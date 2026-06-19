Димитър Кузманов триумфира в драматичен четвъртфинал в Самобор

Димитър Кузманов демонстрира характер и издръжливост, като си осигури място сред най-добрите четирима на силния турнир в Самобор, Хърватия. Тенис надпреварата, която се провежда на клей и е с награден фонд от 30 000 долара, стана свидетел на истински спектакъл, в който 32-годишният пловдивчанин излезе победител.

В четвъртфиналния сблъсък Кузманов, поставен под номер 4 в основната схема, се изправи срещу опитния словак Йозеф Ковалик. След повече от три часа оспорвана игра, българинът се наложи с резултат 5:7, 6:1, 7:6(4). Срещата премина през множество обрати, като Кузманов показа завидна психическа устойчивост, особено в решителния трети сет, където реализира два пробива в тайбрека.

С тази впечатляваща победа Димитър Кузманов си осигури място на полуфиналите, където ще премери сили с представителя на Украйна – Никита Мащаков. Двубоят обещава нова порция емоции и напрежение, като българският ас ще се стреми да продължи успешната си серия на хърватска земя.