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Инициативен комитет алармира: Изхарчихме 560 милиона за осем поредни извънредни избори, а българите у нас и в чужбина чакат по 5 часа на опашки!

Инициативен комитет алармира: Изхарчихме 560 милиона за осем поредни извънредни избори, а българите у нас и в чужбина чакат по 5 часа на опашки!

30 Юли, 2026 16:07, обновена 30 Юли, 2026 16:31 556 9

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  • избори-
  • гласуване-
  • чужбина

Председателят Иванка Иванова внесе предложение до 52-рото НС, МС, ЦИК, МО, Омбудсмана, МВнР и МИДТ за въвеждане на дистанционно електронно гласуване като част от текущите промени в Изборния кодекс. председател на Инициативен комитет на Петиция за въвеждане на електронно гласуване в България и чужбина.

Инициативен комитет алармира: Изхарчихме 560 милиона за осем поредни извънредни избори, а българите у нас и в чужбина чакат по 5 часа на опашки! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Инициативният комитет за въвеждане на дистанционно електронно и дигитално гласуване „ДА ГЛАСУВАМЕ ЕЛЕКТРОННО. ВСИЧКИ“ предприе безпрецедентна акция срещу дългогодишното институционално мълчание.

Първата стъпка към честни избори е проста: да няма починали хора в избирателните списъци. Пълният пакет от документи с предложение за промяна в Изборния кодекс вече е внесен в деловодствата на 52-рото Народно събрание (Вх. № ПГ-52-639-01-12), Администрацията на Министерския съвет (Вх. № 1677/26), Президента (Вх. № 92-01-4), 2 Омбудсмана (Вх. № 9548), МВнР (Вх. № 26ПР-2820) и Министерството на иновациите и дигитална трансформация (Вх. № 92-00-385).

Председателят на Инициативния комитет Иванка Иванова внесе документите и на място в деловодството на Министерството на отбраната (МО) с Вх. № 14-00-366 от 28.07.2026 г., с молба министърът, в качеството си на член на кабинета, да подкрепи дигиталния вот. Петицията е разпратена електронно и над 50 български дипломатически мисии в чужбина, висши учебни заведения и национални медии, като вече има получен писмен отговор от Администрацията на Министерския съвет (Изх. № РБ-X 1677/26 от 24.07.2026 г.), от 52-рото Народно събрание (Изх. № ПГ-52-639-01-12/29.07.2026 г.) и от Ректора на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и от Посолството на Република България в Лондон.

" От 4 април 2021 г. в Барселона стартира гражданска петиция "ДА ГЛАСУВАМЕ ЕЛЕКТРОННО. ВСИЧКИ." Моето виждане и масата българи от България и чужбина сме на мнение и убедени за промяна на метода и системата на гласуване в България и чужбина още от 2016 г. Петицията ни беше официално внесена още на 15 ноември 2022 година с подкрепата на над 7 750 български граждани от страната и целия свят. Оригиналните подписи се намират в Архива на НС, Президентството и Омбудсмана. Преминахме през поредица от извънредни парламентарни избори оттогава, но до момента няма резултат" заявява, Иванка Иванова.

От Инициативния комитет излизат с тежки финансови и социални аргументи, които изпратиха днес и до ЦИК. По техни изчисления, до момента държавата е изхарчила близо 560 милиона лева от джоба на данъкоплатците за машини, хартиени бюлетини, хонорари, логистика и наеми на избирателни секции.

Инициативен комитет алармира: Изхарчихме 560 милиона за осем поредни извънредни избори, а българите у нас и в чужбина чакат по 5 часа на опашки!

„Въпреки тези колосални средства, последните избори доказаха пълния провал на сегашната система. Дори при удължен изборен ден до 21:00 часа, майки с малки деца, възрастни хора и работещите граждани в България и чужбина бяха принудени да чакат по 5 часа на опашки, а мнозина изобщо не успяха да стигнат до урните“, подчертава председателят на ИК.

Готовност за въвеждане на 100% електронно управление има Прогресивна България с мнозинство в 52-рото Народно събрание. Следователно могат да въведат електронно гласуване в България и чужбина за всички видове избори.

Конкретно предлагаме:

1. Електронно заявление за подаване на заявка за дистанционен вот, гарантиращо сигурност и идентификация, ( реално го има и работи за българите в чужбина)

2. Софтуер за електронна бюлетина с мажоритарен вот за всички депутати от всички парламентарни партии, който да дава реален избор на всеки гражданин.

3. Партньорство с ГРАО за идентификация и сверяване на данните на избирателите в реално време.

4. Актуализация на списъците в чужбина. При кончина на български гражданин чужбина, апелираме България, чрез дипломатическите ни мисии, да създаде механизъм за получаване на тази информация. Към момента това става само, ако близките уведомят мисията ни. Необходимо е да бъдат снети от избирателните списъци, за да се гарантира честността на вота зад граница.

Вносителите са убедени, че дистанционният електронен вот ще защити конституционното право на абсолютно всеки българин – както в страната, така и зад граница. Промяната е за хората.

Необходима е, за да отбележим най-важната роля на българския избирател – независимо от пол, раса, образование, религия и партийна принадлежност. Именно той дава Властта и Доверието и е истинският суверен в държавата.

Целта е българският избирател да отиде да гласува с настроение, да се чувства добре и горд в изборния ден. Защото именно високата активност е основата за здрав парламент и стабилно управление на България за целия мандат. Когато гласоподавателят има възможност да гласува лесно, той с неговото участие и висока избирателна активност ще елиминира поредни извънредни парламентарни избори, ще предотврати изпадането на държавата в неработеща ситуация и ще спести стотици милиони левове. Той ще елиминира и опасността от невалидни бюлетини и манипулирани протоколи и ще изкорени унизителното чакане с часове.

От Инициативния комитет остават на разположение за диалог и сътрудничество с институциите, за да бъде гарантирано конституционното право на глас на всеки български гражданин.

Надяваме се, че 52-рото Народно събрание, ЦИК и Президентът на Република България, като гарант на Конституцията, ще осъществят електронното гласуване в България.

За контакти и допълнителна информация: Иванка Иванова – Председател на ИК "ДА ГЛАСУВАМЕ ЕЛЕКТРОННО. ВСИЧКИ." БГ: +359 878 872 843 / ES: +34 6222 64539 e-mail: [email protected]


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    1 0 Отговор
    Кой каза че сме ги изхарчили а повече от половината откраднати.

    16:43 30.07.2026

  • 2 НИЕ СМЕ ЗА

    3 1 Отговор
    ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ГЛАСУВАНЕ.
    СТИГА СТЕ КРАЛИ И ХАРЧИЛИ ПАРИТЕ НИ ЗА БЕЗСМИЛЕНИ НЕЩА.
    ДЕЦАТА НИ НЯМАТ БОЛНИЦА,СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ ЗА ОБОРУДВАНЕ И ЛИНЕЙКИ.
    СРАМА НЯМАТЕ ЛИ БЕ,БОКЛУЦИ!?

    16:57 30.07.2026

  • 3 Как Да Си Спомниш ?

    1 0 Отговор
    Че си Българин !

    Коментиран от #4

    16:59 30.07.2026

  • 4 Но И Как Да Забравиш !п

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Как Да Си Спомниш ?":

    Докато Чакаш На Опашка !

    Нещо Да Поевтинее ?

    17:01 30.07.2026

  • 5 един БЪЛГАРИН

    4 0 Отговор
    „Никъде в нормалния свят няма такова чудо – хем да се пенсионираш на 45-50 години като „цар“ с 20 брутни заплати накуп, хем на следващия ден да се върнеш на същата или подобна държавна служба в МВР. И така да взимаш и тавана на пенсията, и пълна заплата!"

    17:13 30.07.2026

  • 6 Мнение

    4 0 Отговор
    Ами то 26 години няма електронно заявление за български лични документи. Хората по 30 минути попълват ръчно в консулските служби. Що време се губи в писане и чакане. Традиция!

    17:14 30.07.2026

  • 7 Хан Крум

    4 0 Отговор
    Ми в чужбина съм и не съм чакал и една минута да гласувам, ЗАЩОТО няма за КОЙ да гласувам,да драмата е голяма... България затъва в блатото...

    17:15 30.07.2026

  • 8 Калин

    3 0 Отговор
    Българите са в България , не в Англия сащ,канада и турция

    17:15 30.07.2026

  • 9 Нексус

    2 0 Отговор
    Вече като чуя за инициативен комитет и получавам обриви.
    Това словосъчетание бе превърнато в мръсна дума от Мунчо Естонски - на изборите го лансира точно ИК, на който всички 27 членове бяха от ДС.

    17:27 30.07.2026

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