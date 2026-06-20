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Мароко победи Шотландия с най-бързия гол на Световното

Мароко победи Шотландия с най-бързия гол на Световното

20 Юни, 2026 05:44, обновена 20 Юни, 2026 05:47 1 403 2

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  • шотландия-
  • футбол

Африканците оглавиха класирането в групата си преди развръзката

Мароко победи Шотландия с най-бързия гол на Световното - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният отбор по футбол на Мароко победи Шотландия с 1:0 в мач от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство. Мачът се проведе във Фоксбъро, Масачузетс, САЩ.

Исмаел Сайбари отбеляза гол във втората минута на мача, най-бързият гол на настоящото Световно първенство.

Мароко оглави Група C с 4 точки. Следват Шотландия (3 точки), Бразилия (1) и Хаити (0). Бразилия и Хаити ще играят мача си на 20 юни, начален час 3:30 ч. българско време.

В последния кръг Мароко ще се изправи срещу Хаити, а Бразилия ще играе срещу Шотландия. Мачовете ще се проведат в нощта на 26 юни московско време.

Световното първенство се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико. Турнирът, в който за първи път участват 48 отбора, ще приключи на 19 юли. Настоящият победител е отборът на Аржентина.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Редник

    5 0 Отговор
    Чета и не вярвам на ушите си. Какви са тия глупости и кой ги разрешава? Мачовете ще се проведат в ноща на 26 юни московско време?!? Шах. Настоящият победител е отбора на Аржентина? Мат! Боже прибери си вересиите!

    06:11 20.06.2026

  • 2 Не е лесно

    0 0 Отговор
    да си главен редактор, няма как да изискваме нещо по-добро и от подчинените му. Това е нивото, не очакваме повече.

    07:30 20.06.2026

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