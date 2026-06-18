ФИФА отличи Меси, Роналдо и футболните титани с нова престижна значка на Мондиал 2026

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще остане в историята не само с оспорваните мачове, но и с един изключителен жест на уважение към най-големите имена в играта. За първи път ФИФА представи специални значки за ръкав, които отличават легендарните футболисти, оставили незаличима следа на Мондиалите.

Сред най-ярките акценти на турнира е ексклузивната значка „FIFA World Cup Legacy“, която грее на ръкавите на мегазвездите Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Този златен пач не е просто аксесоар – той е признание за изключителната отдаденост, рекордите и вдъхновението, които тези играчи носят на милиони фенове по света. Дизайнът на значката впечатлява с елегантен златен силует на футболист, надпис „FIFA World Cup Legacy“ и индивидуални елементи – името на играча, националния флаг, а понякога и емблематични детайли, характерни за звездата. Например, значката на Роналдо включва прочутия му „SIUU“ силует, докато тази на Меси е украсена с цветовете на Аржентина.

Меси и Роналдо, които дебютираха на световната сцена през 2006 г., вече са част от елитния клуб на футболистите с шест участия на Мондиал. За Меси пътят бе увенчан с трофея през 2022 г. в Катар, докато Роналдо остава ненадминат голмайстор за Португалия. Техният принос е увековечен с „Legacy“ значката – символ на безсмъртната им роля в историята на футбола.

ФИФА не пропусна да отличи и други заслужили ветерани. Лука Модрич (Хърватия), Мануел Нойер (Германия) и Юто Нагатомо (Япония) също носят престижния пач, след като записаха участие на пето световно първенство. Мексиканският страж Гийермо Очоа, който може да се похвали с шест Мондиала, също е сред избраните, макар все още да не е излязъл на терена през 2026 г.

Иновациите на ФИФА не спират дотук. Бившите световни шампиони носят златна значка на купата, а дебютантите се отличават с пач „Debut FIFA World Cup“. Играчите с пет или повече участия получават „Legacy“ значка с националния си флаг, докато най-добрите вратари и голмайстори също са почетени със специални отличителни знаци. Така Хари Кейн, Килиан Мбапе и Хамес Родригес се разхождат със „Златна обувка“, а Емилиано Мартинес, Тибо Куртоа и Мануел Нойер – със „Златна ръкавица“.

𝐋𝐮𝐤𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐫𝐢ć 𝐖𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 '𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲' 𝐚𝐧𝐝 '𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥' 𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐚𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩



During Croatia's match at the 2026 World Cup, Luka Modrić took to the pitch wearing a jersey featuring two unique FIFA sleeve patches. The… pic.twitter.com/58KUlYGxWo — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 18, 2026