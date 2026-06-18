ФИФА отличи Меси, Роналдо и футболните титани с нова престижна значка на Мондиал 2026

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще остане в историята не само с оспорваните мачове, но и с един изключителен жест на уважение към най-големите имена в играта. За първи път ФИФА представи специални значки за ръкав, които отличават легендарните футболисти, оставили незаличима следа на Мондиалите.
Сред най-ярките акценти на турнира е ексклузивната значка „FIFA World Cup Legacy“, която грее на ръкавите на мегазвездите Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Този златен пач не е просто аксесоар – той е признание за изключителната отдаденост, рекордите и вдъхновението, които тези играчи носят на милиони фенове по света. Дизайнът на значката впечатлява с елегантен златен силует на футболист, надпис „FIFA World Cup Legacy“ и индивидуални елементи – името на играча, националния флаг, а понякога и емблематични детайли, характерни за звездата. Например, значката на Роналдо включва прочутия му „SIUU“ силует, докато тази на Меси е украсена с цветовете на Аржентина.
Меси и Роналдо, които дебютираха на световната сцена през 2006 г., вече са част от елитния клуб на футболистите с шест участия на Мондиал. За Меси пътят бе увенчан с трофея през 2022 г. в Катар, докато Роналдо остава ненадминат голмайстор за Португалия. Техният принос е увековечен с „Legacy“ значката – символ на безсмъртната им роля в историята на футбола.
ФИФА не пропусна да отличи и други заслужили ветерани. Лука Модрич (Хърватия), Мануел Нойер (Германия) и Юто Нагатомо (Япония) също носят престижния пач, след като записаха участие на пето световно първенство. Мексиканският страж Гийермо Очоа, който може да се похвали с шест Мондиала, също е сред избраните, макар все още да не е излязъл на терена през 2026 г.
Иновациите на ФИФА не спират дотук. Бившите световни шампиони носят златна значка на купата, а дебютантите се отличават с пач „Debut FIFA World Cup“. Играчите с пет или повече участия получават „Legacy“ значка с националния си флаг, докато най-добрите вратари и голмайстори също са почетени със специални отличителни знаци. Така Хари Кейн, Килиан Мбапе и Хамес Родригес се разхождат със „Златна обувка“, а Емилиано Мартинес, Тибо Куртоа и Мануел Нойер – със „Златна ръкавица“.
𝐋𝐮𝐤𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐫𝐢ć 𝐖𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 '𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐲' 𝐚𝐧𝐝 '𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥' 𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐚𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩— Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 18, 2026
During Croatia's match at the 2026 World Cup, Luka Modrić took to the pitch wearing a jersey featuring two unique FIFA sleeve patches. The… pic.twitter.com/58KUlYGxWo
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