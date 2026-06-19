Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Васил Божков си поиска над 5 млн. евро от Левски

Васил Божков си поиска над 5 млн. евро от Левски

19 Юни, 2026 15:43 1 010 16

  • васил божков-
  • левски-
  • евро-
  • пари-
  • кредитори-
  • дълг

До клуба е изпратено „уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение“

Васил Божков си поиска над 5 млн. евро от Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Левски информираха своите акционери, партньори и привърженици, че до клуба е изпратено „уведомление за цесия и покана за доброволно изпълнение“, от името на адвокат Стоян Баумайер, който претендира плащане на сума в размер на 5 072 337,63 евро. Според изложеното в получените документи, сумата произтича от исторически вземания, свързани с предходен период от финансирането на клуба, като същите са били прехвърлени на адвокат Баумайер от „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ“ ЕАД с договор за цесия от 20.03.2026 година.

Ето какво съобщиха още от "синия" клуб:

"В самата покана клубът е приканен в четиринадесетдневен (14) срок да заплати посочената сума по банкова сметка с титуляр Стоян Баумайер. Прави впечатление, че уведомлението е отправено от предполагаемия нов кредитор вместо от досегашния кредитор, което не е в съответствие с приложимите законови разпоредби и позволява на клуба да поиска разяснение от отсрещната страна.

Вземанията, за които се претендира плащане, произхождат от „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ“ ЕАД – дружество, публично свързвано с Васил Божков и попадащо в обхвата на международни санкционни режими. От друга страна, плащането се иска по банкова сметка с титуляр адв. Стоян Баумайер – лице, публично известно като адвокат на Васил Божков и многократно представял се в медиите именно в това качество („my client has cooperated 100% with the American authorities„).

Така ПФК „Левски“ е изправен пред ситуация, при която вземания, свързани с дружество от орбитата на санкционирано лице, са прехвърлени на лице, публично известно като негов адвокат, след което от клуба се изисква да преведе над 5 милиона евро именно по сметка на това лице.

Клубът не може да третира тази ситуация като търговски или счетоводен въпрос, който може да бъде решен с един банков превод. Когато претендирани вземания произхождат от дружество, свързано със санкционирано лице, когато тези вземания са прехвърлени по нов юридически път, и когато плащането се иска по сметка на лице, публично известно като адвокат на същото санкционирано лице, клубът е длъжен да постави въпроса дали не се създава механизъм за заобикаляне на международни санкции или за икономическо реализиране на права, които иначе биха били обект на санкционни ограничения.

ПФК „Левски“ няма правомощията на разследващ орган и не си присвоява функциите на компетентните институции, но клубът има право и задължение да не допуска да бъде въвлечен в действие, което може да създаде санкционен, банков, правен, лицензионен или репутационен риск за него, неговите партньори, инвеститори, обслужващи банки и институциите, с които работи. Поради това ПФК „Левски“ няма да извърши плащане по тази претенция, преди да бъде извършена пълна проверка относно произхода на вземанията, валидността и целта на извършените цесии, крайния икономически бенефициер, евентуалната свързаност между страните и приложимите санкционни режими.

Клубът никога не е крил, че в миналото са възниквали задължения, а дори напротив – през последните години последователно е информирал своите привърженици, партньори и институциите за историческите си тежести, за предприетите действия по стабилизация и за усилията да бъде изграден прозрачен, устойчив и съвременен модел на управление и финансиране. Именно тази последователност задължава клуба да бъде особено внимателен, когато пред него се поставя претенция с подобен произход, подобна конструкция и подобен начин на плащане.

В този контекст ПФК „Левски“ не може да подмине и публично известните обстоятелства от последните години. Васил Божков е основен фактор, клубът да изпадне в може би най-тежката финансова криза в своята история и поради тази причина многократно е заявявал, че няма да търси обратно средствата, предоставени на клуба чрез свързани с него структури. В публичното пространство беше ясно посочвано, че тези задължения няма да бъдат опрощавани, но и че парите няма да бъдат поискани обратно от „Левски“. Това винаги е било приемано, както от привържениците, така и от ръководството, като морално извинение към най-големия български футболен клуб за причинените щети.

В тази променена фактическа обстановка клубът смята да предприеме всички необходими действия за защита на интереса си. Ще бъдат изпратени официални писма до Националната агенция за приходите, Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на външните работи и всички други компетентни институции с искане за проверка и становище относно приложимите правни и санкционни режими. Клубът ще поиска да бъде проверена структурата на цесията, произходът на претендираните вземания, движението им между отделните лица и дружества, както и евентуалната икономическа, юридическа или фактическа свързаност между първоначалните кредитори, цедента, новия претендиращ кредитор и санкционирани лица или дружества.

Доколкото на ПФК „Левски“ е известно върху вземанията на „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ“ ЕАД е наложен запор от Националната агенция за приходите. Това е допълнително основание, поради което дружеството не може да извършва плащания без надлежно да е спазило всички законови процедури, включително да не бъдат ощетявани публични вземания.

Паралелно с това, клубът ще информира Българския футболен съюз и УЕФА за случая, за да бъде безспорно ясно, че ПФК „Левски“ действа прозрачно, отговорно и в защита на своята финансова, правна и лицензионна надеждност. При необходимост и доколкото законът позволява, клубът ще предостави релевантна информация и документация на партньорски институции и дипломатически представителства, включително във връзка със спазването на международните санкционни режими. Всички юридически допустими факти и документи по случая ще станат публични, защото привържениците на клуба имат право да знаят кой, кога, по какъв път и с каква цел претендира средства от „Левски“.

В същото време ръководството на клуба потвърждава готовността си да води добросъвестен диалог за справедливо и устойчиво решаване на всички действително съществуващи задължения на клуба, но само по начин, който не нарушава българското и международното право, не създава санкционен, банков, лицензионен или репутационен риск, не компрометира усилията за изграждане на прозрачен модел на собственост, управление и финансиране, не поставя под съмнение лиценза на „Левски“ и участието му в българските и европейските клубни турнири, и не превръща клуба в инструмент за обслужване на интереси, свързани със санкционирани лица или дружества."


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дапитам

    8 9 Отговор
    Санкционирани по магнитски какви права имат?Тоя май ги заобикаля?

    Коментиран от #5

    15:45 19.06.2026

  • 2 Влади Бездомника

    9 0 Отговор
    Аре, сега, мераци!😎

    15:46 19.06.2026

  • 3 ЕдинОтНякъде

    8 3 Отговор
    Стадионът ще почака. Ще си караме кабриото оше малко...

    15:49 19.06.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    5 4 Отговор
    и аз искам хуйвгьзь ама нема

    15:50 19.06.2026

  • 5 Добре де

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дапитам":

    Първо си отговори дружество, в случая "Левски", на санкциониран по Магнитски, как беше допуснато да сменя соствеността си, като активи за милиарди бяха блокирани...

    Коментиран от #8

    15:55 19.06.2026

  • 6 Читател

    9 1 Отговор
    Сега ще видим новия собственик дали е паралия или е мушенгия

    15:56 19.06.2026

  • 7 пресолена

    7 1 Отговор
    а иначе черепа беше велик и мнозина го носеха на ръце. къде остана това благоговеене. особено като плащаше на протеста?????

    15:57 19.06.2026

  • 8 Дапитам

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Добре де":

    Ами не разбирам затова питам.

    16:00 19.06.2026

  • 9 Един друг

    11 0 Отговор
    Ами сега! Няма време. Боко и Шиши вече не управляват и Божков реши да действа. А левскарите как обичат да връщат пари, направо не е истина.

    16:00 19.06.2026

  • 10 Тома

    4 0 Отговор
    Добре де.След като черепа е в списъка магнитски за пране на пари как ще му изплатят тези 5 милиона.Къде ще отиде превода

    Коментиран от #13, #14

    16:03 19.06.2026

  • 11 Нали

    6 2 Отговор
    беше казал, че няма да търси никакви пари от "Левски" ?

    16:06 19.06.2026

  • 12 Ванк0-1

    5 2 Отговор
    Това не е нищо за великата синя публика,всеки ще даде по некое евро и готово,нали уж така си спасиха отбора.

    16:07 19.06.2026

  • 13 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тома":

    иска е на адвоката, на него са прехвърлени активите на "НОВЕ" .Така пише в статията.

    16:08 19.06.2026

  • 14 Макето

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тома":

    Стига с този измислен Магнитски! Пеевски е депутат, лидер на партия и какво?

    16:08 19.06.2026

  • 15 Лопата Орешник

    8 1 Отговор
    В едно може да сте абсолютно сигурни! Щом вече е направен този иск, Божков е проверил предварително всичко! Сблъска се с държавния апарат в лицето на Боко и шишо и загуби, защото те бяха държавата в този момент, а и най слабата държава е по силна от най силната мафия! Обаче може да сте сигурни, че има документи за всяка стотинка и от юридическа гледна точка има пълно основание да си поиска парите!! Още когато са давани, а те СА давани , е било правено така , че в даден момент да са налични всички документи за тяхното изискване!! Когато си притежавал милиарди и си загубил голяма част от тях , ти пак си оставаш много богат и в най лошия случай от милиардер се е превърнал в мултимилионер! При това интелигентен, с контакти и връзки по цял свят! Много сериозна американска кантора работи за него! Бъдете сигурни, че не толкова са му затрябвали 5 милиона, колкото иска да даде урок на онези, които можеха , но отксзаха да го подкрепят, когато им наливаше пари! Възможно е да имам грешна представа, не съм всезнаещ, но ще е интересно как ще се развие казуса! Новия собственик има възможност да плати тези пари ако се наложи, ще го видим дали е готов да защити интересите на клуба или само своите!

    16:08 19.06.2026

  • 16 Лафчис 2016

    6 1 Отговор
    1914 -ти кооо шъ прайми сега?

    16:10 19.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове