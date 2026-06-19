Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жереми Доку остава на „Етихад“: Манчестър Сити подготвя нов дългосрочен договор за крилото

Жереми Доку остава на „Етихад“: Манчестър Сити подготвя нов дългосрочен договор за крилото

19 Юни, 2026 15:18 351 0

  • жереми доку-
  • манчестър сити-
  • нов договор-
  • висша лига-
  • футболни трансфери-
  • пеп гуардиола-
  • белгийски национал-
  • футболни новини

Блестящото бъдеще на белгийския талант в "небесносиньо"

Жереми Доку остава на „Етихад“: Манчестър Сити подготвя нов дългосрочен договор за крилото - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити е на прага да задържи една от най-ярките си звезди – Жереми Доку. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, клубът и белгийският национал са постигнали принципна договорка за нов контракт, който ще обвърже футболиста с „гражданите“ за следващите пет години.

Доку, който пристигна на „Етихад“ през лятото на 2023 година, бързо се превърна в ключова фигура в състава на Пеп Гуардиола. Само за един сезон 24-годишният нападател отбеляза 8 попадения и асистира за още 14 гола в 47 официални срещи – статистика, която не остана незабелязана от ръководството на клуба. Новият договор ще донесе на Доку и значително увеличение на заплатата, което е признание за неговия принос и развитие.

С удължаването на договора на Жереми Доку, Манчестър Сити демонстрира ясно намерение да изгради още по-силен и сплотен отбор за предстоящите сезони. Крилото се превърна в любимец на феновете със своята скорост, техника и нестандартни решения на терена.

Очаква се финалните детайли по споразумението да бъдат уточнени в най-скоро време, след което официалното обявяване ще бъде само въпрос на формалност.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове