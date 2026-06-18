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ФИФА отличи Меси, Роналдо и футболните титани с нова престижна значка на Мондиал 2026

ФИФА отличи Меси, Роналдо и футболните титани с нова престижна значка на Мондиал 2026

18 Юни, 2026 23:16 328 0

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Легендите на световния футбол получават персонализирани отличия за исторически принос

ФИФА отличи Меси, Роналдо и футболните титани с нова престижна значка на Мондиал 2026 - 1
Снимка: Х
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще остане в историята не само с оспорваните мачове, но и с един изключителен жест на уважение към най-големите имена в играта. За първи път ФИФА представи специални значки за ръкав, които отличават легендарните футболисти, оставили незаличима следа на Мондиалите.

Сред най-ярките акценти на турнира е ексклузивната значка „FIFA World Cup Legacy“, която грее на ръкавите на мегазвездите Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Този златен пач не е просто аксесоар – той е признание за изключителната отдаденост, рекордите и вдъхновението, които тези играчи носят на милиони фенове по света. Дизайнът на значката впечатлява с елегантен златен силует на футболист, надпис „FIFA World Cup Legacy“ и индивидуални елементи – името на играча, националния флаг, а понякога и емблематични детайли, характерни за звездата. Например, значката на Роналдо включва прочутия му „SIUU“ силует, докато тази на Меси е украсена с цветовете на Аржентина.

Меси и Роналдо, които дебютираха на световната сцена през 2006 г., вече са част от елитния клуб на футболистите с шест участия на Мондиал. За Меси пътят бе увенчан с трофея през 2022 г. в Катар, докато Роналдо остава ненадминат голмайстор за Португалия. Техният принос е увековечен с „Legacy“ значката – символ на безсмъртната им роля в историята на футбола.

ФИФА не пропусна да отличи и други заслужили ветерани. Лука Модрич (Хърватия), Мануел Нойер (Германия) и Юто Нагатомо (Япония) също носят престижния пач, след като записаха участие на пето световно първенство. Мексиканският страж Гийермо Очоа, който може да се похвали с шест Мондиала, също е сред избраните, макар все още да не е излязъл на терена през 2026 г.

Иновациите на ФИФА не спират дотук. Бившите световни шампиони носят златна значка на купата, а дебютантите се отличават с пач „Debut FIFA World Cup“. Играчите с пет или повече участия получават „Legacy“ значка с националния си флаг, докато най-добрите вратари и голмайстори също са почетени със специални отличителни знаци. Така Хари Кейн, Килиан Мбапе и Хамес Родригес се разхождат със „Златна обувка“, а Емилиано Мартинес, Тибо Куртоа и Мануел Нойер – със „Златна ръкавица“.


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