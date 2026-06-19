Един епохален край: Бока Хуниорс се разделя с Единсон Кавани, но уругвайската звезда не казва "сбогом" на футбола

Аржентинският колос Бока Хуниорс официално се раздели с Единсон Кавани, един от най-емблематичните нападатели на съвременния футбол. След три сезона, изпълнени с емоции, голове и незабравими моменти, 39-годишният уругваец напуска "Ла Бомбонера", но далеч не възнамерява да окачи бутонките на пирона.

Ръководството на Бока Хуниорс взе категорично решение да прекрати договора на Кавани, като това стана по взаимно съгласие и без финансови компенсации. Въпреки че през декември 2025 г. самият Кавани намекна за възможен край на кариерата си заради неприятна травма в гърба, впоследствие той промени мнението си и изрази желание да продължи да играе професионален футбол.

Въпреки раздялата с аржентинския гранд, Кавани не смята да се оттегля от любимата игра. Напротив – уругвайският голмайстор е решен да се възстанови напълно от контузията и да потърси ново предизвикателство на зеления терен. С впечатляващите 81 мача и 28 попадения с екипа на Бока, той оставя ярка следа в историята на клуба.

Междувременно, спортният директор на Данубио – родният клуб на Кавани – не скри вълнението си от възможността легендата да се завърне там, откъдето започна всичко. "Ще бъде огромна чест, ако Единсон отново облече нашия екип", сподели той пред местните медии. Футболната общественост с нетърпение очаква развръзката около бъдещето на ветерана.