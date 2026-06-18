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ЦСКА с първо лятно попълнение

ЦСКА с първо лятно попълнение

18 Юни, 2026 23:05 464 0

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  • локомотив пловдив

Жоел Цварц идва при „армейците“ от Локомотив (Пловдив)

ЦСКА с първо лятно попълнение - 1
Снимка: ЦСКА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нидерландският голмайстор Жоел Цварц е първото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Нападателят идва при „армейците“ от Локомотив (Пловдив) с договор за 3 години.

Жоел Цварц е роден на 16 април 1999 г. в Капеле ан ден Ейсел (предградие на Ротердам). През юношеските си години преминава през школите на Спарта (Ротердам), Екселсиор и Фейенорд.

Дебютира в професионалния футбол в родината си с екипа на Дордрехт, а през 2019 г. се завръща в Екселсиор, отбелязвайки 19 гола в 60 мача за първенство. Следва период в германския Ян Регенсбург и престой под наем в нидерландския Ден Хааг. През 2023 г. отново се завръща в германския футбол, обличайки екипа на Мюнхен 1860, а след това и на Оснабрюк.

В началото на 2026 г. Цварц осъществява трансфер в Локомотив (Пловдив) и отбелязва 8 попадения в 15 официални двубоя.

ЦСКА приветства Жоел Цварц с добре дошъл и му желае много попадения, успехи и трофеи с червената фланелка!

Това е Жоел Цварц:

Роден: 16 април 1999 г.

Ръст: 190 см.

Позиция: нападател


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