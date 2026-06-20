Мароко победи Шотландия с най-бързия гол на Световното

Националният отбор по футбол на Мароко победи Шотландия с 1:0 в мач от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство. Мачът се проведе във Фоксбъро, Масачузетс, САЩ.

Исмаел Сайбари отбеляза гол във втората минута на мача, най-бързият гол на настоящото Световно първенство.

Мароко оглави Група C с 4 точки. Следват Шотландия (3 точки), Бразилия (1) и Хаити (0). Бразилия и Хаити ще играят мача си на 20 юни, начален час 3:30 ч. българско време.

В последния кръг Мароко ще се изправи срещу Хаити, а Бразилия ще играе срещу Шотландия. Мачовете ще се проведат в нощта на 26 юни московско време.

Световното първенство се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико. Турнирът, в който за първи път участват 48 отбора, ще приключи на 19 юли. Настоящият победител е отборът на Аржентина.