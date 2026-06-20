Роналдиньо се завръща на терена на 46 години

Една от най-големите легенди на световния футбол е на път да се завърне на терена. Според информации от САЩ Роналдиньо е постигнал споразумение с италианския Равена, който се състезава в Серия C.

Официалното представяне на проекта е насрочено за 23 юни в Маями, когато се очаква да бъдат разкрити всички детайли около участието на бразилеца в клуба.

Роналдиньо няма да бъде само лице на инициативата. Според информациите той ще бъде официално картотекиран като футболист и ще направи участия с екипа на Равена. Освен това носителят на „Златната топка“ ще придобие и дял от собствеността на клуба.

„Нови цветове, същата усмивка. Нямам търпение отново да танцувам с топката и да напиша нова история заедно с Игнацио и цялото семейство Чиприани. Футболът винаги е бил източник на радост за мен и искам да донеса същия дух в Равена“, заяви бразилецът.

Собственикът на клуба Игнацио Чиприани също не скри вълнението си от предстоящото партньорство.

„Да привлечем Роналдиньо е нещо изключително за нашия клуб. Той беше моят идол, а влиянието му върху футбола надхвърля това, което направи на терена“, коментира Чиприани.

Спекулациите за връзка между Роналдиньо и Равена започнаха още през декември, когато бившият футболист на Барселона беше заснет с шал на италианския клуб. Тогава снимката предизвика множество слухове, които сега изглеждат все по-близо до потвърждение.

Очаква се бразилската звезда да се присъедини към отбора още по време на лятната подготовка. От клуба дори подготвят специален елемент в новия екип, посветен на легендарния футболист.