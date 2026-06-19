Новини
Спорт »
Тенис »
Димитър Кузманов триумфира в драматичен четвъртфинал в Самобор

Димитър Кузманов триумфира в драматичен четвъртфинал в Самобор

19 Юни, 2026 22:50 492 1

  • димитър кузманов-
  • турнир-
  • самобор-
  • хърватия-
  • тенис

Българският тенисист продължава победния си поход в Хърватия и се класира за полуфиналите

Димитър Кузманов триумфира в драматичен четвъртфинал в Самобор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов демонстрира характер и издръжливост, като си осигури място сред най-добрите четирима на силния турнир в Самобор, Хърватия. Тенис надпреварата, която се провежда на клей и е с награден фонд от 30 000 долара, стана свидетел на истински спектакъл, в който 32-годишният пловдивчанин излезе победител.

В четвъртфиналния сблъсък Кузманов, поставен под номер 4 в основната схема, се изправи срещу опитния словак Йозеф Ковалик. След повече от три часа оспорвана игра, българинът се наложи с резултат 5:7, 6:1, 7:6(4). Срещата премина през множество обрати, като Кузманов показа завидна психическа устойчивост, особено в решителния трети сет, където реализира два пробива в тайбрека.

С тази впечатляваща победа Димитър Кузманов си осигури място на полуфиналите, където ще премери сили с представителя на Украйна – Никита Мащаков. Двубоят обещава нова порция емоции и напрежение, като българският ас ще се стреми да продължи успешната си серия на хърватска земя.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    00:01 20.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове