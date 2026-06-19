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Карло Анчелоти: „Световната титла не се печели от първия съдийски сигнал“

Карло Анчелоти: „Световната титла не се печели от първия съдийски сигнал“

19 Юни, 2026 22:19 382 1

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Селекционерът на Бразилия отговари на критиките и разкри плановете си за младата звезда Ендрик

Карло Анчелоти: „Световната титла не се печели от първия съдийски сигнал“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като петкратните световни шампиони започнаха участието си на Мондиала с разочароващо равенство 1:1 срещу Мароко, вълна от недоволство заля лагера на „селесао“. Фенове и анализатори не скриха разочарованието си от липсата на свежи идеи в нападение и настояха за включването на младия талант Ендрик, който остана на резервната скамейка.

В навечерието на втория мач от група C срещу Хаити във Филаделфия, Карло Анчелоти демонстрира завидно спокойствие пред медиите. Италианският стратег, който ръководи и Реал Мадрид, където Ендрик вече блести, категорично заяви, че няма да се поддаде на външния натиск.

„Ще дадем шанс на Ендрик, когато настъпи подходящият момент. Той е изключителен талант и ще играе ключова роля не само на този Мондиал, но и в бъдеще. Бразилия ще се възползва максимално от неговите качества“, увери Анчелоти.

След беззъбата игра в атака срещу Мароко, където Игор Тиаго, Рафиня, Лукас Пакета и Матеус Куня не оправдаха очакванията, Анчелоти прие критиките с философско спокойствие.

„Резултатът не беше това, което искахме, но градивната критика е необходима. Световното първенство не се печели в първия мач – това е маратон, не спринт. Самокритиката в отбора беше конструктивна, работихме здраво, за да коригираме грешките. Вярвам, че ще намерим верния път и ще бъдем конкурентоспособни до края“, подчерта селекционерът.


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