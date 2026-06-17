Звездни мигове в Атина: Дара и Новак Джокович танцуват заедно на "Bangaranga"

Вълнуваща изненада за феновете на музиката и тениса! Българската певица Дара, която покори Европа с хита си "Bangaranga" и триумфира на Евровизия, се срещна лице в лице с легендарния Новак Джокович в сърцето на Атина. Двамата не само размениха усмивки, но и споделиха танц, който бързо обиколи социалните мрежи.

В публикувано видео в Instagram, Дара и Новак, заедно с малката му дъщеря Тара, се впуснаха в ритъма на "Bangaranga". Сърбинът, който вече бе демонстрирал симпатиите си към песента по време на "Ролан Гарос", отново показа, че не само владее корта, но и дансинга. Още тогава Джокович сподели клип, в който танцува с Тара на хита на Дара, а сега двамата имаха възможност да се забавляват заедно с изпълнителката на живо.

"Колко малък е светът! Когато съдбата говори, слушаш... и правиш Бангаранга", написа развълнуваната Дара към видеото. Тя разказа, че срещата с Новак Джокович е била напълно неочаквана – докато вечеряли в един и същи ресторант, звездите се засекли случайно, но сякаш всичко било предопределено.

Този спонтанен танц между музикалната звезда и тенис величието не само зарадва почитателите им, но и доказа, че изкуството и спортът могат да обединят хора от различни светове. Видеото вече събира хиляди харесвания и коментари, а срещата в Атина ще остане незабравим спомен за всички участници.