кристиян Чачев - Ерол Дост - Димитър Костадинов - Адил Тауи - Митко Митков - Емил Геров

Нападатели: Николас Пенев - Марк-Емилио Папазов - Кауе Карузо - Георги Минчев - Спас Делев