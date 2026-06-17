Новини
Спорт »
Тенис »
Звездни мигове в Атина: Дара и Новак Джокович танцуват заедно на "Bangaranga"

Звездни мигове в Атина: Дара и Новак Джокович танцуват заедно на "Bangaranga"

17 Юни, 2026 19:46 1 329 10

  • певица-
  • дара-
  • европа-
  • bangaranga-
  • евровизия-
  • новак джокович-
  • атина-
  • тенис

Българската поп сензация и световният тенис шампион се срещнаха неочаквано в гръцката столица

Звездни мигове в Атина: Дара и Новак Джокович танцуват заедно на "Bangaranga" - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуваща изненада за феновете на музиката и тениса! Българската певица Дара, която покори Европа с хита си "Bangaranga" и триумфира на Евровизия, се срещна лице в лице с легендарния Новак Джокович в сърцето на Атина. Двамата не само размениха усмивки, но и споделиха танц, който бързо обиколи социалните мрежи.

В публикувано видео в Instagram, Дара и Новак, заедно с малката му дъщеря Тара, се впуснаха в ритъма на "Bangaranga". Сърбинът, който вече бе демонстрирал симпатиите си към песента по време на "Ролан Гарос", отново показа, че не само владее корта, но и дансинга. Още тогава Джокович сподели клип, в който танцува с Тара на хита на Дара, а сега двамата имаха възможност да се забавляват заедно с изпълнителката на живо.

"Колко малък е светът! Когато съдбата говори, слушаш... и правиш Бангаранга", написа развълнуваната Дара към видеото. Тя разказа, че срещата с Новак Джокович е била напълно неочаквана – докато вечеряли в един и същи ресторант, звездите се засекли случайно, но сякаш всичко било предопределено.

Този спонтанен танц между музикалната звезда и тенис величието не само зарадва почитателите им, но и доказа, че изкуството и спортът могат да обединят хора от различни светове. Видеото вече събира хиляди харесвания и коментари, а срещата в Атина ще остане незабравим спомен за всички участници.



Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    И там ли има Прайд?

    19:50 17.06.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    18 9 Отговор
    Не ни бутайте тая простотия в очите!

    19:53 17.06.2026

  • 3 Сталин

    13 2 Отговор
    Джоко ,и той с гени бангаранга

    20:04 17.06.2026

  • 4 Айдааа

    12 2 Отговор
    Бангаранга да се патентова,като лекарство за повръщане.

    20:21 17.06.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    11 0 Отговор
    Интересно, как се случват такива случайни срещи?

    20:23 17.06.2026

  • 6 Аман

    8 0 Отговор
    с тая Банга Ранга !

    20:26 17.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Тъпа песен

    20:34 17.06.2026

  • 9 тука има, тука нема...

    2 0 Отговор
    А преди последната Евровизия си мислех, че само на нас българите ни лисват вече цели два петъка от седмицата. А преди последните парламентарни избори в България наистина бях повярвал, че има изтичане на мозъци от България. Явно пропагандата е голяма и заблудата е навсякъде.

    20:42 17.06.2026

  • 10 Яшар

    3 1 Отговор
    Джокович падна на ниското ниво на Дара ...понякога такива като Джокович ги подвеждат

    20:59 17.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове