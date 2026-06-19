Жереми Доку остава на „Етихад“: Манчестър Сити подготвя нов дългосрочен договор за крилото

Манчестър Сити е на прага да задържи една от най-ярките си звезди – Жереми Доку. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, клубът и белгийският национал са постигнали принципна договорка за нов контракт, който ще обвърже футболиста с „гражданите“ за следващите пет години.

Доку, който пристигна на „Етихад“ през лятото на 2023 година, бързо се превърна в ключова фигура в състава на Пеп Гуардиола. Само за един сезон 24-годишният нападател отбеляза 8 попадения и асистира за още 14 гола в 47 официални срещи – статистика, която не остана незабелязана от ръководството на клуба. Новият договор ще донесе на Доку и значително увеличение на заплатата, което е признание за неговия принос и развитие.

С удължаването на договора на Жереми Доку, Манчестър Сити демонстрира ясно намерение да изгради още по-силен и сплотен отбор за предстоящите сезони. Крилото се превърна в любимец на феновете със своята скорост, техника и нестандартни решения на терена.

Очаква се финалните детайли по споразумението да бъдат уточнени в най-скоро време, след което официалното обявяване ще бъде само въпрос на формалност.